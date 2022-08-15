Intel, Xe ve Arc ekran kartlarında yerel DirectX 9 desteğini sonlandırıyor

Tam Boyutta Gör

Yarı iletken sektörünün büyük isimlerinden Intel, Arc serisi ve Xe ekran kartlarında yeni bir değişikliğe imza atıyor. Nvidia ve AMD gibi rakipleri ile karşılaştırıldığında ekran kartı sürücüleri konusunda zayıf kalan teknoloji devi, bu süreci hızlandırmak için 20 yıllık DirectX 9’u rafa kaldırıyor.

Sürücü gelişimini hızlandıracak

Şimdiye kadar şirketin yeni ekran kartı girişiminin planlara uygun ilerlemediği kesinlikle bir sır değil. Zira yakın zamanda piyasaya sürülen uygun fiyatlı Arc A380, ekran kartı sürücüleri sebebiyle rakiplerinden geri kalmıştı. Ancak Intel, Arc Alchemist ekran kartlarının oyun performansını ve kararlılığını iyileştirmeye kararlı görünüyor.

Bildirilenlere göre Intel Xe ve yeni Arc Alcemist ekran kartlarını kapsayacak yeni değişiklik ile beraber, DirectX9 için yerel sürücü desteği sona erecek. Bunun yerine Intel, DX9 için açık kaynaklı bir dönüştürme katmanı olan D3D9on12 adlı bir DirectX12 aracı kullanmayı planlıyor. Böylece DX12 dönüştürme aracı, bir aygıt sürücüsü arabirimi olarak işlev görecek ve geliştirme aşamasında büyük bir zaman tasarrufu sağlayacak.

AMD Ryzen 7000 işlemcilerin fiyatları sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Günümüzde DirectX 9 destekli oyunların geride kalması sebebiyle bu tür bir dönüşümün oyunlar üzerinde minimum performans etkisi oluşturacağını söyleyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel Xe ve Arc ekran kartlarında yerel DX9 desteği sonlanıyor