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Internet Explorer 12 yeni bir arayüz sunabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Internet Explorer 12 yeni bir arayüz sunabilir

Microsoft'un gelecek yıl bahar aylarında yayınlamasını beklediğimiz Windows 9 ile işletim sistemleri tarafında büyük bir deişim beklenirken, bu değişimin kilit parçalarından birisi de elbette Internet Explorer 12 olacak. 

Kaynaklardan gelen bilgilere göre IE12'nin yeni tasarımı Chrome ve Firefox esintileri taşıyan sade bir yapıda olacak ve sekmeler dikdörtgen tasarımına geçiş yapacak. Sekmelerin başlangıcı sol en uç taraf olurken, adres çubuğu da onun altında yer alacak. Ayrıca bu kısımda ileri, geri ve yenileme butonları da yer alacak. 

Microsoft yeni IE sürümünde önemli değişiklikler ima ettiği için bilgilerin doğruluğunun yüksek olduğu belirtiliyor. Ancak henüz erken aşamalarda olduğu için Chrome tarzından biraz daha farklılaşabileceği belirtiliyor. 

Tarayıcının diğer bir özelliği ise eklenti desteği olacak. Chrome ve Firefox tarayıcılarına büyük bir kullanıcı ilgisi çekmeyi başaran eklenti desteğinin IE12 için de önemli bir koz olacağı ifade ediliyor. Ancak yakın zamanda kullanıma sunulacak Windows 9 önizleme sürümünde IE12 olmayacağı dile getiriliyor.  

http://www.neowin.net/news/internet-explorer-12-ui-overhaul-is-a-blend-of-chrome-and-firefox-adds-extension-support Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
veli_0300 5 yıl
10 yil olmus nerdeyse ie kullanmayali konuyu okuyunca hala ie varmi dedim birden windows 9 u bekliyorum nisan ayinda cikacak 8 i hic kurmadim win 7 hala devam ediyor microsoft bu radikal degisiminin bedelini oduyor gibi kitlelerde ciddi bir linux ve mac os gecisi var android ve ios in yukselisi windowsu cok kotu etkiliyor
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bkaakco 5 yıl
Bence de artık bir elden geçirme şart.
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Ghost0791 5 yıl
Geç kaldılar, boşa kürek çekerler.
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Pi 5 yıl
Bi zahmet. Taa eskiden beri tas devrinden kalma tasarim. Sadece mecbur kaldigimda kullaniyorum ieyi. Mikisoftun basinda ben olsam bu explorer ekibini komple kovardim!
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karakorsansakal 5 yıl
eski sürümlere bunu vermez diye düşünüyorum
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oktayakgoz 5 yıl
Sade arayuz derken daha ne kadar sade olacak
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m-99 5 yıl
Her windows çıkışında aynı terane , IE şöyle olacakmış böyle olacakmış bi şey olacağı yok . Bunlara inanan kaldı mı ki haberleri yok
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Lightr 5 yıl
İE adı çıkmış artık
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MustafaNr 5 yıl
Gelsin Kurtarsın Chromdan 1.5 GB Ram Tüketti Geçen 2 Sekme Açıkken Öldü Öldü Dirildi Bilgisayar.
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Angelica 5 yıl MustafaNr
MustafaNr

Gelsin Kurtarsın Chromdan 1.5 GB Ram Tüketti Geçen 2 Sekme Açıkken Öldü Öldü Dirildi Bilgisayar.

30-40 sekme açıyorum chrome'da banamısın demiyor..

arka planda çalışan kaspersky tarzı programları saymıyorum bile.
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Görmebak 5 yıl MustafaNr
MustafaNr
Gelsin Kurtarsın Chromdan 1.5 GB Ram Tüketti Geçen 2 Sekme Açıkken Öldü Öldü Dirildi Bilgisayar.

Yalanın daniskası ben intel core 2 duo işlemcili 4 gb ramli notebookumla aşşagı yukarı 15 sekmeye yakın sekme açıkken 1 gb ram kullanmıyodu üstelik sekmeler arası geçişte bile en ufak takılma yoktu karalamak için çabalıyosun bari dogru düzgün birşeyler söyle
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DaRKFoRCeS 5 yıl
İyi bir tarayıcı fakat çok iyi değil.

Bazen internet yavaşladığında takıldığında ie daha hızlı olabiliyor.

1999-2000 senelerinde ne kullanırdım.

Eski zamanlarım aklıma geldi şimdi arada bir ie kullanıyorum.

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Dr. Hannibal Lecter 5 yıl
Opera next tek geçerim.
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Pit0N 5 yıl
Tarayıcıyı hafifletseler ve kullanım kolaylığı için iyi bir tasarım yapsalar zaten taban olarak gayet iyi IE
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Technotronic 5 yıl
Microsoft her alanda eski günlerini arıyor.Satışlar git gide düşüyor .
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abrenax 5 yıl
İnternet Explorer adam akıllı bir tarayıcı olmayacak.
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Ferucci 5 yıl
Gelecek yılın bahar ayları derken?İlkbahar mı?
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Umutcan 5 yıl
En özellikli, en hızlı, en az sistem kaynağı tüketen tarayıcı da olsa önyargıları kıramaz bu saatten sonra. IE bir kere dalga konusu oldu internet aleminde artık.

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