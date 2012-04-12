Intel'in Ivy Bridge işlemcilerin lansmanını öne çekmesi bekleniyor

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Intel'in yeni nesil Ivy Bridge işlemcilerinin lansmanını 29 Nisan tarihinde yapması beklenirken, Digitimes takvimin biraz daha öne çekileceğini iddia etti.
Endüstri kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Intel, 23 Nisan tarihinde Ivy Bridge işlemcilerin resmi duyurusunu yapacak. Duyuru esnasında ASUS, Acer, Lenovo ve HP firmalarının da ikinci nesil Ultrabook modellerini tanıtacağı belirtildi. Satışlar ise Mayıs ayında başlayacak.
Ivy Bridge lansmanı ile birlikte Ultrabook fiyatlarında da yüzde 30'a varan düşüşler yaşanması bekleniyor. Bunun en büyük sebebi ise azalmaya başlayan maliyetler.
Intel PC bölümü genel müdürü Kirk Skaugen de Çin'deki geliştirici konferansında önümüzdeki aylarda Ultrabook fiyatlarının 999$'dan 699$'a düşeceği noktasına değinmişti. Intel konferans esnasında ikinci nesil Ultrabook tasarımlarının yanında, Çin kaynaklı ortaklarının ürettikleri kasa, panel ve yazılım gibi yenilikçi bileşenlerini de katılımcılara sergiledi.
Ultrabook trendini desteklemek için Intel 300 milyon dolarlık bir fon ayırdı ve Ultrabook tasarımı ve Ar-Ge çalışmaları için üretim ortaklarına destek olmaya başladı. Firma ayrıca tedarik ekosistemini entegre ederek ortaklarının birbiriyle olan iletişimini de artırdı.
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2014'te 14nm Broadwell işlemciler, 2015'te de 10nm Skymont işlemciler piyasaya sürüleceğinden zaten şu an alınan bir bilgisayar donanımsal olarak anakart ve ram bakımından tekrardan yenilenmek zorunda. ama sandybridge veya ivy bridge'li sitemlerin performans açısından 3 sene içerisinde "çöp" olması biraz zor. DDR4 desteğinin sistem toplamak isteyenler için bir engel teşkil edeceğini düşünmüyorum, zaten bu mantıkla bakarsak sonsuza kadar beklemek zorunda kalırız.
Satışlar düşükse nasıl kaymağını yiyorlar?
İnanmayın !
Bu notumu bir yere kaydedin, yeni nesil duyurulunca çıkarıp bakın haklı mıyım değil miyim diye.
Daha düşük fiyata dedikleri cihazlar için 'i5 performansı gösteren i3 işlemciler diyecekler' ve ucuz ürünlere bunları takarak satışa sunacaklar. Birileri de şimdi i3 işlemci almazken adı değişti diye, harbiden ucuzladı diye zıplayıp alacak
Eğer bu fiyatları arayan varsa Amerika'daki Toshiba Z830'a bakabilir, i3 işlemcili modelleri zaten 699 USD idi, daha yeni biraz arttı ama hala 700 küsür dolarlara alınabiliyor.
Lafın kısası güzel bir pazarlama reklamı sadece, gerçekle ilişkisi yok ne yazık ki.
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