Intel Raptor Lake işlemciler 6GHz sınırını geçecek

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Bir dönem verimlilik konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle AMD Ryzen işlemcilere önemli bir alan açan Intel yavaş yavaş bunu geri almanın planlarını yapıyor. Alder Lake ile vites yükselten firma Raptor Lake ile de bunu perçinleyecek.

Intel Raptor Lake detayları

Bu yılın sonu veya gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Intel Raptor Lake işlemci ailesinde ilk kez 6GHz üzerine çıkan modeller yer alacak. Bunun ilk adayı haliyle Intel Core i9-13900K işlemcisi olacak.

Intel Raptor Lake grafik performansı ortaya çıktı 6 gün önce eklendi

DDR5-5600MHz desteği de sunacak olan Raptor Lake işlemciler uzun bir aradan sonra Intel’i 8GHz hız aşırtma bandının üzerine taşıyacak. Intel Core i9-13900K ES işlemcisi AMD FX 8000 ve 9000 serilerinin domine ettiği listeye girme başarısı gösterdi.

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Raptor Lake mimarisi Alder Lake mimarisine göre tek çekirdekte yüzde 8-15 arasında performans artışı, çok çekirdekte ise yüzde 30-40 performans artışı getiriyor. Özellikle yüksek ön bellek kapasitesi ile 3D Ryzen işlemcilere karşı da pazar payı arayacak. Raptor Lake serisinin muhtemel işlemcileri ve atanan ön bellek değerleri şu şekilde:

Intel Core i9 K-Serisi (8 Golden + 16 Grace) = 24 çekirdek/32 izlek/68 MB

Intel Core i7 K-Serisi (8 Golden + 8 Grace) = 16 çekirdek/24 izlek/54 MB

Intel Core i5 K-Serisi (6 Golden + 8 Grace) = 14 çekirdek/20 izlek/44 MB

Intel Core i5 S-Serisi (6 Golden + 4 Grace) = 14 çekirdek/16 izlek/37 MB

Intel Core i3 S-Serisi (4 Golden + 0 Grace) = 4 çekirdek/8 izlek/20 MB

Intel Pentium S-Serisi (2 Golden + 0 Grace) = 4 çekirdek/4 izlek/10 MB

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