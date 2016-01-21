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Intel'in 10nm üretim sürecine sahip üç nesil işlemci sunacağı söyleniyor

Yayınlanan bir yeni rapor Intel'in Cannonlake ve Icelake'den sonra 10nm üretim teknolojisine sahip işlemcilerini üç nesil olarak piyasaya süreceğini ortaya koyuyor.
3 yıl
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İşlemci
Onur Seven
Haber Editörü
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Intel'in 10nm üretim sürecine sahip üç nesil işlemci sunacağı söyleniyor
 
Intel, söylentilere göre, Cannonlake ve Icelake'den sonra 10nm teknolojisi ile üretilecek işlemcilerini üç nesil olarak piyasaya sürecek. Üçüncü nesil Tigerlake serisi “tick-tock” modelindeki ikinci "tock"un bir göstergesi olacak.

Bu yıl 14 nanometreye dayalı Kabylake işlemcileri göreceğiz ve bu aynı zamanda ekstra bir "tock" anlamına geliyor. Tock temelde daha küçük üretim sürecine tabi olmadan yeni bir işlemci mimarisi sunulması anlamına geliyor.
Intel'in 10nm üretim sürecine sahip üç nesil işlemci sunacağı söyleniyor
 

Intel her ne kadar geçtiğimiz hafta üç aylık sonuçların açıklanması sırasında “tick-tock” modelini sürdürmeye gayret edeceklerini açıklasa da sızıntılar şirketin bu geleneği sürdüremeyeceğini gösteriyor. Raporlar Intel'in 10nm üretim sürecine sahip işlemcilerini üç nesil olarak sunacağını ve 2017 yılında ilk 10nm işlemci ailesi Cannonlake'i ortaya çıkaracağını gösteriyor.

Şirket daha sonra 10nm teknolojisi ile üretilmiş Icelake işlemcilerin ardından 2019 yılında Tigerlake olarak adlandırılan üçüncü nesil 10nm'lik işlemcileri başlatacak. Tigerlake'in halefinin kod adı ise henüz bilinmiyor. 2020 yılında üretim bandında olması beklenen işlemci serisi 5nm teknolojisine sahip olacak.

http://www.guru3d.com/news-story/rumor-intel-to-release-three-10nm-generations-of-processors.html Yorum Yaz
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FRAPS_TR 3 yıl
İntel ilk once hd3000 serisine surucu desteği veesin.hd3000 windows 10 desteklemiyor.
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umut_baris 3 yıl
Rekabet olmayınca Intel ve Nvidia istedikleri gibi at oynatabiliyorlar. Aslında AMD'nin yaptığı taktiği AMD'ye uygulayarak ayakta kalıyorlar. Mimariler arasında uçuk seviyede farklar yok ve devrim niteliğinde yeni tasarımlar kesinlikle söz konusu değil.

Ben dizüstünde Sandy Bridge kullanıyordum (dizüstü bozuluncaya dek) işimi rahatça görüyordu.

Her sene Intel'e para yatıran insanlar taştan işlemci bile olsa onu da alırlar o apayrı bir mesele. Onlar umutsuz vaka, firmaların en sevdikleri müşteri tipi.

AMD ne zaman adam gibi ar-ge ile ayağa kalkar (hem gpu hem cpu tarafında) o zaman paçaları tutuşur.

Intel'in oc ile yeniden frekans muhabbetine girmesi ve bunun ZEN'in çıkış yapacağı dönemlerde olması insanı şüphelendiriyor. ,

Ayrıca 7 nm altı için farklı materyaller arayan Intel'in şimdi doğrudan 5 nm gibi uçuk bir hedefi kesin bir tarihle vermesi de onların da artık son noktaya dayandıklarının göstergesi olabilir bence. Ekonomik rehavet her ne kadar yüksek olursa olsun (Intel tarafında), pazarın ve kullanıcıların doyuma ulaşması ciddi anlamda balta vurabilir. Zira Vulkan da ciddi manada yol kat ederse o zaman Intel büyük kayıplara sürüklenebilir.

Bunlar benim kişisel görüşlerim, herhangi bir fanboyluk niyetim yok. Cebimden çıkan paraya bakarım ben. İki tarafı da kullandım ve şu an maddi nedenlerden dolayı AMD'deyim. Bunda zamanla ihtiyaçlarımın sönümlenmesi de büyük etken tabi ki. Eskiden daha fazla oyun oynardım ancak artık o sektör de güzel oyunlar veremediği için pek hevesim kalmamış durumda.
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Virinom 3 yıl
Schiffsführer
5nmye kadar Haswell ile devam

Haswell yine iyi Sandy Bridge bile hala iş görüyor.
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c36ab7c4 3 yıl
i7 2600k işlemcim benden daha uzun yaşayacak gibime geliyor :/ . 4.8-5.0 ghz civarında overclocklu kullanmama rağmen..
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metinolmetin 3 yıl
Ula fazla inceltmeyin şu işlemcileri, soğutucunun altında yamulup duruyorlar. :)
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redbloodedman 3 yıl
SandBridge i5 2500K işlemci aldım alış o alış. 2011den bu yana ev kullanımı için en ufak işlemci darboğazı çekmedim. Son 5 yılda ufak ufak değişikliklerden başka büyük bir performans sıçraması olmadı. Artık olay mobil işlemcilerde...
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kadirirdem 3 yıl
gelsin bakalım nasıl olacak....
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ounomaus 3 yıl
mimari çöp aynı durum ekran kartlarında var gtx titan 7 milyar transistör 6 gb ram vs gtx 970 oc ler (5.2 milyar transistör 3.5 gb ram) bile daha iyi performans veriyor
iş nm ile bitmiyor yenilik yok ddr4 deseler ne olucak ddr4 ramler hala çok pahallı
üstelik performans artışı yok denecek kadar az sadece para tuzağı
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jubeii 3 yıl
haswel zaten yeterince iyiydi. Para tuzağı başka bişi değil. Milletde görmemiş gibi saldırıyo yenilere.
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Ac1DBuRN 3 yıl
10nm'den 5'e sıçramak büyük mesele. 7nm'yi nasıl es geçebiliceklerki?
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Das Boot 3 yıl
5nm'ye kadar Haswell ile devam
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Patren 3 yıl
her sene işlemci çıkartırak para kazanmazlar her yeni seride sağlam peformans artışı olmalıki isanlar işlemci değiştirsin
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