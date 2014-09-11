Internet Explorer 12 yeni bir arayüz sunabilir

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Microsoft'un gelecek yıl bahar aylarında yayınlamasını beklediğimiz Windows 9 ile işletim sistemleri tarafında büyük bir deişim beklenirken, bu değişimin kilit parçalarından birisi de elbette Internet Explorer 12 olacak.
Kaynaklardan gelen bilgilere göre IE12'nin yeni tasarımı Chrome ve Firefox esintileri taşıyan sade bir yapıda olacak ve sekmeler dikdörtgen tasarımına geçiş yapacak. Sekmelerin başlangıcı sol en uç taraf olurken, adres çubuğu da onun altında yer alacak. Ayrıca bu kısımda ileri, geri ve yenileme butonları da yer alacak.
Microsoft yeni IE sürümünde önemli değişiklikler ima ettiği için bilgilerin doğruluğunun yüksek olduğu belirtiliyor. Ancak henüz erken aşamalarda olduğu için Chrome tarzından biraz daha farklılaşabileceği belirtiliyor.
Tarayıcının diğer bir özelliği ise eklenti desteği olacak. Chrome ve Firefox tarayıcılarına büyük bir kullanıcı ilgisi çekmeyi başaran eklenti desteğinin IE12 için de önemli bir koz olacağı ifade ediliyor. Ancak yakın zamanda kullanıma sunulacak Windows 9 önizleme sürümünde IE12 olmayacağı dile getiriliyor.
http://www.neowin.net/news/internet-explorer-12-ui-overhaul-is-a-blend-of-chrome-and-firefox-adds-extension-support Yorum Yaz Paylaş Tweetle
30-40 sekme açıyorum chrome'da banamısın demiyor..
arka planda çalışan kaspersky tarzı programları saymıyorum bile.
Yalanın daniskası ben intel core 2 duo işlemcili 4 gb ramli notebookumla aşşagı yukarı 15 sekmeye yakın sekme açıkken 1 gb ram kullanmıyodu üstelik sekmeler arası geçişte bile en ufak takılma yoktu karalamak için çabalıyosun bari dogru düzgün birşeyler söyle
Bazen internet yavaşladığında takıldığında ie daha hızlı olabiliyor.
1999-2000 senelerinde ne kullanırdım.
Eski zamanlarım aklıma geldi şimdi arada bir ie kullanıyorum.