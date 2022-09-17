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    Intel XeSS, rakibi DLSS ile karşılaştırıldı: İşte sonuçlar

    Intel'in yapay zekâ ölçeklendirme teknolojisi XeSS, Shadow of the Tomb Raider'da DLSS ile karşılaştırıldı. Yeni teknoloji rakibi karşısında neler sunuyor? İşte detaylar
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    Intel XeSS, rakibi DLSS ile karşılaştırıldı: İşte sonuçlar
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    Arc Alchemist serisi ile masaüstü ekran kartı pazarına giriş yapmaya hazırlanan Intel, XeSS yapay zekâ ölçeklendirme teknolojisiyle Nvidia DLSS’e rakip olacak. Üst düzey Arc ekran kartlarının önümüzdeki aylarda kullanıcılara sunulması beklenirken, Digital Foundry tarafından DLSS ve XeSS’in karşı karşıya geldiği bir video paylaşıldı.

    XeSS neler sunuyor?

    Bilindiği üzere XeSS teknolojisinin en dikkat çeken özelliklerinden biri eski nesil birçok ekran kartı tarafından desteklenmesi olacak. Bununla birlikte videoya baktığımızda Shadow of the Tomb Raider’da test edilen XeSS'in çeşitli noktalarda DLSS’den geride kaldığı görülüyor. Göze çarpan sorunların çoğu ise, DLSS'in ilk versiyonunda da gördüğümüz sahnedeki ince ayrıntılarda yaşanıyor.

    Gerçekleştirilen testlerde 4K çözünürlüğünde XeSS, Performans, Dengeli, Kalite ve Ultra Kalite modlarında sırasıyla yüzde 88, yüzde 66, yüzde 47 ve yüzde 23'lük bir performans artışı sağlıyor. 2K'da ise bu değer yüzde 52 ila yüzde 16 arasında seyrediyor.

    Yakın zamanda Intel, rakip ekran kartlarında test edilen XeSS'in Arc serisi ekran kartlarına kıyasla daha verimsiz olacağını söyledi. Bu nedenle söz konusu performans artışının AMD ve Nvidia kartlar arasında farklılıklar göstereceğini belirtmemiz gerek.

    Intel XeSS, rakibi DLSS ile karşılaştırıldı: İşte sonuçlar
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    Intel yeni ölçeklendirme teknolojisinin çıkış tarihi hakkında sessizliğini koruyor olsa da, XeSS'in Call of Duty: Modern Warfare II ve Death Stranding: Director's Cut dahil olmak üzere 20'den fazla oyuna eklenmesi bekleniyor.

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