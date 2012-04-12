Intel'in Ivy Bridge işlemcilerin lansmanını öne çekmesi bekleniyor

Intel'in yeni nesil Ivy Bridge işlemcilerinin lansmanını 29 Nisan tarihinde yapması beklenirken, Digitimes takvimin biraz daha öne çekileceğini iddia etti.





Endüstri kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Intel, 23 Nisan tarihinde Ivy Bridge işlemcilerin resmi duyurusunu yapacak. Duyuru esnasında ASUS, Acer, Lenovo ve HP firmalarının da ikinci nesil Ultrabook modellerini tanıtacağı belirtildi. Satışlar ise Mayıs ayında başlayacak.





Ivy Bridge lansmanı ile birlikte Ultrabook fiyatlarında da yüzde 30'a varan düşüşler yaşanması bekleniyor. Bunun en büyük sebebi ise azalmaya başlayan maliyetler.





Intel PC bölümü genel müdürü Kirk Skaugen de Çin'deki geliştirici konferansında önümüzdeki aylarda Ultrabook fiyatlarının 999$'dan 699$'a düşeceği noktasına değinmişti. Intel konferans esnasında ikinci nesil Ultrabook tasarımlarının yanında, Çin kaynaklı ortaklarının ürettikleri kasa, panel ve yazılım gibi yenilikçi bileşenlerini de katılımcılara sergiledi.





Ultrabook trendini desteklemek için Intel 300 milyon dolarlık bir fon ayırdı ve Ultrabook tasarımı ve Ar-Ge çalışmaları için üretim ortaklarına destek olmaya başladı. Firma ayrıca tedarik ekosistemini entegre ederek ortaklarının birbiriyle olan iletişimini de artırdı.