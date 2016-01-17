Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'in geçen yıl son çeyrek raporlarında durgunluk belirtileri

Geçen yılın son çeyreğinde güçlü bir gelir ortaya koyan Intel, bununla birlikte büyüme rakamları ile analiz uzmanlarının tedirginliğini giderememiş gibi görünüyor.
3 yıl
4,2b
1
8
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel'in geçen yıl son çeyrek raporlarında durgunluk belirtileri


Bilgisayar pazarında son dönemde yaşanan gerileme, pazarla adeta iç içe olan Intel'i fazlasıyla etkiliyor. Firma, geçen yılın son çeyreğini güçlü faaliyet karı ile kapattı ancak analiz uzmanları, durgunluk belirtileri nedeniyle endişeli durumda. 

Firmadan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 14.9 milyar dolar gelir elde edildi. Önceki çeyreğe göre yüzde 3, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1 artış yakalanırken, durgunluk kaygıları nedeniyle hisselerde yüzde 5.6 düşüş yaşandı. Firmanın kar marjı yüzde 64.3 oldu ve önceki çeyreğe göre yüzde 1.3 artış, önceki yıla göre de yüzde 1.1 düşüş elde edildi. 

Firmanın satışlardan elde ettiği net gelir 3.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Önceki çeyreğe göre yüzde 16 artış görülürken, önceki yıla göre ise üzde 1 düşüş kaydedildi. Yine hisse senetleri de 73 cent kazandırdı. Önceki yıla göre yüzde 1 düşüş, önceki çeyreğe göre de yüzde 16 artış söz konusu. 


Bilgisayar pazarı Intel'in gelirlerinin yüzde 59'unu oluşturuyor. İstemci Bilgisayar Bölümü, geçen yılın son çeyreğini 8.8 milyar dolar ile kapattı. Önceki yıla göre yüzde 1 düşüş, önceki çeyreğe göre yüzde 3 artış yaşanması, endişeleri de beraberinde getirdi. Ayrıca sunucu bölümünde de yavaşlama söz konusu. Önceki çeyrekte yüzde 8 olan artış, son çeyrekte yüzde 4 oldu. Özellikle firmaların, ekonomik tedirginlik nedeniyle yatırımlarını gözden geçirmeleri, grubun kabusu oldu. Bu iki grubun gidişatı, analizleri de hayli tedirgin ediyor. Intel'in eksiye düşmeyen bölümleri, Nesnelerin Interneti ve SSD oldu. Yazılım grubu ise her iki açıdan düşüş gösterdi. 

Yılın ilk aylarında özellikle Çin'de satışların durgunluğa girmesi bekleniyor. Intel her halükarda bu yıl güçlü bir büyüme yaşayacağını iddia ediyor ancak analizler bu iddialara pek güvenemiyor. Özellikle bu yıl ilk çeyrek sonrasında, genel durumun daha da netleşeceği belirtiliyor.  

http://hexus.net/business/news/general-business/89768-intel-makes-strong-q4-profits-slow-growth-concerns/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
FlyingUnderpants 3 yıl en beğenilen
Umarım bir gün mobil için üretilen işlemciler Intel i gelip geçer ve bu tekelden kurtuluruz.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umut_baris 3 yıl
Para = Performans kafasından ve şımarıklıktan vazgeçsin diyeceğim de balık baştan kokuyor. CEO'su kendini tanrı triplerine sokmuş gibi adeta. Nvidia ile akrabalık olabilir aralarında.

Anakartlarına bakıyorsun parana oranla özellik artıyor. Zilyon tane yonga seti.
Dahili grafik biriminin nesine güveniyorsa acaba? Kağıt üzerinde özellikler iyi diyorsun ama pratiğe gelince oyunu bile açamıyorsun. Iris pro tam bir aldatmaca.
Hele o fazladan bir pin ve hız aşırtma muhabbeti Intel'in artık bir dayak yiyeceğinin iyice habercisi oldu.

AMD ye bakıyoruz anakartlarında sadece para ile orantılı artan şey bellek hızı, pci express yuvalarını sayısı, hız aşırtma yetenekleri oluyor.
Çoğu anakart dolu dolu geliyor.
İşini görecek sistemi daha uyguna toplayabiliyorsun. Üst seviye işlerde geride kalabilir onu kabul ediyorum.
AMD çoğu teknolojinin ve hatta yeni komut setlerinin öncüsü olmuş ancak kimisini vizyonsuzluktan kimisini de maliyet kaygısından değerlendiremedi.
Apu ile zaten ucuz sistemlerin tercih edilen bir numaralı öğesi haline geldi bence. G3258'i bile yüksek fiyata satıyor utanmadan Intel. Neymiş performans için gHz'e abanacakmışız? Bu cümle size de tanıdık geliyor mu? Sanki Prescott dönemi aklıma geliyor.

Umarım Zen ile güzel bir kalkış yapar AMD'de şu şımarık Intel'den kurtuluruz.
AMD'ye laf atıyorlar aynı donanımı süsleyip yeniden önümüze sunuyor diye ama Intel'de şu an farklı birşey yapmıyor. Intel'in yeni mimarilerle ciddi anlamda performans farkı sağladığına inanan var mı? Ivy hatta Sandy Bridge hala gayet iyi iş görebilir konumda. Şu an basit işler için Core 2 Quad bile yetiyor açıkçası.

