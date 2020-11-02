Internet Archive; kaldırılan sayfaların sebebini bildirecek

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Son dönemde özellikle seçimlerin manipülasyonu iddiaları ile birlikte haber ve paylaşımların doğrulanması önem kazandı. Ülkemizdeki Teyit.org benzeri sayısız platform özellikle sosyal medyada yayılan haberlerin doğruluğunu veya sahteliğini araştırmaya çalışıyor. Internet Archive de bu çabalara destek veriyor.

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Sayfanın neden kaldırıldığı belirtilecek

Web sayfalarının arşivlenmiş sürümüne ulaşmanızı sağlayan Wayback Machine platformu bundan böyle bir sayfanın neden kaldırıldığını ilgili teyit ortaklarından elde ettiği veriler üzerinden kullanıcılara bildirecek.

Ayrıca Bkz. "AirPods Pro ses problemi nedeniyle değişim programına alındı"

Teyit için FactCheck.org, Check Your Fact, Lead Stories, Politifact, Washington Post Fact-Checker, AP News Fact Check, USA Today Fact Check, Graphika, Stanford Internet Observatory ve Our.news platformları ile iş birliği yapıldı. Görüntülenen bir sayfada bu platformların bir dipnotu varsa sarı renkli bir banner içerisinde belirtiliyor.

Kural ihlali yaptığı için, bir manipülasyon kampanyası başlattığı için veya içerisinde karmaşaya neden olacak bilgiler barındırdığı için kaldırılmış olan bu tür sayfalar ile ilgili kullanıcılar da net bilgiler elde etmiş olacak. Diğer taraftan doğruluğu teyit edilen sayfalara da yer verilecek. Böylelikle yanlış anlaşılmaya da mahal verilmemiş olacak.

https://www.engadget.com/internet-archive-wayback-machine-220412145.html

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