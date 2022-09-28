Intel ve Samsung, dünyanın ilk ''kaydırılabilir'' PC prototipini tanıttı!

ABD’de düzenlenen Intel Innovation etkinliği kapsamında 13.Nesil Alder Lake işlemcilerini duyuran Intel, ayrıca sürpriz bir 'kaydırılabilir' PC prototipi sergiledi.

Bilgisayarlar için dünyanın ilk 17 inçlik kaydırılabilir ekranı

Etkinlik sırasında Intel CEO’su Pat Gelsinger ve Samsung Display CEO’su JS Choi tarafından sergilenen kaydırılabilir ekranlı PC prototipi geleceğe ışık tutuyor diyebiliriz. Tablet boyutlarındaki cihazı elinde tutan Pat Gelsinger, ekranın kenarından çekerek 13 inçlik OLED ekranı 17 inçlik bir ekrana dönüştürdü.

Son dönemlerde özellikle Samsung Galaxy Z serisi ile popülerlik kazanan katlanabilir ekran teknolojisi, farklı türlerde ve daha fazla üründe karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Etkinlik sırasında ''Bilgisayarlar için dünyanın ilk 17 inçlik kaydırılabilir ekranını duyuruyoruz'' açıklamasında bulunan Samsung CEO'su JS Choi, yeni cihazın daha büyük bir ekran ve taşınabilirlilik için çeşitli ihtiyaçları da karşılayacağını belirtti.

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Yeni ekran panelinin çözünürlüğü, en boy oranı, parlaklığı ve diğer özellikleri henüz bilinmiyor. Ayrıca iki şirket ekran dayanıklılığına da değinmedi. Bu nedenle gösterilen prototip cihazın yakın bir zamanda piyasaya sürülmeyeceğini söyleyebiliriz.

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