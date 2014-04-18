Intel'in yılın ilk çeyreğindeki geliri 12.8 milyar dolar oldu

Haber Editörü
Hali hazırda Haswell tabanlı işlemcilerinin satışını sürdüren ve bu yılın ikinci yarısı için Broadwell tabanlı işlemcilerini hazırlayan Intel, yine de durgun giden PC pazarından olumsuz etkilenen başlıca firmalardan birisi konumunda.
Firmanın yılın ilk üç ayını kapsayan mali raporuna göre gelirler 12.8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, çeyrek bazda yüzde 8 azalma sözkonusu. Firmanın toplam faaliyet karı 2.5 milyar dolar, net karı ise 1.9 milyar dolar olarak kaydedildi. Ancak her ikisi de çeyrek bazda yüzde 25 civarında düşüş yaşadı.
Firma faaliyetlerinden 3.5 milyar dolar nakit akışı sağlarken, hissedarlara 1.1 milyar dolar ödendi, 545 milyon dolar da bir kısım hisselerin geri alınması için kullanıldı.
Firmanın tüm bölümleri çeyrek bazda gelir düşüşü yaşadı. Yıllık bazda ise bazı bölümlerin artış yaşadığı görüldü. Hem çeyrek bazda hem yıllık bazda düşüş yaşayan tek bölüm Mobil ve İletişim bölümü oldu.
Firma ilk çeyrekte 5 milyon tablet işlemcisi sevkederken, bu yıl için 40 milyon Intel tabanlı tablet hedefini de tekrarladı. Intel'in ikinci çeyrek için beklentisi 13 milyar dolar gelir. Yıl bazında ise Intel yine durgun bir seyir bekliyor.
http://www.digitimes.com/news/a20140416PR203.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İntel yahudi malı olabılır, herşeyimiz amd veya israilin malı zaten ne yapabılırız ki ? ıntel al veya alma yüzlerce ürününü kullanıyorsunuz.
Ayrıca yahudılerde Allaha ınanır domuz etı yemez, Peygamberımız yahıdılerle tıcaret yapmsıtır yasak degıl kı bunlar, masonlarla yahudılerı karıstırmayın, yahudılerle araplar yıllarca dostça yaşadılar.
Profesyoneller dışında kim masa başına bağımlı yaşamak istiyor ki zaten, gelecek 5 yıl içinde masaüstülerin esamesi okunmayacak diye düşünüyorum.
Oyunsever kitleyi unutuyosun hocam, 2014 başında sırf oyun odaklı sıfırdan bir pc topladım bütçem yettiğince emimin benim gibi nice insan vardır profesyonel olmayıp sırf zevk amaçlı masaüstü sahibi olan.
İlerde bu insanlar fiyatlardan şikayet edip amd'ye geçerse ki geçeciğine inanıyorum o zaman büyük bir sıkıntı yaşayabilirler.
Amd gibi sadece işlemci üretse (Gpusu olmayan) örneğin (4770K hızında) fiyatıda fx8320 gibi 500 Tl civarı olsaydı hiç düşünmem alırdım.
Bugün bilen bilir bir çok oyun tek çekirdek performansına bakıyor burda da intel 1. sırada.
Keşke yapsa..
Dimi Intel batsın, rekabet kalmasın, 6000$'dan işlemci alalım. Rekabetçi bir firmanın batmasını istemek.