Intel'in yılın üçüncü çeyrek geliri 13.5 milyar dolar oldu

Haber Editörü
Ivy Bridge tabanlı işlemcilerini Nisan ayından bu yana pazara sunan Intel, diğer taraftan Medfield ve Clover Trail işlemcileriyle mobil cihaz pazarında iddialı olmayı hedefliyor. Yılın üçüncü çeyreğini geride bıraktığımız Eylül ayı sonu itibariyle firma çeyrek yıl mali raporunu yayınladı.
Geçen çeyreğe göre gelir bakımından daha iyi bir tablo ortaya koyan yonga devi, yıl bazında ise yüzde 19'luk bir düşüş gördü. Yılın üçüncü çeyreğinde firmanın elde ettiği gelir 13.5 milyar dolar civarında. Net gelir 3 milyar dolar, faaliyet karı ise 3.8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hisse başı kazanç ise 0.58$ oldu.
Firma faaliyetlerden 5.1 milyar dolar nakit birikimi elde ederken, hissedarlara 1.1 milyar dolar dağıtıldı. Stok hisselerin satın alınması için ise 1.2 milyar dolar harcandı.
PC İstemci bölümü yıl bazında yüzde 8 düşüşle 8.6 milyar dolar gelir elde etti. Veri Merkezi bölümü 2.7 milyar dolar, diğer Intel mimari bölümleri de 1.2 milyar dolar gelir getirdi. Ar-ge ve satın almalar için de 4.6 milyar dolar harcandı.
Dördüncü çeyrek beklentileri ise firmanın risklere hazırlandığını gösteriyor. Global ekonomideki belirsizlik, cihazlara tüketici talebinin azalması riskini ortaya çıkarıyor. Bu da tedarik zincirlerinin üretimi kısması anlamına geliyor. Ürünlere olan talep çok değişken olduğu için bir tahminde bulunmak da mümkün değil.
Ancak Windows 8 işletim sistemi beklenen ilgiyi görürse, son çeyrek Intel için biraz daha hareketli geçebilir.
http://www.intc.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=713888 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hacı sen ne kullanıyorsun banada söyle arada senin kafanı yaşamak istiyorum. Sene olmuş neredeyse 2013 bana hala 32bit işlemcileri intel buldu lisanslıyor diyorsun. Hacı sen comodor64 devrinde misin merak ediyorum. Hayır cidden bilgin sıfır gelip millete ahkam kesiyorsun ya onu anlamıyorum ben. AMD dediğin kuruluşta şu an kullandığımız ve uzun yıllarda kullanacağımız ve 32bit i yanında kul eden 64bit işlemcileri bulan kuruluş bak bilgisizsin ama öğrenmemen bundan daha beter. Hadi darkaura google!
Ayrıca x86 lisans olayını herkez yannış şekilde abarttıkça abartıyor, öyle belli yüzdeyi geçemez yada Intel'e para ödüyor gibi şeyler yok. Annaşma yıllar öncesine ait ve sürekli yenilenen sürekli pay ödenilen bişey değil. Ayrıca çoğu kimse bilmez, aralarında cross licensing var. Yani AMD veya Intel'in geliştirdiği ve x86 ya dahil edilen bişey diğerine geçebiliyor. x86-64 bu sayede Intel'e geçti mesela. Ama kendi implementasyonunu yapara, 1-1 aynısı değil. x86 ya bağlı olarak Intel'in yaptığı şeylerde AMD'ye geçiyor, doğal olarak AMD'nin implementasyonu olarak. Ama x86 dan bağımsız yaptığı şeyler, mesela iç veri yolu için buldğu şeyler, branch preediction vs. gibi şeylerin hiçbiri doğal olarak buna dahil değil. Ama AVX / Vex Encoding gibi şeyler dahil.
iyi bari 13 milyar ne büyük para diyodum meğer net kar 3 milyarmış
Lisans anlasmasi varsa buda ibm in sayesinde. Pc standartlarini belirlerken tek ureticiye bagli olmamak isin bu lisans sartini koydu. Ama anlasmada gercekden amd nin pazar payini sinirliyan hukumler var. Kisaca x86 intelin kendi mali. X86 tek islemci olarak kaldigi surecede intelin tekeli surecektir. Simdiye kadar x86 hakimiyetide genis program arsivi sayesinde suruyordu. Yoksa cell gibi daha verimli islemciler cikti ama yer etme sanslari asla olmadi. Simdiki tablet akilli telefon pazarinin yarattigi fark bu. Arm a genis program arsivi olusturcak kadar yer acmasi.
tekel olma yolunda...? adamlar zaten tekeller. x86 islemciler intelin lisansinda. amd islemcilerini intelden satin aldigi lisans anlasmasiyla uretebiliyor ve bu anlasmaya gore amd nin pazarin belli bir yuzdesinin uzerine cikmasi yasak. intel pc devrinin baslangicindan beri tekel. ancak su yakin zamanda tablet ve akilli telefonlarla arm bu tekeli tehdit eder hale geldi. bu yuzden arm in yukselisine olumlu bakiyorum.