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    Intel, Wi-Fi 7 yarışında Apple'ı geçti

    Yayınlanan yeni rapora göre Intel yeni nesil Wi-Fi 7 (802.11be) teknolojisini 2024 yılına kadar cihazlara kurmayı planlıyor.                                     
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    Intel, Wi-Fi 7 yarışında Apple'ı geçti
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    Apple, tüketici teknolojisi tasarımında lider olsa da, donanım dünyasında Intel, Wi-Fi 7 cihazlarını 2024 gibi erken bir tarihte kullanıcılarına sunarak rakibinin önüne geçmeye kararlı. Şirket, 2024 yılına kadar ilk Wi-Fi 7 özellikli ürün grubunu piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Apple, 2020'de bilgisayarları için kendi M serisi işlemcileri lehine Intel'den vazgeçmişti. O zamandan beri her yeni Apple serisi üründe Intel çiplerinin sayısı giderek azaldı. Ve Apple, her sunumda çiplerinin performansını Intel'in performansıyla karşılaştırırken, Intel ise Apple işlemcilerini aşmak için büyük çaba sarfediyor.

    Wi-Fi 7 ne gibi yenilikler sunacak?

    Intel'in en azından tüketicilerine en yeni nesil Wi-Fi teknolojisinin sunma konusunda ilerlediği görülüyor. Bu gelişme Intel'de kablosuz çözümler başkan yardımcısı Eric McLaughlin tarafından açıklandı. Eric yakın tarihli bir basın toplantısında: "Şu anda Wi-Fi Alliance tarafından onaylanmak üzere Intel Wi-Fi 802.11be'yi geliştiriyoruz ve 2024 yılına kadar dizüstü bilgisayarlar gibi PC ürünlerine kurulacak. 2025'te ise büyük pazarlara açılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Intel, Wi-Fi 7 yarışında Apple'ı geçti
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    Wi-Fi 7, 6GHz'de daha kararlı bant genişliğine sahip olacak ve 36Gb/s'ye kadar veri hızlarını destekleyecek. Daha önce Wi-Fi 7'nin maksimum kanal genişliğini (320 MHz'e kadar) iki katına çıkaracağı ve 4kQAM ile daha yüksek dereceli modülasyon sunacağı bildirilmişti. Ek olarak, Wi-Fi 7'nin başka bir önemli özelliği daha olacak - mevcut çeşitli spektrum bantlarını yönetme ve dolayısıyla optimize etme yeteneği. Bu işlev, Çok Bağlantılı İşlem (MLO) olarak adlandırılacak. MLO, cihazların aynı anda birden fazla kanalda spektrum kullanmasına izin veriyor.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 9 saat önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 2 gün önce

    Çok güzel yaw

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