Zen Apu'ların R9 ve daha yeni gpular ve hatta dahili hbm bellek ile gelmesi mini oyun pcleri konusunda gerçekten devrim yaratacak bence. Zira oyun için alınan en üst düzey APU üst düzey ekran kartıyla darboğaz gibi bir sıkıntı yaşamıyor bile. Daha iyisi gelince durum daha da güzel olur umarım. Tabi Zen gelinceye kadar dolar 4 TL'ye ulaşmazsa yine alınabilir. Zira o günleri de göreceğiz ileride.

technopat.net/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leventdln 3 yıl
Telefon pazarına giremeden BÜYÜME GÖSTERMESİ ARTIK ÇOK ZOR
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Intel tekel durumunda AMD den iyi ataklar bekliyoruz rekabet gelsin..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cryzboy43 3 yıl
haberı yazan kımse borsayı takıp etmıyor-5.6 lık dusus bılanco kaynaklı deyıl genel olarak son 2 hfta satıs trendınden-satır altlarına bakınca vergı oncesı kazanc vs gayet ıyı yatırımcısı olsam endıselenmezdım(bı 3-3.5 mılyarlık orkulcak kısım var oda altera alımı kaynaklı sanırım)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 3 yıl
intelin durgunluğu piyasanın durgunluğunu gösterir, mobil pazarda söz sahibi olması gerekiyor artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lterlemez 3 yıl
Çok pahalı işlemciler, bence bu ekonomik sıkıntılar içinde bu kadar para kimse vermez. Intel'in en dandik işlemcisi bile dünya para ediyor. Tabi ki, bizim gibi ülkelerde bir de döviz kuru ve vergi gibi şeyler de işin içine giriyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlyingUnderpants 3 yıl en beğenilen
Umarım bir gün mobil için üretilen işlemciler Intel i gelip geçer ve bu tekelden kurtuluruz.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
Ben bu yaz çok sağlam bir Intel işlemci almayı planlıyorum, o zaman Intel kesin rahatlar. :)
Hadi yine iyisin Intel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Lexus LC 500, adından bahsettirmeye devam ediyor 3 yıl Apple iAd reklam servisini kapatıyor peki şimdi ne olacak? 3 yıl Android cihazından sildiğiniz uygulama ve oyunları kolayca bulun 3 yıl Nintendo'nun ilk mobil oyunu Miitomo, Mart ayında geliyor 3 yıl WhatsApp artık tamamen ücretsiz 3 yıl Uber ve Airbus'dan önemli ortaklık 3 yıl Huawei'nin yeni melez dizüstü modeli detaylanıyor 3 yıl SpaceX, okyanus üstü inişte yine sorun yaşadı 3 yıl Samsung'un yeni fitness takip bilekliği internete sızdırıldı 3 yıl Özçekim odaklı Oppo F1, Avrupa'da satışa çıkıyor 3 yıl Ortaokul ve Lise müfredatlarına kodlama dersleri ekleniyor 3 yıl Mobilite: Xiaomi Redmi 3, Huawei P9, LG G5, Xperia C6 ve dahası... 3 yıl Qualcomm'dan Çin'e özel sunucu odaklı yonga seti 3 yıl AMD'den ARM tabanlı sunucu işlemcisi: Opteron A1100 3 yıl SwiftKey Klavye Uygulaması inceleme videosu 3 yıl Sadece Windows 10, Intel Kaby Lake ve AMD Zen işlemcileri tam destekleyecek 3 yıl Apple Watch 2 beklenenden daha geç tanıtılabilir 3 yıl Microsoft HoloLens hakkında yeni detaylar 3 yıl Akıllı telefon sektörü büyümeye devam ediyor 3 yıl 2015'in en çok satan oyunu Call of Duty: Black Ops 3 oldu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Intel'in geçen yıl son çeyrek raporlarında durgunluk belirtileri Sonraki AMD Polaris grafik mimarisi iki kategoriye bölündü 3 yıl Microsoft Word Flow klavyesi, iOS ve Android'e geliyor 3 yıl Windows 10, anketlere olumlu olarak yansıyor 3 yıl Netflix, Punisher dizisi için hazırlıklara başladı 3 yıl Intel'in en güçlü 4 çekirdekli işlemcisi geliyor 3 yıl Apple Mac Pro bir oyun bilgisayarı olsaydı... İşte MSI Vortex! 3 yıl Snapdragon 820 yonga seti, Samsung ile daha avantajlı 3 yıl 9$'lık bilgisayar: CHIP 3 yıl Microsoft Lumia 650'nin fiyatı belli oldu 3 yıl Apple ücretsiz sağladığı iTunes Radio uygulamasını kaldırıyor 3 yıl Interact ile kişilerinizi etkili şekilde yönetin 3 yıl Yeni Olympus PEN-F fotoğraf makinesi ortaya çıktı 3 yıl Dropbox için çevrimdışı müzik uygulaması: Jukebox 3 yıl Mac platformunda Windows'u yüklemeden yazılımlarını çalıştırın 3 yıl İnsansı robot ATLAS, temizlik işlerini de öğrendi 3 yıl Xperia C4, Marshmallow'dan önce Android 5.1 güncellemesini de alacak 3 yıl Virgin Galactic, Adidas imzalı özel uçuş giysisini tanıttı 3 yıl Compulab Airtop: 200Watt güç tüketen fansız bilgisayar sistemi 3 yıl Huawei P9 tasarım şeması ortaya çıktı 3 yıl Android uygulamaların istediği erişim izinlerinin kullanıcıları bunalttığı bilimsel olarak kanıtlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim