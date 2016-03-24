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İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'den ince dizüstülere yönelik en güçlü işlemci

Tick-tock iş geliştirme süreci yerine, bundan sonra mimarilerin uzun süreli optimizasyonuna odaklanacak olan Intel, Skylake işlemcileri piyasaya sürmeye devam ediyor.
3 yıl
4,3b
1
28
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Kasa profili oldukça ince olan ve Ultrabook olarak tabir edilen dizüstü modelleri, tüketici tarafında halen ilgi görüyor. Intel, Ultrabook modellerinin gücünü daha da artıracak yeni bir Skylake işlemcisini piyasaya sürüyor.

Intel Core i7-6660U adındaki yeni işlemci, Intel Core i7-6650U işlemcisinin yerini alacak. En düşük enerji tüketiminde en iyi performansı hedefleyen işlemci, çift çekirdekli ve 2.4GHz saat hızına kadar çıkıyor. Toplamda 4 izlek birimi aynı anda çalıştırılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Intel, tick-tock sürecini resmi olarak durdurdu"

İşlemci 15Watt ısıl tasarım değerine sahipken, beraberinde Iris 540 entegre grafik birimi ile geliyor. 1050MHz seviyesine kadar çıkabilen grafik biriminde, 64MB eDRAM ve 48 işlem birimi bulunuyor. Ayrıca birim, ana belleğe de erişebiliyor.

Hali hazırda, Ultrabook modellerine yönelik en güçlü işlemci olarak kabul edilen Core i7-6660U; PCIe 3.0, SATA kontrolcüsü, USB kontrolcüsü, 4 ekrana kadar çıkış yapabilme ve DDR4 desteği gibi diğer özelliklere sahip. İşlemci, 415$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

 

http://techfrag.com/2016/03/21/intel-launched-low-power-core-i7-6660u-processor-at-415/ Yorum Yaz
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Cihat_, 3 yıl en beğenilen Roark
Roark
sonunda U kodu olan işlemci dandik işlemcidir. Eğer ultrabook alıyorsanız kabul edilebilir, fakat harici ekran kartlı normal bir laptop modeli i5 u ya da i7 u falan alıyorsanız performans beklemeyin. qm kodlu işlemcilere bakın.

Kardeşim bir bitmediniz ha her yere "u işlemci dandik işlemcidir qewqww" yazmaktan bıkmadınız mı?

Gel açıklayayım evet U serisi H,HQ kadar performans vermez doğrudur fakat haberde bahsedilen bilgisayar bir masaüstü değil, ultrabook da şarj çoğu şeyden önemlidir, sen HQ ya da MQ serisi işlemcilerde 5-6 saat pil süresi alabilir misin? Geçen arkadaşla dersteyiz onun notebook H serisi benim 5200U ve o gün onun 2.40dk gibi süre açık kaldı benim 4.30 saat açıktı ve kapattığımda %21 falandı şarj kaldı ki o kadar şey yaparım bilgisayar ile hiçbir zaman cpu %100 olduğunu görmedim

Yani demem o ki bırakın artık dandik falan yazmayı insanları yanlış bilgilendiriyorsunuz sizin yüzünüzden sadece internette takılmak için bilgisayar alanlar 1500 lira seviyesindeki bilgisayarlar kötüymüş diye gidip 3000 lira verip face de takılıyorlar.

Her işlemcinin avantajı dezavantajı vardır performans isteyen H serisine bakar pil süresi isteyen U serisine bakar.
Roarksonunda U kodu olan işlemci dandik işlemcidir. Eğer ultrabook alıyorsanız kabul edilebilir, fakat harici ekran kartlı normal bir laptop m...
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Roark 3 yıl
sonunda U kodu olan işlemci dandik işlemcidir. Eğer ultrabook alıyorsanız kabul edilebilir, fakat harici ekran kartlı normal bir laptop modeli i5 u ya da i7 u falan alıyorsanız performans beklemeyin. qm kodlu işlemcilere bakın.
sonunda U kodu olan işlemci dandik işlemcidir. Eğer ultrabook alıyorsanız kabul edilebilir, fakat harici ekran kartlı normal bir laptop modeli i5 u ya da i7 u f...
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3 Yanıt Yanıtla +19
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St Batuhan 3 yıl
Cihat_,
Roarksonunda U kodu olan işlemci dandik işlemcidir. Eğer ultrabook alıyorsanız kabul edilebilir, fakat harici ekran kartlı normal bir laptop modeli i5 u ya da i7 u falan alıyorsanız performans beklemeyin. qm kodlu işlemcilere bakın.
Kardeşim bir bitmediniz ha her yere u işlemci dandik işlemcidir qewqww yazmaktan bıkmadınız mı? Gel açıklayayım evet U serisi H,HQ kadar performans vermez doğrudur fakat haberde bahsedilen bilgisayar bir masaüstü değil, ultrabook da şarj çoğu şeyden önemlidir, sen HQ ya da MQ serisi işlemcilerde 5-6 saat pil süresi alabilir misin? Geçen arkadaşla dersteyiz onun notebook H serisi benim 5200U ve o gün onun 2.40dk gibi süre açık kaldı benim 4.30 saat açıktı ve kapattığımda %21 falandı şarj kaldı ki o kadar şey yaparım bilgisayar ile hiçbir zaman cpu %100 olduğunu görmedim Yani demem o ki bırakın artık dandik falan yazmayı insanları yanlış bilgilendiriyorsunuz sizin yüzünüzden sadece internette takılmak için bilgisayar alanlar 1500 lira seviyesindeki bilgisayarlar kötüymüş diye gidip 3000 lira verip face de takılıyorlar. Her işlemcinin avantajı dezavantajı vardır performans isteyen H serisine bakar pil süresi isteyen U serisine bakar.

Direkt dandik diyerek konuya girmesi hoş olmasa da arkadaş doğru noktalara parmak basmış. U serisinin ultrabooklar tabanında olması zaten bilinen bir şey. Eh diğer tarafta normal bir cihaz alınacaksa ve performans isteniyorsa (ki harici grafik kartıyla da buna değinmiş güzelce) işlemci tercihinin u olanlardan olmasın demiş. Bunda yanlış bir durum da yok zaten. Laptoplar için U serisini tercih etmek genel olarak mantıklı bir durum değil performans isteniyorsa.
Cihat_,Roarksonunda U kodu olan işlemci dandik işlemcidir. Eğer ultrabook alıyorsanız kabul edilebilir, fakat harici ekran kartlı nor...
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kadirirdem 3 yıl
bende i5 6200u kullanıyorum gayet memnunum...
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mertsat24 3 yıl
15 watt ile 2.40 ghz'e çıkması gayet iyi
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Master_Evil 3 yıl
ultrabooklar için tam olması gereken işlemci
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GetSomeRest 3 yıl
Eğer ekran kartı gtx840-940 üstü ise işlemci U serisi olmamalı.
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sis651 3 yıl
Hakkari'de sık elektrik kesilen bir yerdeyim. İşlemcim 4200M. dizüstünün bataryası 3 - 4 saat götürüyor ama böyle elektriği çok kesilen yerlerde U serisi işlemci şart gibi bir şey. Tabi U serisi işlemci diye her cihaz da alınmaz, biraz araştırmak lazım testlerini falan incelemek lazım. Dizüstü var 10 saatten fazla süre bekleyebiliyor, dizüstü var yine U işlemciyle 5 - 6 saat anca bekleyebiliyor. Diğer komponentlerde önemli. Ama enerji tasarrufu ve batarya süresi için U önemli.

Ama oyun oynayacağım falan diyorsanız ekran kartı zatan gücü yiyeceği için de çok bir artısı olmaz.
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idris 3 yıl
Millet tutturmuş bir U serisi dandiktir türküsü gidiyor.
Yahu kardeşim herkes laptop ile oyun oynamıyor.
Ortalama kullanımda 6 saat kullanabileceğim Full HD ekranlı 2kg'dan daha hafif HQ serisi işlemciye sahip iyi bir marka model söyleyin bizde alalım.
Söyleyemiyorsanız susun kafa ütülemeyin.
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JoeyBane 3 yıl
Fiyati biraz yuksek buldum. 360-380$ seviyelerinde olmaliydi
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murdocklawless 3 yıl
KalemKolik
İşlemci tırt gpu tırt.Bununla çıkan ultrabooklar 3000tlden az olmayacak.PC donanımlarını ne şişirdiler arkadaş inanılır gibi değil.

