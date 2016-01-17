Intel'in geçen yıl son çeyrek raporlarında durgunluk belirtileri





Bilgisayar pazarında son dönemde yaşanan gerileme, pazarla adeta iç içe olan Intel'i fazlasıyla etkiliyor. Firma, geçen yılın son çeyreğini güçlü faaliyet karı ile kapattı ancak analiz uzmanları, durgunluk belirtileri nedeniyle endişeli durumda.





Firmadan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 14.9 milyar dolar gelir elde edildi. Önceki çeyreğe göre yüzde 3, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1 artış yakalanırken, durgunluk kaygıları nedeniyle hisselerde yüzde 5.6 düşüş yaşandı. Firmanın kar marjı yüzde 64.3 oldu ve önceki çeyreğe göre yüzde 1.3 artış, önceki yıla göre de yüzde 1.1 düşüş elde edildi.





Firmanın satışlardan elde ettiği net gelir 3.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Önceki çeyreğe göre yüzde 16 artış görülürken, önceki yıla göre ise üzde 1 düşüş kaydedildi. Yine hisse senetleri de 73 cent kazandırdı. Önceki yıla göre yüzde 1 düşüş, önceki çeyreğe göre de yüzde 16 artış söz konusu.









Bilgisayar pazarı Intel'in gelirlerinin yüzde 59'unu oluşturuyor. İstemci Bilgisayar Bölümü, geçen yılın son çeyreğini 8.8 milyar dolar ile kapattı. Önceki yıla göre yüzde 1 düşüş, önceki çeyreğe göre yüzde 3 artış yaşanması, endişeleri de beraberinde getirdi. Ayrıca sunucu bölümünde de yavaşlama söz konusu. Önceki çeyrekte yüzde 8 olan artış, son çeyrekte yüzde 4 oldu. Özellikle firmaların, ekonomik tedirginlik nedeniyle yatırımlarını gözden geçirmeleri, grubun kabusu oldu. Bu iki grubun gidişatı, analizleri de hayli tedirgin ediyor. Intel'in eksiye düşmeyen bölümleri, Nesnelerin Interneti ve SSD oldu. Yazılım grubu ise her iki açıdan düşüş gösterdi.





Yılın ilk aylarında özellikle Çin'de satışların durgunluğa girmesi bekleniyor. Intel her halükarda bu yıl güçlü bir büyüme yaşayacağını iddia ediyor ancak analizler bu iddialara pek güvenemiyor. Özellikle bu yıl ilk çeyrek sonrasında, genel durumun daha da netleşeceği belirtiliyor.

http://hexus.net/business/news/general-business/89768-intel-makes-strong-q4-profits-slow-growth-concerns/