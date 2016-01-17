Intel'in geçen yıl son çeyrek raporlarında durgunluk belirtileri

Haber Editörü
Bilgisayar pazarında son dönemde yaşanan gerileme, pazarla adeta iç içe olan Intel'i fazlasıyla etkiliyor. Firma, geçen yılın son çeyreğini güçlü faaliyet karı ile kapattı ancak analiz uzmanları, durgunluk belirtileri nedeniyle endişeli durumda.
Firmadan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 14.9 milyar dolar gelir elde edildi. Önceki çeyreğe göre yüzde 3, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1 artış yakalanırken, durgunluk kaygıları nedeniyle hisselerde yüzde 5.6 düşüş yaşandı. Firmanın kar marjı yüzde 64.3 oldu ve önceki çeyreğe göre yüzde 1.3 artış, önceki yıla göre de yüzde 1.1 düşüş elde edildi.
Firmanın satışlardan elde ettiği net gelir 3.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Önceki çeyreğe göre yüzde 16 artış görülürken, önceki yıla göre ise üzde 1 düşüş kaydedildi. Yine hisse senetleri de 73 cent kazandırdı. Önceki yıla göre yüzde 1 düşüş, önceki çeyreğe göre de yüzde 16 artış söz konusu.
Bilgisayar pazarı Intel'in gelirlerinin yüzde 59'unu oluşturuyor. İstemci Bilgisayar Bölümü, geçen yılın son çeyreğini 8.8 milyar dolar ile kapattı. Önceki yıla göre yüzde 1 düşüş, önceki çeyreğe göre yüzde 3 artış yaşanması, endişeleri de beraberinde getirdi. Ayrıca sunucu bölümünde de yavaşlama söz konusu. Önceki çeyrekte yüzde 8 olan artış, son çeyrekte yüzde 4 oldu. Özellikle firmaların, ekonomik tedirginlik nedeniyle yatırımlarını gözden geçirmeleri, grubun kabusu oldu. Bu iki grubun gidişatı, analizleri de hayli tedirgin ediyor. Intel'in eksiye düşmeyen bölümleri, Nesnelerin Interneti ve SSD oldu. Yazılım grubu ise her iki açıdan düşüş gösterdi.
Yılın ilk aylarında özellikle Çin'de satışların durgunluğa girmesi bekleniyor. Intel her halükarda bu yıl güçlü bir büyüme yaşayacağını iddia ediyor ancak analizler bu iddialara pek güvenemiyor. Özellikle bu yıl ilk çeyrek sonrasında, genel durumun daha da netleşeceği belirtiliyor.
http://hexus.net/business/news/general-business/89768-intel-makes-strong-q4-profits-slow-growth-concerns/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Anakartlarına bakıyorsun parana oranla özellik artıyor. Zilyon tane yonga seti.
Dahili grafik biriminin nesine güveniyorsa acaba? Kağıt üzerinde özellikler iyi diyorsun ama pratiğe gelince oyunu bile açamıyorsun. Iris pro tam bir aldatmaca.
Hele o fazladan bir pin ve hız aşırtma muhabbeti Intel'in artık bir dayak yiyeceğinin iyice habercisi oldu.
AMD ye bakıyoruz anakartlarında sadece para ile orantılı artan şey bellek hızı, pci express yuvalarını sayısı, hız aşırtma yetenekleri oluyor.
Çoğu anakart dolu dolu geliyor.
İşini görecek sistemi daha uyguna toplayabiliyorsun. Üst seviye işlerde geride kalabilir onu kabul ediyorum.
AMD çoğu teknolojinin ve hatta yeni komut setlerinin öncüsü olmuş ancak kimisini vizyonsuzluktan kimisini de maliyet kaygısından değerlendiremedi.
Apu ile zaten ucuz sistemlerin tercih edilen bir numaralı öğesi haline geldi bence. G3258'i bile yüksek fiyata satıyor utanmadan Intel. Neymiş performans için gHz'e abanacakmışız? Bu cümle size de tanıdık geliyor mu? Sanki Prescott dönemi aklıma geliyor.
Umarım Zen ile güzel bir kalkış yapar AMD'de şu şımarık Intel'den kurtuluruz.
AMD'ye laf atıyorlar aynı donanımı süsleyip yeniden önümüze sunuyor diye ama Intel'de şu an farklı birşey yapmıyor. Intel'in yeni mimarilerle ciddi anlamda performans farkı sağladığına inanan var mı? Ivy hatta Sandy Bridge hala gayet iyi iş görebilir konumda. Şu an basit işler için Core 2 Quad bile yetiyor açıkçası.
Zen Apu'ların R9 ve daha yeni gpular ve hatta dahili hbm bellek ile gelmesi mini oyun pcleri konusunda gerçekten devrim yaratacak bence. Zira oyun için alınan en üst düzey APU üst düzey ekran kartıyla darboğaz gibi bir sıkıntı yaşamıyor bile. Daha iyisi gelince durum daha da güzel olur umarım. Tabi Zen gelinceye kadar dolar 4 TL'ye ulaşmazsa yine alınabilir. Zira o günleri de göreceğiz ileride.
technopat.net/...
Hadi yine iyisin Intel.