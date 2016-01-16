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Intel'in en güçlü 4 çekirdekli işlemcisi geliyor

Sektörün en hızlı işlemcisini kullanmak istiyorsanız, Intel'in yeni piyasaya çıkacak olan Xeon E5-2602 V4 modeli için özel müşterilerden birisi olmanız gerekiyor.
3 yıl
10,7b
1
28
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in en güçlü 4 çekirdekli işlemcisi geliyor


Uzun yıllar önce, işlemci pazarında hız artırma mücadelesini bir kenara bırakan Intel, üretim teknolojileri ve enerji verimliliği konusuna odaklanmıştı. Yıllardır bu minvalde işlemci piyasaya süren firma, şimdi herşeyi bir kenara bıraktığı yeni bir Xeon işlemcisi üzerinde çalışıyor. 

Sektörden gelen bilgilere göre, firmanın üst seviye Broadwell-EP serisi içerisinde yer vereceği Xeon E5-2602 V4, 4 adet çekirdek ile birlikte 5.1GHz saat frekansında çalışacak. Isıl tasarım gücü 165W seviyesinde tutulan işlemcinin, bu bakımdan daha düşük bir frekansa sabitlendiği ifade ediliyor. Yani aslında işlemcinin frekansı biraz daha yukarıda tutulabilirdi. 


Intel Xeon E5-2602 V4 işlemcisinin aynı zamanda en hızlı işlemci olduğu da belirtiliyor zira bu alanda, 8 çekirdekli ve 5 GHz aşırtılmış hıza sahip AMD FX-9590 işlemcisini de geride bırakıyor. İşlemcide, 10MB Seviye 3 önbellek ve 2.5MB paylaşımlı ön bellek yer alacak. Toplamda ise 8 izlek birimi mevcut. 

İşlemcinin dikkat çeken tarafı, 14nm üretim sürecine sahip olmasına rağmen, 165W seviyelerine ulaşabilmesi. Yukarıda da değindiğimiz gibi, Intel enerji verimliliği prensibini bir kenara bırakmış durumda. Elbette bunu yapmasının nedeni, işlemcinin özel sipariş ile üretilecek olması. Intel Xeon E5-2602 V4 sadece belirli OEM ortaklarına tedarik edilecek. Bazı kaynaklar, meşhur NSA istihbarat kurumunun en büyük müşteri olduğunu iddia ediyor. En fazla 22 çekirdekli Xeon E5 işlemciler barındıracak olan Broadwell-EP serisi, bahar aylarına kadar piyasada olacak.  

http://wccftech.com/intel-rumored-launch-51-ghz-xeon-e52602-v4-processor-broadwellep-lineup-features-165w-tdp/ Yorum Yaz
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SkewCurrent 3 yıl en beğenilen
14nm 165 W tdp görünce bazı arkadaşlar şaşırmış. Zannediyorlarki litografi geliştikçe TDP değerleri düşecek. Böyle bir dünya yok. TDP değeri aynı transistör sayısı korunursa elbette düşer. Ama gelişen litografiyle aynı zar alanına daha fazla transistör sığdırdıkları için güç tüketimi elbette düşmeyecektir. Sadece aynı güç tüketiminde çok daha fazla transistör ile çok daha güçlü işlemciler göreceğiz. Bu işin mantığı budur.
14nm 165 W tdp görünce bazı arkadaşlar şaşırmış. Zannediyorlarki litografi geliştikçe TDP değerleri düşecek. Böyle bir dünya yok. TDP değeri aynı transistör say...
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adam olun 3 yıl
dx12 ile işlemcilerin cazibesi gitgide düşüyor geriye render gibi iş odaklı uygulamalar kalıyor ev kullanıcıları genelde oyun için işlemci yeniliyor 4k desen gpu üzerinden oynatılıyor işlemci ve anakart satışları düşecek gibi
dx12 ile işlemcilerin cazibesi gitgide düşüyor geriye render gibi iş odaklı uygulamalar kalıyor ev kullanıcıları genelde oyun için işlemci yeniliyor 4k desen g...
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c36ab7c4 3 yıl
İş yerinde çok iyi bir Xeon işlemcili kurumsal bir bilgisayar kullanıyorum. Bu işlemcilerin (bazı işlerde) verdikleri performans anlatılmaz yaşanır. Bu yeni çıkacak işlemciyi düşünemiyorum bile.
İş yerinde çok iyi bir Xeon işlemcili kurumsal bir bilgisayar kullanıyorum. Bu işlemcilerin (bazı işlerde) verdikleri performans anlatılmaz yaşanır. Bu yeni çık...
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Sertan-57 3 yıl ekrem71
Dostum Su Bos Konusmayi Birakin FX-9590 Server islemci Degil. Zen islemci Olsa Neyse Anladim Piledriver Cop Bir Cekirdek 2012 Kalma Ceset Eski Sonucta.
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cikopelo 3 yıl
4790k beni uzuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuun süre götürür.
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Sertan-57 3 yıl cikopelo
Yani Saglam islemci Skylake Ve Zen islemci Almaya Gerek Kalmiyor Diye Dusunuyorum.
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dockhanger 3 yıl
oyun oynayan ıcın amd işlemci yeterli intel fuzuli pahalı sonra zarar ettikleri zaman indirimi konuşmasınlar biraz makul ücretlerle gelsinler insanların karsılarına
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A.B.D(azimBora) 3 yıl
biz halen standart kullanıcı bilgisayarları ile devam.
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9600_G_T 3 yıl
bu zamlarla zor alinir.
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AC_Hawker 3 yıl
biz alabiliyor muyuz? ona ufaktan bir oc 6 ghz
abooo
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*666* 3 yıl
20000 tl diyen arkadas bunu birak intelin en guclusu 2699 v3 vereyim 8000 liraya sifir acilmamis dusunursen
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Nerd Miner 3 yıl
E5-2600 V4 Xeon family, a quad core processor which is going to be specially designed for certain workloads

