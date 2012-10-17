Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'in yılın üçüncü çeyrek geliri 13.5 milyar dolar oldu

6 yıl
1,5b
1
15
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ivy Bridge tabanlı işlemcilerini Nisan ayından bu yana pazara sunan Intel, diğer taraftan Medfield ve Clover Trail işlemcileriyle mobil cihaz pazarında iddialı olmayı hedefliyor. Yılın üçüncü çeyreğini geride bıraktığımız Eylül ayı sonu itibariyle firma çeyrek yıl mali raporunu yayınladı.

Geçen çeyreğe göre gelir bakımından daha iyi bir tablo ortaya koyan yonga devi, yıl bazında ise yüzde 19'luk bir düşüş gördü. Yılın üçüncü çeyreğinde firmanın elde ettiği gelir 13.5 milyar dolar civarında. Net gelir 3 milyar dolar, faaliyet karı ise 3.8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hisse başı kazanç ise 0.58$ oldu.

Firma faaliyetlerden 5.1 milyar dolar nakit birikimi elde ederken, hissedarlara 1.1 milyar dolar dağıtıldı. Stok hisselerin satın alınması için ise 1.2 milyar dolar harcandı.

PC İstemci bölümü yıl bazında yüzde 8 düşüşle 8.6 milyar dolar gelir elde etti. Veri Merkezi bölümü 2.7 milyar dolar, diğer Intel mimari bölümleri de 1.2 milyar dolar gelir getirdi. Ar-ge ve satın almalar için de 4.6 milyar dolar harcandı.

Dördüncü çeyrek beklentileri ise firmanın risklere hazırlandığını gösteriyor. Global ekonomideki belirsizlik, cihazlara tüketici talebinin azalması riskini ortaya çıkarıyor. Bu da tedarik zincirlerinin üretimi kısması anlamına geliyor. Ürünlere olan talep çok değişken olduğu için bir tahminde bulunmak da mümkün değil.

Ancak Windows 8 işletim sistemi beklenen ilgiyi görürse, son çeyrek Intel için biraz daha hareketli geçebilir. 

http://www.intc.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=713888 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 6 yıl
darkaura
bonser24 adamların sadece ceyrek gelırı pıyasadakı borcok fırmanın pıyasa degerının toplamından fazla.tekel olma yolunda arayı cıdden cok actılar.ıkıncı bır mıcrosoft vakası olacak gıbı.
tekel olma yolunda...? adamlar zaten tekeller. x86 islemciler intelin lisansinda. amd islemcilerini intelden satin aldigi lisans anlasmasiyla uretebiliyor ve bu anlasmaya gore amd nin pazarin belli bir yuzdesinin uzerine cikmasi yasak. intel pc devrinin baslangicindan beri tekel. ancak su yakin zamanda tablet ve akilli telefonlarla arm bu tekeli tehdit eder hale geldi. bu yuzden arm in yukselisine olumlu bakiyorum.

Hacı sen ne kullanıyorsun banada söyle arada senin kafanı yaşamak istiyorum. Sene olmuş neredeyse 2013 bana hala 32bit işlemcileri intel buldu lisanslıyor diyorsun. Hacı sen comodor64 devrinde misin merak ediyorum. Hayır cidden bilgin sıfır gelip millete ahkam kesiyorsun ya onu anlamıyorum ben. AMD dediğin kuruluşta şu an kullandığımız ve uzun yıllarda kullanacağımız ve 32bit i yanında kul eden 64bit işlemcileri bulan kuruluş bak bilgisizsin ama öğrenmemen bundan daha beter. Hadi darkaura google!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emremtl07 6 yıl
ark.intel.com/... satılır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Intel 4. çeyrekte muhtemelen daha fazla gelri elde eder diye düşünüyorum şirketler tarafından daha çok İvy Bridge işlemci isteği gelemsi üzerine ve ultrabook satışlarıda var bu arada tabi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanefeozkan 6 yıl
yedirin parayı amd forever
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Statistik 6 yıl
Intel Apple ve Samsung, onumuzdeki yillarda dunyada cok buyuk ekonomik krize neden olacaksa hic sasirmayin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 6 yıl
Toplam gelire niye bakıyosunuz ki sırf rakamın büyüklüğünden dolayı? Net karı 3 milyarın altında.
Ayrıca x86 lisans olayını herkez yannış şekilde abarttıkça abartıyor, öyle belli yüzdeyi geçemez yada Intel'e para ödüyor gibi şeyler yok. Annaşma yıllar öncesine ait ve sürekli yenilenen sürekli pay ödenilen bişey değil. Ayrıca çoğu kimse bilmez, aralarında cross licensing var. Yani AMD veya Intel'in geliştirdiği ve x86 ya dahil edilen bişey diğerine geçebiliyor. x86-64 bu sayede Intel'e geçti mesela. Ama kendi implementasyonunu yapara, 1-1 aynısı değil. x86 ya bağlı olarak Intel'in yaptığı şeylerde AMD'ye geçiyor, doğal olarak AMD'nin implementasyonu olarak. Ama x86 dan bağımsız yaptığı şeyler, mesela iç veri yolu için buldğu şeyler, branch preediction vs. gibi şeylerin hiçbiri doğal olarak buna dahil değil. Ama AVX / Vex Encoding gibi şeyler dahil.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intikam91 6 yıl Rubisco
Rubisco
Toplam gelire niye bakıyosunuz ki sırf rakamın büyüklüğünden dolayı? Net karı 3 milyarın altında.
Ayrıca x86 lisans olayını herkez yannış şekilde abarttıkça abartıyor, öyle belli yüzdeyi geçemez yada Intel'e para ödüyor gibi şeyler yok. Annaşma yıllar öncesine ait ve sürekli yenilenen sürekli pay ödenilen bişey değil. Ayrıca çoğu kimse bilmez, aralarında cross licensing var. Yani AMD veya Intel'in geliştirdiği ve x86 ya dahil edilen bişey diğerine geçebiliyor. x86-64 bu sayede Intel'e geçti mesela. Ama kendi implementasyonunu yapara, 1-1 aynısı değil. x86 ya bağlı olarak Intel'in yaptığı şeylerde AMD'ye geçiyor, doğal olarak AMD'nin implementasyonu olarak. Ama x86 dan bağımsız yaptığı şeyler, mesela iç veri yolu için buldğu şeyler, branch preediction vs. gibi şeylerin hiçbiri doğal olarak buna dahil değil. Ama AVX / Vex Encoding gibi şeyler dahil.

