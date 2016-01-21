Intel'in 10nm üretim sürecine sahip üç nesil işlemci sunacağı söyleniyor

Haber Editörü
Intel, söylentilere göre, Cannonlake ve Icelake'den sonra 10nm teknolojisi ile üretilecek işlemcilerini üç nesil olarak piyasaya sürecek. Üçüncü nesil Tigerlake serisi “tick-tock” modelindeki ikinci "tock"un bir göstergesi olacak.
Bu yıl 14 nanometreye dayalı Kabylake işlemcileri göreceğiz ve bu aynı zamanda ekstra bir "tock" anlamına geliyor. Tock temelde daha küçük üretim sürecine tabi olmadan yeni bir işlemci mimarisi sunulması anlamına geliyor.
Intel her ne kadar geçtiğimiz hafta üç aylık sonuçların açıklanması sırasında “tick-tock” modelini sürdürmeye gayret edeceklerini açıklasa da sızıntılar şirketin bu geleneği sürdüremeyeceğini gösteriyor. Raporlar Intel'in 10nm üretim sürecine sahip işlemcilerini üç nesil olarak sunacağını ve 2017 yılında ilk 10nm işlemci ailesi Cannonlake'i ortaya çıkaracağını gösteriyor.
Şirket daha sonra 10nm teknolojisi ile üretilmiş Icelake işlemcilerin ardından 2019 yılında Tigerlake olarak adlandırılan üçüncü nesil 10nm'lik işlemcileri başlatacak. Tigerlake'in halefinin kod adı ise henüz bilinmiyor. 2020 yılında üretim bandında olması beklenen işlemci serisi 5nm teknolojisine sahip olacak.
http://www.guru3d.com/news-story/rumor-intel-to-release-three-10nm-generations-of-processors.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben dizüstünde Sandy Bridge kullanıyordum (dizüstü bozuluncaya dek) işimi rahatça görüyordu.
Her sene Intel'e para yatıran insanlar taştan işlemci bile olsa onu da alırlar o apayrı bir mesele. Onlar umutsuz vaka, firmaların en sevdikleri müşteri tipi.
AMD ne zaman adam gibi ar-ge ile ayağa kalkar (hem gpu hem cpu tarafında) o zaman paçaları tutuşur.
Intel'in oc ile yeniden frekans muhabbetine girmesi ve bunun ZEN'in çıkış yapacağı dönemlerde olması insanı şüphelendiriyor. ,
Ayrıca 7 nm altı için farklı materyaller arayan Intel'in şimdi doğrudan 5 nm gibi uçuk bir hedefi kesin bir tarihle vermesi de onların da artık son noktaya dayandıklarının göstergesi olabilir bence. Ekonomik rehavet her ne kadar yüksek olursa olsun (Intel tarafında), pazarın ve kullanıcıların doyuma ulaşması ciddi anlamda balta vurabilir. Zira Vulkan da ciddi manada yol kat ederse o zaman Intel büyük kayıplara sürüklenebilir.
Bunlar benim kişisel görüşlerim, herhangi bir fanboyluk niyetim yok. Cebimden çıkan paraya bakarım ben. İki tarafı da kullandım ve şu an maddi nedenlerden dolayı AMD'deyim. Bunda zamanla ihtiyaçlarımın sönümlenmesi de büyük etken tabi ki. Eskiden daha fazla oyun oynardım ancak artık o sektör de güzel oyunlar veremediği için pek hevesim kalmamış durumda.
Haswell yine iyi Sandy Bridge bile hala iş görüyor.
iş nm ile bitmiyor yenilik yok ddr4 deseler ne olucak ddr4 ramler hala çok pahallı
üstelik performans artışı yok denecek kadar az sadece para tuzağı