S7 3200 liradan çıktı. ayfonlar 3500-4500 lira arasında.
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St Batuhan 3 yıl
Cihat_,
Roarksonunda U kodu olan işlemci dandik işlemcidir. Eğer ultrabook alıyorsanız kabul edilebilir, fakat harici ekran kartlı normal bir laptop modeli i5 u ya da i7 u falan alıyorsanız performans beklemeyin. qm kodlu işlemcilere bakın.
Kardeşim bir bitmediniz ha her yere u işlemci dandik işlemcidir qewqww yazmaktan bıkmadınız mı? Gel açıklayayım evet U serisi H,HQ kadar performans vermez doğrudur fakat haberde bahsedilen bilgisayar bir masaüstü değil, ultrabook da şarj çoğu şeyden önemlidir, sen HQ ya da MQ serisi işlemcilerde 5-6 saat pil süresi alabilir misin? Geçen arkadaşla dersteyiz onun notebook H serisi benim 5200U ve o gün onun 2.40dk gibi süre açık kaldı benim 4.30 saat açıktı ve kapattığımda %21 falandı şarj kaldı ki o kadar şey yaparım bilgisayar ile hiçbir zaman cpu %100 olduğunu görmedim Yani demem o ki bırakın artık dandik falan yazmayı insanları yanlış bilgilendiriyorsunuz sizin yüzünüzden sadece internette takılmak için bilgisayar alanlar 1500 lira seviyesindeki bilgisayarlar kötüymüş diye gidip 3000 lira verip face de takılıyorlar. Her işlemcinin avantajı dezavantajı vardır performans isteyen H serisine bakar pil süresi isteyen U serisine bakar.

Direkt dandik diyerek konuya girmesi hoş olmasa da arkadaş doğru noktalara parmak basmış. U serisinin ultrabooklar tabanında olması zaten bilinen bir şey. Eh diğer tarafta normal bir cihaz alınacaksa ve performans isteniyorsa (ki harici grafik kartıyla da buna değinmiş güzelce) işlemci tercihinin u olanlardan olmasın demiş. Bunda yanlış bir durum da yok zaten. Laptoplar için U serisini tercih etmek genel olarak mantıklı bir durum değil performans isteniyorsa.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Roark 3 yıl St Batuhan
St Batuhan

Cihat_,

Roarksonunda U kodu olan işlemci dandik işlemcidir. Eğer ultrabook alıyorsanız kabul edilebilir, fakat harici ekran kartlı normal bir laptop modeli i5 u ya da i7 u falan alıyorsanız performans beklemeyin. qm kodlu işlemcilere bakın.
Kardeşim bir bitmediniz ha her yere u işlemci dandik işlemcidir qewqww yazmaktan bıkmadınız mı? Gel açıklayayım evet U serisi H,HQ kadar performans vermez doğrudur fakat haberde bahsedilen bilgisayar bir masaüstü değil, ultrabook da şarj çoğu şeyden önemlidir, sen HQ ya da MQ serisi işlemcilerde 5-6 saat pil süresi alabilir misin? Geçen arkadaşla dersteyiz onun notebook H serisi benim 5200U ve o gün onun 2.40dk gibi süre açık kaldı benim 4.30 saat açıktı ve kapattığımda %21 falandı şarj kaldı ki o kadar şey yaparım bilgisayar ile hiçbir zaman cpu %100 olduğunu görmedim Yani demem o ki bırakın artık dandik falan yazmayı insanları yanlış bilgilendiriyorsunuz sizin yüzünüzden sadece internette takılmak için bilgisayar alanlar 1500 lira seviyesindeki bilgisayarlar kötüymüş diye gidip 3000 lira verip face de takılıyorlar. Her işlemcinin avantajı dezavantajı vardır performans isteyen H serisine bakar pil süresi isteyen U serisine bakar.


