Intel ve Rockchip stratejik bir ortaklığa imza atıyor





İşlemci pazarının en büyüğü Intel ve ARM dünyasının popüler Çinli firmalarından Rockchip, stratejik bir ortaklığa imza attıklarını duyurdu.





Yapılan duyuruda Intel ve Rockchip'in Android işletim sistemine yönelik düşük segmentte Atom yongasetleri geliştirecekleri bildirildi. Bu yongasetleri Intel'in düşük segment SoFIA 3G anabant yongasını da beraberinde getirecek.





Ancak ortaklık kapsamında herhangi bir ARM tabanlı yongaseti veya yonga bileşeni üretilmesi düşünülmüyor. Mobil pazarda ARM'dan pazar payı çalmak isteyen Intel için şimdilik herhangi bir girişim olmayacak.





Peki Rockchip'in bu ortaklıktaki katkısı ne olacak? Aslında Intel'in temel amacı Çin pazarında Rockchip'in önemli ortaklıklarına erişebilmek. Bu sayede pazarda daha fazla etki alanına ulaşmak istiyor. Rockchip ise kendi mimarisi ile Intel'in ürünlerine katkı sağlayacağını belirtmekle yetiniyor.





Ortaklığın elinden çıkan ilk 2 çekirdekli yongaseti yıl sonunda Çin pazarına sunulacak. Rockchip tarafından geliştirilecek 4 çekirdekli yongaseti ise 3G ve LTE versiyonları ile gelecek yılın ilk yarısında piyasada olacak. Ortaklıkla ilgili daha detaylı bilgiler ise Computex 2014 fuarında verilecek.

http://vr-zone.com/articles/intel-buys-china-rockchip-deal/78015.html