Son kullanici icin degil belirli islerde ozellesmis bir cip olacak

9590 kismida ghz bakimindan ustune cikiyor anlaminda kullanilmis saf guc kiyaslamasi degil yazida intelin urettigi en yuksek hizli islemci derken bu kastediliyor
Intel normal olarak ghz ye degil verimlilige dayanan mimariler pesinde islemcilerin sadece yuksek ghz olmasinin pek fayda etmedigini de zaten goruyoruz

Kaynak wccftech.com/...
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Master_Evil 3 yıl
tdp şimdilik böyle, bir dahaki nesilde onu da düşürecekler nasılsa, şimdiden vermezler o işlemciyi
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ylmzsngl 3 yıl
Osakawa
boşuna ağzınız sulanmasın zaten fiyatları xeonların 6bin dolar civarlarında bize gelişi 18bin tl artı kdv desen 20bin tl yi bulur hele bu bide yeni çıkan, zaten belirtildiği gibi şirketlere satılacak, kaldı ki xeon lar zaten serverlarda kullanılıyo, bir an için sevinmiştim acaba yeni skylake i7 mi geldi diye.AMD FX-9590 ten daha hızlı denmiş, AMD FX-9590 güçlü bir işlemci değilki, tamam 8 çekirdek falan ama i7 skylake ten bile daha düşük performans sergilerken xeon işlemci ile karşılaştırılması imkansız, xeonla karşılaştıracaksanız amd opteronu koymalıydınız yazıya.

Hocam yorumu okuyunca içim karardı vallahi. Bu fiyatlarla gelirse tüketiciye nekadar ulaşır bilemedim. Nasıl bir kitleye hitab edecek düşüncesiyle üretildi acaba. Sadece kurumsal ya da iş amaçlı mı yoksa evlerede girebilecek bir ürün mü dediler merak ediyorum. Öyle ki 20.000 TL çok ürkütücü bir rakam.
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senersongur 3 yıl
Herkes 8-10Ghz işlemcileri senelerdir bekliyor.
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Osakawa 3 yıl
boşuna ağzınız sulanmasın zaten fiyatları xeonların 6bin dolar civarlarında bize gelişi 18bin tl artı kdv desen 20bin tl yi bulur hele bu bide yeni çıkan, zaten belirtildiği gibi şirketlere satılacak, kaldı ki xeon lar zaten serverlarda kullanılıyo, bir an için sevinmiştim acaba yeni skylake i7 mi geldi diye.
AMD FX-9590 ten daha hızlı denmiş, AMD FX-9590 güçlü bir işlemci değilki, tamam 8 çekirdek falan ama i7 skylake ten bile daha düşük performans sergilerken xeon işlemci ile karşılaştırılması imkansız, xeonla karşılaştıracaksanız amd opteronu koymalıydınız yazıya.
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