Intel'in en güçlü 4 çekirdekli işlemcisi geliyor





Uzun yıllar önce, işlemci pazarında hız artırma mücadelesini bir kenara bırakan Intel, üretim teknolojileri ve enerji verimliliği konusuna odaklanmıştı. Yıllardır bu minvalde işlemci piyasaya süren firma, şimdi herşeyi bir kenara bıraktığı yeni bir Xeon işlemcisi üzerinde çalışıyor.





Sektörden gelen bilgilere göre, firmanın üst seviye Broadwell-EP serisi içerisinde yer vereceği Xeon E5-2602 V4, 4 adet çekirdek ile birlikte 5.1GHz saat frekansında çalışacak. Isıl tasarım gücü 165W seviyesinde tutulan işlemcinin, bu bakımdan daha düşük bir frekansa sabitlendiği ifade ediliyor. Yani aslında işlemcinin frekansı biraz daha yukarıda tutulabilirdi.









Intel Xeon E5-2602 V4 işlemcisinin aynı zamanda en hızlı işlemci olduğu da belirtiliyor zira bu alanda, 8 çekirdekli ve 5 GHz aşırtılmış hıza sahip AMD FX-9590 işlemcisini de geride bırakıyor. İşlemcide, 10MB Seviye 3 önbellek ve 2.5MB paylaşımlı ön bellek yer alacak. Toplamda ise 8 izlek birimi mevcut.





İşlemcinin dikkat çeken tarafı, 14nm üretim sürecine sahip olmasına rağmen, 165W seviyelerine ulaşabilmesi. Yukarıda da değindiğimiz gibi, Intel enerji verimliliği prensibini bir kenara bırakmış durumda. Elbette bunu yapmasının nedeni, işlemcinin özel sipariş ile üretilecek olması. Intel Xeon E5-2602 V4 sadece belirli OEM ortaklarına tedarik edilecek. Bazı kaynaklar, meşhur NSA istihbarat kurumunun en büyük müşteri olduğunu iddia ediyor. En fazla 22 çekirdekli Xeon E5 işlemciler barındıracak olan Broadwell-EP serisi, bahar aylarına kadar piyasada olacak.

http://wccftech.com/intel-rumored-launch-51-ghz-xeon-e52602-v4-processor-broadwellep-lineup-features-165w-tdp/