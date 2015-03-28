Intel'den dev satın alma hamlesi

Yonga dünyasının dev ismi Intel, programlanabilir yonga alanında dev bir adım atıyor ve alanın önemli isimlerinden Altera firmasını bünyesine katmak için harekete geçiyor.





WSJ tarafından verilen habere göre Intel, yaklaşık 10.4 milyar bedel karşılığında Altera firması ile satın alma görüşmelerine başlamış durumda. Şimdilik her iki firma da yorum yapmaktan kaçınıyor.





Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri olarak da adlandırılan FGPA, mantık bloklarının ve ara bağlantıların imalat sürecinden sonra programlanabilmesini sağlıyor. Dolayısıyla her bir mantık bloğunun işlevi kullanıcı tarafından düzenlenebiliyor.





Heterojen bilişim döneminin içerisinde kabul edilen FGPA, grafik birimi veya dijital sinyal işlemcisine benzetebileceğimiz programlanması zor ve maliyetli olan yongaları kapsıyor. Intel hali hazırda 14nm fabrikasyon sürecinde FGPA üretimi yapıyor ve Xeon işlemcilerine FGPA entegrasyonu yapmayı planlıyor.





Intel satın almayı planladığı Altera ile FGPA üretiminde vites artırmayı ve belirli programların daha iyi çalışması konusunda başarı elde etmeyi amaçlıyor. Görüşmeler devam ettiği için satın alma kesin olarak sonuçlanacak mı bilinmiyor.

http://venturebeat.com/2015/03/27/intel-considering-10b-plus-acquisition-of-programmable-chip-maker-altera-report-says/