iyi bari 13 milyar ne büyük para diyodum meğer net kar 3 milyarmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl Rubisco
Rubisco
Toplam gelire niye bakıyosunuz ki sırf rakamın büyüklüğünden dolayı? Net karı 3 milyarın altında.
Ayrıca x86 lisans olayını herkez yannış şekilde abarttıkça abartıyor, öyle belli yüzdeyi geçemez yada Intel'e para ödüyor gibi şeyler yok. Annaşma yıllar öncesine ait ve sürekli yenilenen sürekli pay ödenilen bişey değil. Ayrıca çoğu kimse bilmez, aralarında cross licensing var. Yani AMD veya Intel'in geliştirdiği ve x86 ya dahil edilen bişey diğerine geçebiliyor. x86-64 bu sayede Intel'e geçti mesela. Ama kendi implementasyonunu yapara, 1-1 aynısı değil. x86 ya bağlı olarak Intel'in yaptığı şeylerde AMD'ye geçiyor, doğal olarak AMD'nin implementasyonu olarak. Ama x86 dan bağımsız yaptığı şeyler, mesela iç veri yolu için buldğu şeyler, branch preediction vs. gibi şeylerin hiçbiri doğal olarak buna dahil değil. Ama AVX / Vex Encoding gibi şeyler dahil.

Lisans anlasmasi varsa buda ibm in sayesinde. Pc standartlarini belirlerken tek ureticiye bagli olmamak isin bu lisans sartini koydu. Ama anlasmada gercekden amd nin pazar payini sinirliyan hukumler var. Kisaca x86 intelin kendi mali. X86 tek islemci olarak kaldigi surecede intelin tekeli surecektir. Simdiye kadar x86 hakimiyetide genis program arsivi sayesinde suruyordu. Yoksa cell gibi daha verimli islemciler cikti ama yer etme sanslari asla olmadi. Simdiki tablet akilli telefon pazarinin yarattigi fark bu. Arm a genis program arsivi olusturcak kadar yer acmasi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
bonser24
adamların sadece ceyrek gelırı pıyasadakı borcok fırmanın pıyasa degerının toplamından fazla.tekel olma yolunda arayı cıdden cok actılar.ıkıncı bır mıcrosoft vakası olacak gıbı.

tekel olma yolunda...? adamlar zaten tekeller. x86 islemciler intelin lisansinda. amd islemcilerini intelden satin aldigi lisans anlasmasiyla uretebiliyor ve bu anlasmaya gore amd nin pazarin belli bir yuzdesinin uzerine cikmasi yasak. intel pc devrinin baslangicindan beri tekel. ancak su yakin zamanda tablet ve akilli telefonlarla arm bu tekeli tehdit eder hale geldi. bu yuzden arm in yukselisine olumlu bakiyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tunewiki 6 yıl
paraya bak benden sonra kıyamete kadar gelecek sülalemi geçindirir :-) :-D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-MoDeStUs- 6 yıl
adamların sadece ceyrek gelırı pıyasadakı borcok fırmanın pıyasa degerının toplamından fazla.tekel olma yolunda arayı cıdden cok actılar.ıkıncı bır mıcrosoft vakası olacak gıbı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1461 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, intel
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl ASUS PadFone2 "En Android, En Tablet, En Telefon" video inceleme 6 yıl Asus Sabertooth Z77 video inceleme "Asus'un zırhlı anakartı testte!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim