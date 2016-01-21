Intel'in 10nm üretim sürecine sahip üç nesil işlemci sunacağı söyleniyor

Intel, söylentilere göre, Cannonlake ve Icelake'den sonra 10nm teknolojisi ile üretilecek işlemcilerini üç nesil olarak piyasaya sürecek. Üçüncü nesil Tigerlake serisi “tick-tock” modelindeki ikinci "tock"un bir göstergesi olacak.

Bu yıl 14 nanometreye dayalı Kabylake işlemcileri göreceğiz ve bu aynı zamanda ekstra bir "tock" anlamına geliyor. Tock temelde daha küçük üretim sürecine tabi olmadan yeni bir işlemci mimarisi sunulması anlamına geliyor.





Intel her ne kadar geçtiğimiz hafta üç aylık sonuçların açıklanması sırasında “tick-tock” modelini sürdürmeye gayret edeceklerini açıklasa da sızıntılar şirketin bu geleneği sürdüremeyeceğini gösteriyor. Raporlar Intel'in 10nm üretim sürecine sahip işlemcilerini üç nesil olarak sunacağını ve 2017 yılında ilk 10nm işlemci ailesi Cannonlake'i ortaya çıkaracağını gösteriyor.

Şirket daha sonra 10nm teknolojisi ile üretilmiş Icelake işlemcilerin ardından 2019 yılında Tigerlake olarak adlandırılan üçüncü nesil 10nm'lik işlemcileri başlatacak. Tigerlake'in halefinin kod adı ise henüz bilinmiyor. 2020 yılında üretim bandında olması beklenen işlemci serisi 5nm teknolojisine sahip olacak.

http://www.guru3d.com/news-story/rumor-intel-to-release-three-10nm-generations-of-processors.html