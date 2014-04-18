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Intel'in yılın ilk çeyreğindeki geliri 12.8 milyar dolar oldu

5 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in yılın ilk çeyreğindeki geliri 12.8 milyar dolar oldu

Hali hazırda Haswell tabanlı işlemcilerinin satışını sürdüren ve bu yılın ikinci yarısı için Broadwell tabanlı işlemcilerini hazırlayan Intel, yine de durgun giden PC pazarından olumsuz etkilenen başlıca firmalardan birisi konumunda.

Firmanın yılın ilk üç ayını kapsayan mali raporuna göre gelirler 12.8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, çeyrek bazda yüzde 8 azalma sözkonusu. Firmanın toplam faaliyet karı 2.5 milyar dolar, net karı ise 1.9 milyar dolar olarak kaydedildi. Ancak her ikisi de çeyrek bazda yüzde 25 civarında düşüş yaşadı.

Firma faaliyetlerinden 3.5 milyar dolar nakit akışı sağlarken, hissedarlara 1.1 milyar dolar ödendi, 545 milyon dolar da bir kısım hisselerin geri alınması için kullanıldı.

Firmanın tüm bölümleri çeyrek bazda gelir düşüşü yaşadı. Yıllık bazda ise bazı bölümlerin artış yaşadığı görüldü. Hem çeyrek bazda hem yıllık bazda düşüş yaşayan tek bölüm Mobil ve İletişim bölümü oldu.

Firma ilk çeyrekte 5 milyon tablet işlemcisi sevkederken, bu yıl için 40 milyon Intel tabanlı tablet hedefini de tekrarladı. Intel'in ikinci çeyrek için beklentisi 13 milyar dolar gelir. Yıl bazında ise Intel yine durgun bir seyir bekliyor.  

http://www.digitimes.com/news/a20140416PR203.html Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 5 yıl
muhabbete bak adam ol sen yap işlemci sen recimle uğraşırken adamlar işlemci yapıyordu
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rewolwer_ 5 yıl
Günümüz bilgisayarları ev kullanıcısı olan birinin işini takılmadan görebiliyor, buda intelin zarar etmesine yeter. Sistemde en çok değişime uğrayan parça ekran kartıdır intel ekran kartı işine girerse karı daha fazla olur.
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12 Angry Men 5 yıl
Ya şu haberlere din sokmayın ya, biriside demiş teknoloji şeytan işi , bunu diyerek günaha giriyorsun nerde yazmış böyle şey ? Kuran'da ilk oku yazıyor, dini karıştırmayın şuralara hele din'i ondan bundan görüpte öğrenenler hiç yazmasın.
İntel yahudi malı olabılır, herşeyimiz amd veya israilin malı zaten ne yapabılırız ki ? ıntel al veya alma yüzlerce ürününü kullanıyorsunuz.
Ayrıca yahudılerde Allaha ınanır domuz etı yemez, Peygamberımız yahıdılerle tıcaret yapmsıtır yasak degıl kı bunlar, masonlarla yahudılerı karıstırmayın, yahudılerle araplar yıllarca dostça yaşadılar.
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haymatloshan 5 yıl
Haswell işlemcilerin Microsoft surfacelere basamak atlattığını gördük, intel bu konuda çok iyi iş çıkartıyor, 3.nesil surfaceler ile enerji verimliliğinde çıtayı yükselteceklerdir umarım.
Profesyoneller dışında kim masa başına bağımlı yaşamak istiyor ki zaten, gelecek 5 yıl içinde masaüstülerin esamesi okunmayacak diye düşünüyorum.
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nty35 5 yıl haymatloshan
haymatloshan
Haswell işlemcilerin Microsoft surfacelere basamak atlattığını gördük, intel bu konuda çok iyi iş çıkartıyor, 3.nesil surfaceler ile enerji verimliliğinde çıtayı yükselteceklerdir umarım.
Profesyoneller dışında kim masa başına bağımlı yaşamak istiyor ki zaten, gelecek 5 yıl içinde masaüstülerin esamesi okunmayacak diye düşünüyorum.

Oyunsever kitleyi unutuyosun hocam, 2014 başında sırf oyun odaklı sıfırdan bir pc topladım bütçem yettiğince
emimin benim gibi nice insan vardır profesyonel olmayıp sırf zevk amaçlı masaüstü sahibi olan.
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XeaRaa 5 yıl
Birçok insan İNTEL e bağlanmış durumda bu insanlar sayesinde gücüne güç katıyor.
İlerde bu insanlar fiyatlardan şikayet edip amd'ye geçerse ki geçeciğine inanıyorum o zaman büyük bir sıkıntı yaşayabilirler.
Amd gibi sadece işlemci üretse (Gpusu olmayan) örneğin (4770K hızında) fiyatıda fx8320 gibi 500 Tl civarı olsaydı hiç düşünmem alırdım.
Bugün bilen bilir bir çok oyun tek çekirdek performansına bakıyor burda da intel 1. sırada.
Keşke yapsa..
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Carnage86 5 yıl
Adamların işlerin kesat hali 12.8 milyar dolar(yılda 51.2 milyar USD eder)
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ST4LK3R 5 yıl
Batmasına asla üzülmeyeceğim bir firma. 2000'lerin ortalarında rüşvetlerle, davalarla, yolsuluklarla eşanlamlı olan bir firmaydı, mobil sektörün yükselişi ile bayağı bir geri plana itildi. Her ne kadar üst segmenttte hakim olsada piyasayı şekillendirebilme gücünde artık çok çok uzaklarda.
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3arbar 5 yıl
sektör hızla tablete kayıyor.

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Blood Money 5 yıl ST4LK3R
ST4LK3R

Batmasına asla üzülmeyeceğim bir firma. 2000'lerin ortalarında rüşvetlerle, davalarla, yolsuluklarla eşanlamlı olan bir firmaydı, mobil sektörün yükselişi ile bayağı bir geri plana itildi. Her ne kadar üst segmenttte hakim olsada piyasayı şekillendirebilme gücünde artık çok çok uzaklarda.

Dimi Intel batsın, rekabet kalmasın, 6000$'dan işlemci alalım. Rekabetçi bir firmanın batmasını istemek.
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