Intel'in yılın üçüncü çeyrek geliri 13.5 milyar dolar oldu





Ivy Bridge tabanlı işlemcilerini Nisan ayından bu yana pazara sunan Intel, diğer taraftan Medfield ve Clover Trail işlemcileriyle mobil cihaz pazarında iddialı olmayı hedefliyor. Yılın üçüncü çeyreğini geride bıraktığımız Eylül ayı sonu itibariyle firma çeyrek yıl mali raporunu yayınladı.





Geçen çeyreğe göre gelir bakımından daha iyi bir tablo ortaya koyan yonga devi, yıl bazında ise yüzde 19'luk bir düşüş gördü. Yılın üçüncü çeyreğinde firmanın elde ettiği gelir 13.5 milyar dolar civarında. Net gelir 3 milyar dolar, faaliyet karı ise 3.8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hisse başı kazanç ise 0.58$ oldu.





Firma faaliyetlerden 5.1 milyar dolar nakit birikimi elde ederken, hissedarlara 1.1 milyar dolar dağıtıldı. Stok hisselerin satın alınması için ise 1.2 milyar dolar harcandı.





PC İstemci bölümü yıl bazında yüzde 8 düşüşle 8.6 milyar dolar gelir elde etti. Veri Merkezi bölümü 2.7 milyar dolar, diğer Intel mimari bölümleri de 1.2 milyar dolar gelir getirdi. Ar-ge ve satın almalar için de 4.6 milyar dolar harcandı.





Dördüncü çeyrek beklentileri ise firmanın risklere hazırlandığını gösteriyor. Global ekonomideki belirsizlik, cihazlara tüketici talebinin azalması riskini ortaya çıkarıyor. Bu da tedarik zincirlerinin üretimi kısması anlamına geliyor. Ürünlere olan talep çok değişken olduğu için bir tahminde bulunmak da mümkün değil.





Ancak Windows 8 işletim sistemi beklenen ilgiyi görürse, son çeyrek Intel için biraz daha hareketli geçebilir.

http://www.intc.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=713888