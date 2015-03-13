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Intel'in bazı iPhone modellerine LTE modem tedarik edeceği konuşuluyor

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in bazı iPhone modellerine LTE modem tedarik edeceği konuşuluyor

iPhone 5 ile birlikte 4G ağlarına destek sunmaya başlayan Apple, o dönemden bu yana iletişim modemlerini Qualcomm'dan tedarik etmekteydi. Ancak bu yılın iPhone modellerinde firmanın farklı bir strateji izleyeceği konuşuluyor.
LTE dendiği zaman Qualcomm'un modemlerinin öne çıktığını görüyoruz. Sayısız cihazda Qualcomm'un LTE modemi kullanılıyor. MediaTek ve Samsung henüz bağımsız olarak LTE modemi tedariği yapmadığı için yongasetine entegre olacak sunuyor.
Intel ise bu konuda bir adım önde zira geliştirdiği LTE modemler bağımsız olarak cihazlardan kullanılabiliyor. Firma son olarak yeni nesil 7360 LTE modemlerini duyurmuştu. Hem hız bakımından hem de enerji tasarrufu bakımında oldukça geliştirilmiş olan 7360 serisi iPhone modellerinde kendisine yer bulabilir.
Apple özellikle Asya ve Latin Amerika ülkelerine ihraç edeceği yeni nesil iPhone modelleri için Intel'den LTE yongası tedarik etme kararı aldı. Apple mühendisleri bunun için Münih'te Intel yetkilileri ile özel temaslarda bulunuyor ve Intel modemlerin iPhone için optimizasyonu üzerinde çalışıyor.
Intel XMM 7360 LTE modemler Cat. 10 destekli ve 450Mbps indirme hızlarına ulaşabiliyor. Model dünya çapında 29 farklı LTE altyapısına destek sunuyor. Modemin anabant kısmı ise LTE-FDD, LTE-TDD ve TD-SCDMA gibi Çin altyapılarına da uyumlu.
Bu iddialara dayanarak Apple'ın iPhone 6 mini adıyla 4 inçlik bir cihaz geliştireceği ve gelişmekte olan ülke pazarlarına sunacağı kanaati ortaya çıkıyor. Ancak Apple'ın bölgeye özel versiyon üretmediği için modemin asıl iPhone modellerinde kullanılması ihtimali yüksek.



http://www.imore.com/intel-reportedly-supply-lte-modem-special-version-next-generation-iphone Yorum Yaz
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St Batuhan 4 yıl
"Bu iddialara dayanarak Apple'ın iPhone 6 mini adıyla 4 inçlik bir cihaz geliştireceği ve gelişmekte olan ülke pazarlarına sunacağı kanaati ortaya çıkıyor. "
Adamlar nereden nasıl bir çıkarım yapsak haber yaparken diye düşünüyor sanırım. Nasıl bir çıkarımdır bu, sabah sabah zihnimi açtı, aydınlanma yaşadım.
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beter.böcek 4 yıl
Aha yine intel,kalk kalk kalk..
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