Intel'den ince dizüstülere yönelik en güçlü işlemci

Kasa profili oldukça ince olan ve Ultrabook olarak tabir edilen dizüstü modelleri, tüketici tarafında halen ilgi görüyor. Intel, Ultrabook modellerinin gücünü daha da artıracak yeni bir Skylake işlemcisini piyasaya sürüyor.
Intel Core i7-6660U adındaki yeni işlemci, Intel Core i7-6650U işlemcisinin yerini alacak. En düşük enerji tüketiminde en iyi performansı hedefleyen işlemci, çift çekirdekli ve 2.4GHz saat hızına kadar çıkıyor. Toplamda 4 izlek birimi aynı anda çalıştırılabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Intel, tick-tock sürecini resmi olarak durdurdu"
İşlemci 15Watt ısıl tasarım değerine sahipken, beraberinde Iris 540 entegre grafik birimi ile geliyor. 1050MHz seviyesine kadar çıkabilen grafik biriminde, 64MB eDRAM ve 48 işlem birimi bulunuyor. Ayrıca birim, ana belleğe de erişebiliyor.
Hali hazırda, Ultrabook modellerine yönelik en güçlü işlemci olarak kabul edilen Core i7-6660U; PCIe 3.0, SATA kontrolcüsü, USB kontrolcüsü, 4 ekrana kadar çıkış yapabilme ve DDR4 desteği gibi diğer özelliklere sahip. İşlemci, 415$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
http://techfrag.com/2016/03/21/intel-launched-low-power-core-i7-6660u-processor-at-415/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kardeşim bir bitmediniz ha her yere "u işlemci dandik işlemcidir qewqww" yazmaktan bıkmadınız mı?
Gel açıklayayım evet U serisi H,HQ kadar performans vermez doğrudur fakat haberde bahsedilen bilgisayar bir masaüstü değil, ultrabook da şarj çoğu şeyden önemlidir, sen HQ ya da MQ serisi işlemcilerde 5-6 saat pil süresi alabilir misin? Geçen arkadaşla dersteyiz onun notebook H serisi benim 5200U ve o gün onun 2.40dk gibi süre açık kaldı benim 4.30 saat açıktı ve kapattığımda %21 falandı şarj kaldı ki o kadar şey yaparım bilgisayar ile hiçbir zaman cpu %100 olduğunu görmedim
Yani demem o ki bırakın artık dandik falan yazmayı insanları yanlış bilgilendiriyorsunuz sizin yüzünüzden sadece internette takılmak için bilgisayar alanlar 1500 lira seviyesindeki bilgisayarlar kötüymüş diye gidip 3000 lira verip face de takılıyorlar.
Her işlemcinin avantajı dezavantajı vardır performans isteyen H serisine bakar pil süresi isteyen U serisine bakar.
Direkt dandik diyerek konuya girmesi hoş olmasa da arkadaş doğru noktalara parmak basmış. U serisinin ultrabooklar tabanında olması zaten bilinen bir şey. Eh diğer tarafta normal bir cihaz alınacaksa ve performans isteniyorsa (ki harici grafik kartıyla da buna değinmiş güzelce) işlemci tercihinin u olanlardan olmasın demiş. Bunda yanlış bir durum da yok zaten. Laptoplar için U serisini tercih etmek genel olarak mantıklı bir durum değil performans isteniyorsa.