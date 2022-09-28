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    Anlık Bildirim

    Intel ve Samsung, dünyanın ilk ''kaydırılabilir'' PC prototipini tanıttı!

    Intel Innovation etkinliğinde Intel ve Samsung, yatay olarak 17 inç'e kadar genişleyen 13 inçlik bir PC prototipini tanıttı. Yeni cihaz, izleyenleri şaşırtmayı başardı.
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    ABD’de düzenlenen Intel Innovation etkinliği kapsamında 13.Nesil Alder Lake işlemcilerini duyuran Intel, ayrıca sürpriz bir 'kaydırılabilir' PC prototipi sergiledi.

    Bilgisayarlar için dünyanın ilk 17 inçlik kaydırılabilir ekranı

    Etkinlik sırasında Intel CEO’su Pat Gelsinger ve Samsung Display CEO’su JS Choi tarafından sergilenen kaydırılabilir ekranlı PC prototipi geleceğe ışık tutuyor diyebiliriz. Tablet boyutlarındaki cihazı elinde tutan Pat Gelsinger, ekranın kenarından çekerek 13 inçlik OLED ekranı 17 inçlik bir ekrana dönüştürdü.

    Son dönemlerde özellikle Samsung Galaxy Z serisi ile popülerlik kazanan katlanabilir ekran teknolojisi, farklı türlerde ve daha fazla üründe karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Etkinlik sırasında ''Bilgisayarlar için dünyanın ilk 17 inçlik kaydırılabilir ekranını duyuruyoruz'' açıklamasında bulunan Samsung CEO'su JS Choi,  yeni cihazın daha büyük bir ekran ve taşınabilirlilik için çeşitli ihtiyaçları da karşılayacağını belirtti.

    Yeni ekran panelinin çözünürlüğü, en boy oranı, parlaklığı ve diğer özellikleri henüz bilinmiyor. Ayrıca iki şirket ekran dayanıklılığına da değinmedi. Bu nedenle gösterilen prototip cihazın yakın bir zamanda piyasaya sürülmeyeceğini söyleyebiliriz. 

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    Sarı Mucit 6 saat önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 2 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 2 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 3 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 3 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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