Direkt dandik diyerek konuya girmesi hoş olmasa da arkadaş doğru noktalara parmak basmış. U serisinin ultrabooklar tabanında olması zaten bilinen bir şey. Eh diğer tarafta normal bir cihaz alınacaksa ve performans isteniyorsa (ki harici grafik kartıyla da buna değinmiş güzelce) işlemci tercihinin u olanlardan olmasın demiş. Bunda yanlış bir durum da yok zaten. Laptoplar için U serisini tercih etmek genel olarak mantıklı bir durum değil performans isteniyorsa.

Tam olarak demek istediğimi açıklamışsın, eyvallah :)
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underlater 3 yıl
zdniz
Bu utrabooklar sayesinde 3000 Tl altında adam akıllı laptop alamaz olduk. Bütün şuç AMD de ama adamlarda laf var icraat yok İNTELİN tekelindeyiz yok şöle yok böle işlemci yaptık diyorlar piyasada yok. Bizi İNTEL in kucagına verdiler ben açıkçası artık 2 işlemci firmasının anlaşmalı olduğunu düşünüyorum bu konuda.

AMD'nin yapması önemli değil ki! Üreticilerin getirmesi ve tüketicilerin İntel sevdasından vaz geçmesi önemli...
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zdniz 3 yıl underlater
AMD yapamıyorki zaten 6 ay önce A8 6410 işlemci 8 gb ramlı HP marka laptop kullandım inan bana bırak oyun oynamayı flash oynlarda bile kasıyordu 10-15 tane sekme açtınmı işlemci kendinden geçiyor. Eski laptobun İNTEL t 7400 işlemcili ari radeon 4 bin küsür m ekran kartı olan model hiç bir sorun vermen takır takır işini yapıyo üstelik ben alalı 5 yıl olmuşum. Kalkıpda burda kullanıcıları şuçlamanın hiç bir mantıgı yok neymiş kullanıcılar almıyormuş yapamıyorki alsak firma konusunda haklısın ama AMD işlemcili hiç bir model piyasada bulunmuyor bulsanda i7 parasında.
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Hasan07-36 3 yıl
enja
Roarksonunda U kodu olan işlemci dandik işlemcidir. Eğer ultrabook alıyorsanız kabul edilebilir, fakat harici ekran kartlı normal bir laptop modeli i5 u ya da i7 u falan alıyorsanız performans beklemeyin. qm kodlu işlemcilere bakın.
I7 6700HQ nasıl peki

i7 6700HQ da oldukça performanslı bir işlemcidir hocam. 4 gerçek çekirdeğe sahiptir ve hyperthreading ile 8 thread işleyebilir. 2,6 GHz hızında çalışırken 3,5 GHz'e kadar da turbolayabiliyor. Bu haliyle masaüstü i5 vs gibi işlemcilere kafa tutabilen bir laptop işlemcisi.
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javaprof 3 yıl
bende 4510 u var android studio ve eclipse de kasım kasım kasılıyor pc.
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zdniz 3 yıl
Bu utrabooklar sayesinde 3000 Tl altında adam akıllı laptop alamaz olduk. Bütün şuç AMD de ama adamlarda laf var icraat yok İNTELİN tekelindeyiz yok şöle yok böle işlemci yaptık diyorlar piyasada yok. Bizi İNTEL in kucagına verdiler ben açıkçası artık 2 işlemci firmasının anlaşmalı olduğunu düşünüyorum bu konuda.
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javaprof 3 yıl zdniz
zdniz

Bu utrabooklar sayesinde 3000 Tl altında adam akıllı laptop alamaz olduk. Bütün şuç AMD de ama adamlarda laf var icraat yok İNTELİN tekelindeyiz yok şöle yok böle işlemci yaptık diyorlar piyasada yok. Bizi İNTEL in kucagına verdiler ben açıkçası artık 2 işlemci firmasının anlaşmalı olduğunu düşünüyorum bu konuda.

evet anlaşmalı lar amd başka ülkeye satılırsa x86 platformunu kullanamıyor x 86 intelin tekelinde ve sonsuza kadr intel bu piyasaya hakim olacak yada başka biri biz xs6 için yazılmış uygulamalrı kendi çipimizde destekliyoruz diyecek ve microsoft da gidip o tasarıma detek verecek ama bu iş hiç bir zaman olmaz amerika buna izin vermez.
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