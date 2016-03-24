Intel'den ince dizüstülere yönelik en güçlü işlemci

Kasa profili oldukça ince olan ve Ultrabook olarak tabir edilen dizüstü modelleri, tüketici tarafında halen ilgi görüyor. Intel, Ultrabook modellerinin gücünü daha da artıracak yeni bir Skylake işlemcisini piyasaya sürüyor.

Intel Core i7-6660U adındaki yeni işlemci, Intel Core i7-6650U işlemcisinin yerini alacak. En düşük enerji tüketiminde en iyi performansı hedefleyen işlemci, çift çekirdekli ve 2.4GHz saat hızına kadar çıkıyor. Toplamda 4 izlek birimi aynı anda çalıştırılabiliyor.

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İşlemci 15Watt ısıl tasarım değerine sahipken, beraberinde Iris 540 entegre grafik birimi ile geliyor. 1050MHz seviyesine kadar çıkabilen grafik biriminde, 64MB eDRAM ve 48 işlem birimi bulunuyor. Ayrıca birim, ana belleğe de erişebiliyor.

Hali hazırda, Ultrabook modellerine yönelik en güçlü işlemci olarak kabul edilen Core i7-6660U; PCIe 3.0, SATA kontrolcüsü, USB kontrolcüsü, 4 ekrana kadar çıkış yapabilme ve DDR4 desteği gibi diğer özelliklere sahip. İşlemci, 415$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.