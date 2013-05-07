Intel'in yeni Atom işlemci mimarisi Silvermont duyuruldu





2008 yılından beri yeni bir Atom işlemci mimarisi duyurmayan Intel, 45nm'lik Bonnell işlemcisini 32nm'ye küçülterek Saltwell adını vermiş ve bu mikromimariyi kullanan ilk mobil telefon ve tablet yongada sistemlerini geçen yıl piyasaya sürmüştü. Beş yıl sonra nihayet bugün Silvermont isimli yeni işlemci mimarisini resmen gün yüzüne çıkaran yarı iletken üreticisi, ARM tabanlı çipsetler geliştiren Qualcomm, NVIDIA gibi güçlü rakipleri fabrikasız oldukları için belirli üretim yöntemlerine bağlı kalmak zorundayken; kendi üretim sürecini tasarlayabilme avantajı sayesinde 22nm FinFET teknolojisini uygulayacağı üç boyutlu transistörlere sahip yeni işlemcisi ile ARM'ın halen üstünlüğünü koruduğu performans/güç oranlarını lehine çevirmeyi amaçlıyor. Bu hedefini gerçekleştirebilmesi adına tecrübeli teknoloji devinin en büyük kozu, Tri-Gate transistörleri olacak.

Beş sene sonra ilk kez baştan sona yeniden inşa edilmiş yeni bir mimari tanıtan firma Silvermont ile, Ivy Bridge'de kullanmaya başladığı, uzun süren ar-ge çalışmaları sonucu meydana getirilen Tri-Gate transistörlerini Atom işlemci sınıfına taşımış olacak. Çiplerini sürekli daha küçük formda üretebilmek için böyle bir transistör türüne yatırımda bulunan Intel, üretim maliyetlerini %2-3 oranında artırarak %50 daha az güç tüketen; bununla birlikte yaklaşık %40 daha hızlı yarı iletkenler üretmeyi başardığını belirtiyor. Tri-Gate transistörleriyle Silvermont, 32nm Saltwell'i beraberinde getiren Medfield, Clover Trail ve Clover Trail+ yongada sistem çözümlerinden üç kat daha yüksek işlem performansı ortaya koyuyor; aynı performansı önceki neslin harcadığı enerjinin 5'te biriyle sergileyebiliyor.

Yeni neslin performans ve güç tüketimi değerlerinde mevcut Atom işlemcinin birkaç kat üstünde konumlanmasındaki nedenlerin başında, komutları işleme yöntemindeki farklılık geliyor. Sıralı yürütüm yapan Saltwell, kendisine ulaştırılan komutları teker teker işliyor ve bütün komutları ihtiyaç duyulmasa bile iş hattındaki tüm kademelere tabi tutuyordu. Ancak sırasız yürütüm motoruyla gelen Silvermont, komutların geldiği yazılımdan bağımsız olarak çalışıyor, üç komutu tek komut halinde hesaplayıp belleğe geri yollayabiliyor, ayrıca komutları yalnızca gerekli iş hattı kademelerinden geçirerek hem işlemleri daha hızlı tamamlıyor hem de güç tasarrufu sağlıyor. İşlem teknolojisi ve güç tüketiminin yanı sıra güvenlik ile alakalı da yeni fonksiyonlar kazanan Silvermont, Cortex-A15 ile birlikte tam manasıyla sırasız yürütüm paradigmasının uygulandığı mobil işlemci mimarileri arasına katılmış olacak.









