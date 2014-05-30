Intel'in üç boyutlu yazıcıyla hazırlanan robotu satışa çıkıyor

İşlemci üretimi yanında farklı projeler kapsamında diğer teknolojik çalışmalarda da yer alan Intel, geliştirdiği Jimmy isimli araştırma robotunu yıl sonunda 21st Century Robot kapsamında satışa sunuyor.

Birkaç farklı versiyon halinde hazırlanan robot Jimmy, düşük güçlü Intel Edison işlemci barındıran tüketici sürümü için 1600$'lık bir başlangıç fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Dış gövde yapısı ücretsiz olarak indirilebilen planlar sayesinde üç boyutlu yazıcılar ile basılabilen robot, 1000$ altında hedeflenen elektronik parça maliyetiyle de tam olarak çalışır hale getirilebiliyor. Intel Core i5-4250U Haswell işlemci, 4 GB of DDR3 RAM ve 32 GB SSD depolama birimi gibi detaylar ile gelen daha bilimsel araştırmalara özel versiyonun ise 16,000$ civarında olacağı söylenen bilgiler arasında yer alıyor. Güney Kaliforniya Üniversitesi, Olin College ve Trossen Robotik'in katkılarıyla Intel'den Brian David Johnson tarafından geliştirilen robot, açık kaynak kodlu yapısıyla da ciddi bir geliştirme potansiyeli vaat ediyor. Jimmy bağlantı noktasında kullanıcılarına Xbee, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, USB 3.0, USB 2.0, HDMI/Display Port video çıkışı, Ethernet, SATA ve 2 adet mini-PCIe gibi birçok seçenek sunarken, şarkı söylemekten sosyal medya entegrasyonuna kadar programlanabiliyor ve kendi başına hareket edebiliyor.

Tüketicilerin önümüzdeki beş yılı içerisinde 1000$'ın altında robotlar üretmesini hedefleyen Intel'in Jimmy isimli robotu hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.geeky-gadgets.com/intel-3d-printed-robot-kit-will-let-you-build-a-bot-for-under-1000-2014-05-29/