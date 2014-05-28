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Intel ve Rockchip stratejik bir ortaklığa imza atıyor

4 yıl
282
1
7
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel ve Rockchip stratejik bir ortaklığa imza atıyor

İşlemci pazarının en büyüğü Intel ve ARM dünyasının popüler Çinli firmalarından Rockchip, stratejik bir ortaklığa imza attıklarını duyurdu. 

Yapılan duyuruda Intel ve Rockchip'in Android işletim sistemine yönelik düşük segmentte Atom yongasetleri geliştirecekleri bildirildi. Bu yongasetleri Intel'in düşük segment SoFIA 3G anabant yongasını da beraberinde getirecek.

Ancak ortaklık kapsamında herhangi bir ARM tabanlı yongaseti veya yonga bileşeni üretilmesi düşünülmüyor. Mobil pazarda ARM'dan pazar payı çalmak isteyen Intel için şimdilik herhangi bir girişim olmayacak. 

Peki Rockchip'in bu ortaklıktaki katkısı ne olacak? Aslında Intel'in temel amacı Çin pazarında Rockchip'in önemli ortaklıklarına erişebilmek. Bu sayede pazarda daha fazla etki alanına ulaşmak istiyor. Rockchip ise kendi mimarisi ile Intel'in ürünlerine katkı sağlayacağını belirtmekle yetiniyor. 

Ortaklığın elinden çıkan ilk 2 çekirdekli yongaseti yıl sonunda Çin pazarına sunulacak. Rockchip tarafından geliştirilecek 4 çekirdekli yongaseti ise 3G ve LTE versiyonları ile gelecek yılın ilk yarısında piyasada olacak. Ortaklıkla ilgili daha detaylı bilgiler ise Computex 2014 fuarında verilecek.

http://vr-zone.com/articles/intel-buys-china-rockchip-deal/78015.html Yorum Yaz
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Virinom 4 yıl en beğenilen
Bu ortaklık sadece intel tarafına çıkar sağlar.Rockchip'in tek kazancı benim arkamda intel var demek olur tabi o arada intel aslan payını götürür.
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Hasan07-36 4 yıl
x86 ile mobil alanda rekabet etmeyi daha ne kadar deneyecek acaba Intel? Aslında AMD, ARM lisansıyla ve sahip olduğu GPU tecrübesiyle tablet ve telefonlara sağlam işlemciler çıkarsa süper olur.
x86 ile mobil alanda rekabet etmeyi daha ne kadar deneyecek acaba Intel? Aslında AMD, ARM lisansıyla ve sahip olduğu GPU tecrübesiyle tablet ve telefonlara sağl...
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darkaura 4 yıl
intelin arm benzeri bir is modeli yokki. tasarimlarini baskalarina lisanslatip modifiyeye izin vermeleri bir yana dursun, baskasinin uretmesine bile sicak bakacagini sanmam. bu durumda rockchipin bu ortaklikdaki gorevi nedir. yeniden paketleyip pazarlamami.
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Gece772 4 yıl
32 çekirdekli işlemci çıksın artık
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Ezio Auditoré 4 yıl Gece772
kanyildiran

32 çekirdekli işlemci çıksın artık

8 çekirdek bile şu anlık tam anlamıyla kullanılamıyorken 32 çekirdek? Bol bol çitleriz artık.
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Neyinkafasi 4 yıl
Umarım işler intel lehine değilde rockchip lehine olur.intel batmaz ama rockchip,intelin ham yapacağı kadar küçük.
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Hasan07-36 4 yıl
x86 ile mobil alanda rekabet etmeyi daha ne kadar deneyecek acaba Intel? Aslında AMD, ARM lisansıyla ve sahip olduğu GPU tecrübesiyle tablet ve telefonlara sağlam işlemciler çıkarsa süper olur.
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CoreXXX 4 yıl
mobil pazarda arm ile rekabet edemiyor. diğer tarafta amd zayıf kaldı maalesef. rakip kazlmaz ise masaüstü ve mobil işlemcilerdede çok yenilik göremeyebiliriz. ancak ufak tefek yapılandırmalar görürüz
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Virinom 4 yıl en beğenilen
Bu ortaklık sadece intel tarafına çıkar sağlar.Rockchip'in tek kazancı benim arkamda intel var demek olur tabi o arada intel aslan payını götürür.
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