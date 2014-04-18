Intel'in yılın ilk çeyreğindeki geliri 12.8 milyar dolar oldu





Hali hazırda Haswell tabanlı işlemcilerinin satışını sürdüren ve bu yılın ikinci yarısı için Broadwell tabanlı işlemcilerini hazırlayan Intel, yine de durgun giden PC pazarından olumsuz etkilenen başlıca firmalardan birisi konumunda.





Firmanın yılın ilk üç ayını kapsayan mali raporuna göre gelirler 12.8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, çeyrek bazda yüzde 8 azalma sözkonusu. Firmanın toplam faaliyet karı 2.5 milyar dolar, net karı ise 1.9 milyar dolar olarak kaydedildi. Ancak her ikisi de çeyrek bazda yüzde 25 civarında düşüş yaşadı.





Firma faaliyetlerinden 3.5 milyar dolar nakit akışı sağlarken, hissedarlara 1.1 milyar dolar ödendi, 545 milyon dolar da bir kısım hisselerin geri alınması için kullanıldı.





Firmanın tüm bölümleri çeyrek bazda gelir düşüşü yaşadı. Yıllık bazda ise bazı bölümlerin artış yaşadığı görüldü. Hem çeyrek bazda hem yıllık bazda düşüş yaşayan tek bölüm Mobil ve İletişim bölümü oldu.





Firma ilk çeyrekte 5 milyon tablet işlemcisi sevkederken, bu yıl için 40 milyon Intel tabanlı tablet hedefini de tekrarladı. Intel'in ikinci çeyrek için beklentisi 13 milyar dolar gelir. Yıl bazında ise Intel yine durgun bir seyir bekliyor.

http://www.digitimes.com/news/a20140416PR203.html