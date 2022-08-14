AMD Ryzen 7000 işlemcilerin fiyatları sızdırıldı: 330 dolardan başlıyor

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AMD Ryzen 7000 işlemcilerin çıkış tarihi yaklaşırken, yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Serinin ilk masaüstü modelleri, Kanada’da bulunan bir perakende mağazasında görünmeye başladı.

Fiyatlar yükseliyor

Yeni haberin şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Zira günümüzde birçok perakende mağazası, yeni ürünler piyasaya sürülmeden önce listelemelere başlıyor. Ancak ilginç bir şekilde PC Canada, kullanıcıların Ryzen 7000 işlemcileri önceden satın almalarına fırsat tanıyor. Bununla birlikte yeni işlemcilerin fiyatlarına dair ilk bilgilerde gün yüzüne çıktı diyebiliriz.

Mağazada yer alan fiyatları dolar kuruna çevirdiğimizde Ryzen 9 7959X'in 892 dolar, Ryzen 9 7900X'in 608 dolar, Ryzen 7 7700X'in 380 dolar ve Ryzen 5 7600X'in 330 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olduğu görülüyor. Böylece yeni işlemcinin bir önceki nesle kıyasla biraz daha pahalı olacağını söyleyebiliriz.

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Ryzen 7000 serisinin Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. AMD tarafından henüz resmi bir açıklama paylaşılmamış olsa da, işlemcilerin Gamescom’dan bir gün sonra 29 Ağustos tarihinde duyurulacağı tahmin ediliyor.

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