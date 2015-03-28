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Intel'den dev satın alma hamlesi

4 yıl
3,2b
1
13
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'den dev satın alma hamlesi

Yonga dünyasının dev ismi Intel, programlanabilir yonga alanında dev bir adım atıyor ve alanın önemli isimlerinden Altera firmasını bünyesine katmak için harekete geçiyor. 

WSJ tarafından verilen habere göre Intel, yaklaşık 10.4 milyar bedel karşılığında Altera firması ile satın alma görüşmelerine başlamış durumda. Şimdilik her iki firma da yorum yapmaktan kaçınıyor. 

Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri olarak da adlandırılan FGPA, mantık bloklarının ve ara bağlantıların imalat sürecinden sonra programlanabilmesini sağlıyor. Dolayısıyla her bir mantık bloğunun işlevi kullanıcı tarafından düzenlenebiliyor. 

Heterojen bilişim döneminin içerisinde kabul edilen FGPA, grafik birimi veya dijital sinyal işlemcisine benzetebileceğimiz programlanması zor ve maliyetli olan yongaları kapsıyor. Intel hali hazırda 14nm fabrikasyon sürecinde FGPA üretimi yapıyor ve Xeon işlemcilerine FGPA entegrasyonu yapmayı planlıyor. 

Intel satın almayı planladığı Altera ile FGPA üretiminde vites artırmayı ve belirli programların daha iyi çalışması konusunda başarı elde etmeyi amaçlıyor. Görüşmeler devam ettiği için satın alma kesin olarak sonuçlanacak mı bilinmiyor.  

http://venturebeat.com/2015/03/27/intel-considering-10b-plus-acquisition-of-programmable-chip-maker-altera-report-says/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
serkant123 4 yıl

güzel cevap
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ahmetay74 4 yıl
FPGA değilmiydi o ?
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V4LKyR 4 yıl
Reis-ül Rubisco gelse de döktürse. Field Programmable Gate Array da derler.
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cyberfalcon 4 yıl
Haberde beş yerde de FPGA yerine FGPA yazılmış.
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Uçan Gergedan 4 yıl
İntel baktı ki 14 nm ile zar alanı çok küçüldü 2016 2.çeyreğinde 10nm'de üretime başlayacak ne yapalım ne yapalım dedi zar alanını ıvır zıvır teknolojilerle doldurup son kullanıcının hiç bir işine yaramıyacak programlama geliştirme yongasınıda entegre edecek burda yine son kullanıcı fiyat açısından zarar görecek
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Hiçbişi anlamadım.İntel ne yapanı satın almış ?
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manyakurt 4 yıl
basys2'yle az oynamadık.
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rabitelli 4 yıl
Saat geç olmasaydı şindi Rubisco döktürür, biz de okurduk
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muuzoo 4 yıl
FPGA dünyası için ilginç olur. Olası bir satın alma durumunda acaba Xilinx firması nasıl davranır acaba?
NOT: Xilinx ve Altera FPGA üretiminde birbirlerinin rakipleridir.
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Mete Can Karahasan 4 yıl
^Xilinx, market lideri ve AMD'nin interposer ortağıdır.
Altera, Nvidia'nın G-sync modül ortağıdır.
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