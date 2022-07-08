Intel Meteor Lake gecikiyor, TSMC ile görüşmeler yapılacak

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Intel’in grafik tarafında önemli iyileştirmeler yaparak özellikle dizüstü tarafında Ryzen APU ailesine pay vermemeyi amaçladığı Meteor Lake mimarisi ile ilgili kafa karıştırıcı haberler gelmeye devam ediyor.

Intel Meteor Lake ne zaman çıkacak?

Intel Meteor Lake mimarisinin en azından dizüstü tarafında 2023 yılı ilk aylarında boy göstermek istediği dile getirilmişti. Ne var ki 7nm sürecinde geliştirmeyi planladığı Meteor Lake için TSMC’nin 5nm sürecine geçiş yapacağı gündeme gelmişti.

Intel Meteor Lake grafikleri ile heyecanlandıracak 1 gün önce eklendi

Yeni gelen bilgilere göre Meteor Lake üretim tarafında halen bir bütünlük sağlanmış değil. Intel çok katmanlı bir yapı barındıracak olan işlemcilerin grafik katmanını 3nm olarak TSMC’de, işlemci katmanını da 5nm olarak yine TSMC’de ürettirecek. Girdi-çıktı katmanı ve kontrol katmanları ise Intel tarafından üretilecek.

Bununla birlikte Intel cephesinde üretimde bir verimsizlik yaşandığı için TSMC ile sözleşilen Meteor Lake üretim tarihinin daha da ileriye atılması gündeme geldi. Intel patronu Pat Gelsinger gelecek ay acil koduyla TSMC patronu ile görüşecek.

Görüşmede üretimin 2023 sonlarına sarkıtılması gündeme gelecek. TSMC listesinde premium müşteri konumunda olduğu için Intel’e garanti üretim kotası ayrılıyor. 3nm sürecinde yaşanacak gelişme TSMC için zarar anlamına geliyor. Anlaşma gereği TSMC’nin bu zararı karşılanacak.

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Intel ve TSMC acil görüşecek