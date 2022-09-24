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    Intel i9-13900K PassMark'ta zirveye oynadı: Yeni tek çekirdek lideri!

    Intel'in yeni amiral gemisi i9-13900K PassMark listelerinde görünmeye başladı. Yeni işlemci tek çekirdek performansı ile liderlik koltuğuna oturmayı başardı.   
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    Intel i9-13900K PassMark'ta göründü: Yeni tek çekirdek lideri!
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    13. Nesil Intel Raptor Lake işlemcilerin çıkış tarihi yaklaşırken, serinin amiral gelmisi modeli i9-13900K'nın performansını içeren yeni bilgiler ortaya çıktı. Bilindiği üzere Intel, geçtiğimiz hafta yeni işlemcilerin sır perdesini araladı. Buna göre 24 çekirdeğe ve 5,4 GHz boost frekansına ev sahipliği yapacak yeni işlemci, i9 serilerine özel Thermal Velocity Boost teknolojisi ile 5.8 GHz'e hızlara ulaşabilecek.

    Yeni tek çekirdek lideri!

    13. Nesil için bu büyük frekans artışı, sızdırılan testlerde kendisini şimdiden gösterdi. PassMark listelerine göre yeni amiral gemisi, Alder Lake'in tepe modeli i9-12900KS'den yüzde 9,5 daha yüksek 4833 puana imza atıyor. Çoklu çekirdek sıralamalarında ise AMD'nin mevcut amiral gemisi Ryzen 9 5950X'in de yüzde 18,7 oranında önüne geçiyor.

    Ayrıca yeni amiral gemisinin dışında PassMark listelerinde i7-13700, i5-13500 ve i5-13400 modelleri de yer alıyor. Ancak bu işlemciler hakkındaki veriler şu an için yetersiz. Öte yandan listelerde AMD Ryzen 7000 serisinden hala bir işaret yok. Yeni nesil AMD işlemcilerin Raptor Lake'den bir ay önce piyasaya sürüleceği düşünüldüğünde bu durumun biraz ilginç olduğunu söyleyebiliriz.

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