Bazı çift ve dört çekirdekli rakipleri karşısında Intel mimarileri için optimize edilmiş bir test üzerinde de olsa oldukça iyi bir sonuç ortaya koyan Silvermont, sekiz fiziksel çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilecek. Silvermont'lu yongada sistemlerinde modül yapısını benimseyecek Intel, her bir modüle iki çekirdek ve bu iki çekirdek arasında paylaşılacak 1MB L2 önbellek yerleştirecek. Yani bir çipset üzerinde en fazla dört modül yer alabilecek. İşlemciler yeni modül yapısıyla modern x86 mimarilerine yaklaşırken Hyper-Threading teknolojisine destek sunmayı bırakacak. Frekans hususunda Saltwell çözümlerinde de rastladığımız Burst Mode metodu Silvermont'a da eşlik edecek. Ana mantığı Turbo Boost'a dayanan Burst Mode kendi güç yönetim ünitesine sahip Silvermont mimarisi sayesinde önceki nesil mobil işlemcilerden farklı olarak, çipin ısı, elektrik ve güç değerlerine göre işlemcilerin frekansını ayarlayacak. Bununla birlikte çipset üzerindeki GPU gibi diğer elemanlar arasında da güç değişimi olabilecek. Böylece yongada sistemin ihtiyaç duyulan kısmı, şartlar uygun olduğu sürece talep ettiği gücü çekebilecek. Yani Silvermont, ısı değerlerinin müsait olduğu durumlarda kısa süreliğine TDP değerini aşarak parçası olduğu devredeki diğer elemanlara gerekli güç dağıtımını gerçekleştirebilecek.

Veri merkezlerinden mobil cihazlara kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsayacak Silvermont mimarisinin odağındaki asıl elektronik sınıfı, akıllı telefonlar ile tablet bilgisayarlar oluşturuyor. Silvermont mimarisinden gücünü alan Bay Trail ve Avoton'u test eden müşterilerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Intel, HD 4000 bütünleşik grafik birimiyle benzer özelliklere sahip olacak bir GPU'yu yapısında ihtiva eden tablet bilgisayarlara yönelik Bay Trail'in yıl sonuna kadar son kullanıcıya hazır çözümlerde boy göstermeye başlayacağını belirtiyor. Akıllı telefonlar için hazırlanan içerik desteği, yüksek pil ömrü ve performans odaklı Merrifield ise; 2014'ün başında Lenovo, ZTE, Motorola Mobility, LAVA gibi yarı iletken devinin uzun süreli mobil pazar ortakları tarafından üretilen ürünlerde yerini alacak. Avoton, küçük sunucular gibi veri merkezi odaklı elektroniklere eşlik edecek; 2013 ikinci yarısında çıkış yapacak Rangeley'i ise ağ ve güvenlik çözümlerinde göreceğiz. Intel, son olarak Silvermont'lu ismi açıklanmayan bir serinin daha tanıtılacağını ve ilerleyen dönemlerde detaylanacağını da açıklamasında dile getirdi.

Bonnell ve Saltwell'de olduğu gibi mobil pazarı yeni bir Atom işlemci mimarisi için beş yıl daha bekletmeyeceğinin sözünü veren firma, gelecek yıl 14nm'lik Airmont'a geçileceğini müjdeledi. 2014 ve 2015'te 14nm üretim sürecinin benimsendiği Atom çipsetler piyasaya sürülecek. Büyük yatırımlar sonucu mobil sektördeki ARM hakimiyetine son verebilecek ilk mobil cihaz odaklı işlemci mimarisiyle teknoloji dünyasının karşısına çıkmayı planlayan Intel, Hyper-Threading'den ödün vermiş olsa da modül yapısıyla tek işlek performansını %30 artıran, watt başına performans değerinde büyük bir sıçramayı beraberinde getiren, sırasız yürütüm motoruna geçiş yaparak genel anlamda sınıf atlayan Silvermont ile Atom serisinin mobil sektördeki dönüşümünü bu yıl sonu başlatacak. Intel'in başarılı olup olamayacağını ise ancak hakkında pek az bilgi sahibi olunan yeni Atom işlemci ailelerinin tanıtılması ve Silvermont'a ait tarafsız test sonuçlarının paylaşılmasının ardından masaya yatırmak doğru olacaktır.

Intel'in yeni Atom işlemci mimarisi Silvermont'ta kullanılacak Tri-Gate transistörlerinin somutlaştırılarak izah edildiği firmanın resmi tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.