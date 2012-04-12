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Intel'in Ivy Bridge işlemcilerin lansmanını öne çekmesi bekleniyor

7 yıl
4,1b
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in yeni nesil Ivy Bridge işlemcilerinin lansmanını 29 Nisan tarihinde yapması beklenirken, Digitimes takvimin biraz daha öne çekileceğini iddia etti.

Endüstri kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Intel, 23 Nisan tarihinde Ivy Bridge işlemcilerin resmi duyurusunu yapacak. Duyuru esnasında ASUS, Acer, Lenovo ve HP firmalarının da ikinci nesil Ultrabook modellerini tanıtacağı belirtildi. Satışlar ise Mayıs ayında başlayacak.

Ivy Bridge lansmanı ile birlikte Ultrabook fiyatlarında da yüzde 30'a varan düşüşler yaşanması bekleniyor. Bunun en büyük sebebi ise azalmaya başlayan maliyetler.

Intel PC bölümü genel müdürü Kirk Skaugen de Çin'deki geliştirici konferansında önümüzdeki aylarda Ultrabook fiyatlarının 999$'dan 699$'a düşeceği noktasına değinmişti. Intel konferans esnasında ikinci nesil Ultrabook tasarımlarının yanında, Çin kaynaklı ortaklarının ürettikleri kasa, panel ve yazılım gibi yenilikçi bileşenlerini de katılımcılara sergiledi. 

Ultrabook trendini desteklemek için Intel 300 milyon dolarlık bir fon ayırdı ve Ultrabook tasarımı ve Ar-Ge çalışmaları için üretim ortaklarına destek olmaya başladı. Firma ayrıca tedarik ekosistemini entegre ederek ortaklarının birbiriyle olan iletişimini de artırdı.

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Krabu 7 yıl en beğenilen
bu haberler yurtdışı piyasasında bi ölçüde doğru olabilir ama benim güzel ülkemin açgözlü satıcıları SAĞOLSUNLAR bu fiyat düşüşünü bize yansıtmayacaklardır...
1 Yanıt Yanıtla +8
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Wilson Fisk 7 yıl
satislar mayista baslayacakmis madem ha bugun lansman yapmis ha 30 nisanda farki nedir testleri sizdi zaten.ultrabookla alakali bir gelisme bu yaptiklari eger iddia dogru cikarsa.
satislar mayista baslayacakmis madem ha bugun lansman yapmis ha 30 nisanda farki nedir testleri sizdi zaten.ultrabookla alakali bir gelisme bu yaptiklari eger ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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onyilmaz 7 yıl
upload.wikimedia.org/... download.intel.com/...
2014'te 14nm Broadwell işlemciler, 2015'te de 10nm Skymont işlemciler piyasaya sürüleceğinden zaten şu an alınan bir bilgisayar donanımsal olarak anakart ve ram bakımından tekrardan yenilenmek zorunda. ama sandybridge veya ivy bridge'li sitemlerin performans açısından 3 sene içerisinde "çöp" olması biraz zor. DDR4 desteğinin sistem toplamak isteyenler için bir engel teşkil edeceğini düşünmüyorum, zaten bu mantıkla bakarsak sonsuza kadar beklemek zorunda kalırız.
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DH Misafiri 7 yıl
sdfcsdf
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tavernac1 7 yıl
neden ambargo var bunu anlayamadım internette bakındım sağlıklı bi bilgiye ulaşamadım
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E_Aydin35 7 yıl
Türkler için çok özel ve güzel bir gün, paramız olsada sevgili küçüklerimize alsak :p:p :) bu arada ultrabook almanın tam vakti..
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vidoko 7 yıl
kaymağını yediler baktılar satışlar düşük büyük vurgunu yapalım dediler .
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cagataykoroglu 7 yıl vidoko
vidoko

kaymağını yediler baktılar satışlar düşük büyük vurgunu yapalım dediler .

Satışlar düşükse nasıl kaymağını yiyorlar?
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Rubisco 7 yıl
Trinity mayıs ortasında çıkacak diye öne çekiyorlar.
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GozlukluSirin 7 yıl
Mayıs'ta satışa başlar aynı anda Türkiye'ye gelir bizim için durum aynı ama şu an Erdi Özüağ'ın ve diğer editörlerin mühendislik örnekleri varsa test için 6 gün fazladan beklemeyiz ambargo kalkar.İyi yanı sadece bu
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perikentli 7 yıl
yalan tr de fiyat düşermi yav durun bakalım hele firmalar bi kar etsin bakalım :)
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rabitelli 7 yıl
Ne farkeder ki; zaten olmuş nisanın ortası.
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MxFxOx 7 yıl
maliyet gittikçe düşüyorsa neden işlemciler pahalı intel karını düşünemiyorum bence yüzde 200 kar edecektir son nesil işlemcilerle
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_Ruby_ 7 yıl
Fiyatları düşürmeleri iyi oldu. Böylece bu sene bayağı ultrabook satıcaklardır..
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hakkan 7 yıl ekrem71
ekrem71
Ivy Bridge lansmanı ile birlikte Ultrabook fiyatlarında da yüzde 30'a varan düşüşler yaşanması bekleniyor. Bunun en büyük sebebi ise azalmaya başlayan maliyetler.



İnanmayın !

Bu notumu bir yere kaydedin, yeni nesil duyurulunca çıkarıp bakın haklı mıyım değil miyim diye.

Daha düşük fiyata dedikleri cihazlar için 'i5 performansı gösteren i3 işlemciler diyecekler' ve ucuz ürünlere bunları takarak satışa sunacaklar. Birileri de şimdi i3 işlemci almazken adı değişti diye, harbiden ucuzladı diye zıplayıp alacak


Eğer bu fiyatları arayan varsa Amerika'daki Toshiba Z830'a bakabilir, i3 işlemcili modelleri zaten 699 USD idi, daha yeni biraz arttı ama hala 700 küsür dolarlara alınabiliyor.

Lafın kısası güzel bir pazarlama reklamı sadece, gerçekle ilişkisi yok ne yazık ki.
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