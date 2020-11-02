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    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Internet Archive; kaldırılan sayfaların sebebini bildirecek

    Internet Archive platformunun Wayback Machine arşiv deposu bundan böyle sayfaların neden kaldırıldığı ile ilgili kısa notları ziyaretçilerin bilgisine sunacak.
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    Web Siteleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Internet Archive; kaldırılan sayfaların sebebini bildirecek
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    Son dönemde özellikle seçimlerin manipülasyonu iddiaları ile birlikte haber ve paylaşımların doğrulanması önem kazandı. Ülkemizdeki Teyit.org benzeri sayısız platform özellikle sosyal medyada yayılan haberlerin doğruluğunu veya sahteliğini araştırmaya çalışıyor. Internet Archive de bu çabalara destek veriyor.

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    Sayfanın neden kaldırıldığı belirtilecek

    Web sayfalarının arşivlenmiş sürümüne ulaşmanızı sağlayan Wayback Machine platformu bundan böyle bir sayfanın neden kaldırıldığını ilgili teyit ortaklarından elde ettiği veriler üzerinden kullanıcılara bildirecek.

    Ayrıca Bkz. "AirPods Pro ses problemi nedeniyle değişim programına alındı"

    Teyit için FactCheck.org, Check Your Fact, Lead Stories, Politifact, Washington Post Fact-Checker, AP News Fact Check, USA Today Fact Check, Graphika, Stanford Internet Observatory ve Our.news platformları ile iş birliği yapıldı. Görüntülenen bir sayfada bu platformların bir dipnotu varsa sarı renkli bir banner içerisinde belirtiliyor.

    Kural ihlali yaptığı için, bir manipülasyon kampanyası başlattığı için veya içerisinde karmaşaya neden olacak bilgiler barındırdığı için kaldırılmış olan bu tür sayfalar ile ilgili kullanıcılar da net bilgiler elde etmiş olacak. Diğer taraftan doğruluğu teyit edilen sayfalara da yer verilecek. Böylelikle yanlış anlaşılmaya da mahal verilmemiş olacak. 



    https://www.engadget.com/internet-archive-wayback-machine-220412145.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    45 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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