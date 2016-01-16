Intel'in en güçlü 4 çekirdekli işlemcisi geliyor

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Uzun yıllar önce, işlemci pazarında hız artırma mücadelesini bir kenara bırakan Intel, üretim teknolojileri ve enerji verimliliği konusuna odaklanmıştı. Yıllardır bu minvalde işlemci piyasaya süren firma, şimdi herşeyi bir kenara bıraktığı yeni bir Xeon işlemcisi üzerinde çalışıyor.
Sektörden gelen bilgilere göre, firmanın üst seviye Broadwell-EP serisi içerisinde yer vereceği Xeon E5-2602 V4, 4 adet çekirdek ile birlikte 5.1GHz saat frekansında çalışacak. Isıl tasarım gücü 165W seviyesinde tutulan işlemcinin, bu bakımdan daha düşük bir frekansa sabitlendiği ifade ediliyor. Yani aslında işlemcinin frekansı biraz daha yukarıda tutulabilirdi.
Intel Xeon E5-2602 V4 işlemcisinin aynı zamanda en hızlı işlemci olduğu da belirtiliyor zira bu alanda, 8 çekirdekli ve 5 GHz aşırtılmış hıza sahip AMD FX-9590 işlemcisini de geride bırakıyor. İşlemcide, 10MB Seviye 3 önbellek ve 2.5MB paylaşımlı ön bellek yer alacak. Toplamda ise 8 izlek birimi mevcut.
İşlemcinin dikkat çeken tarafı, 14nm üretim sürecine sahip olmasına rağmen, 165W seviyelerine ulaşabilmesi. Yukarıda da değindiğimiz gibi, Intel enerji verimliliği prensibini bir kenara bırakmış durumda. Elbette bunu yapmasının nedeni, işlemcinin özel sipariş ile üretilecek olması. Intel Xeon E5-2602 V4 sadece belirli OEM ortaklarına tedarik edilecek. Bazı kaynaklar, meşhur NSA istihbarat kurumunun en büyük müşteri olduğunu iddia ediyor. En fazla 22 çekirdekli Xeon E5 işlemciler barındıracak olan Broadwell-EP serisi, bahar aylarına kadar piyasada olacak.
http://wccftech.com/intel-rumored-launch-51-ghz-xeon-e52602-v4-processor-broadwellep-lineup-features-165w-tdp/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
abooo
Son kullanici icin degil belirli islerde ozellesmis bir cip olacak
9590 kismida ghz bakimindan ustune cikiyor anlaminda kullanilmis saf guc kiyaslamasi degil yazida intelin urettigi en yuksek hizli islemci derken bu kastediliyor
Intel normal olarak ghz ye degil verimlilige dayanan mimariler pesinde islemcilerin sadece yuksek ghz olmasinin pek fayda etmedigini de zaten goruyoruz
Kaynak wccftech.com/...
Hocam yorumu okuyunca içim karardı vallahi. Bu fiyatlarla gelirse tüketiciye nekadar ulaşır bilemedim. Nasıl bir kitleye hitab edecek düşüncesiyle üretildi acaba. Sadece kurumsal ya da iş amaçlı mı yoksa evlerede girebilecek bir ürün mü dediler merak ediyorum. Öyle ki 20.000 TL çok ürkütücü bir rakam.
AMD FX-9590 ten daha hızlı denmiş, AMD FX-9590 güçlü bir işlemci değilki, tamam 8 çekirdek falan ama i7 skylake ten bile daha düşük performans sergilerken xeon işlemci ile karşılaştırılması imkansız, xeonla karşılaştıracaksanız amd opteronu koymalıydınız yazıya.
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