Securityfocus.com'a atılan bir mesajda Internet Explorer'u çökertmenin inanılmaz derecede basit bir yolu aktarılmış: Tek yapmanız gereken düz HTML kodunun biraz çarpıtılmış halini bir sayfaya yerleştirmek, bahsi geçen kod ise şundan ibaret:
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<html>
<form>
<input type crash>
</form>
</html>
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Eğer bu kodun bulunduğu sayfayı IE'den açmak isterseniz "Unhandled exception
in iexplore.exe (SHLWAPI.DLL): 0xC0000005: Access
Violation" şeklindeki hatayı alıyorsunuz ve IE çöküyor : )
Eğer kendiniz nasıl olduğunu görmek isterseniz Notepad'e kodu yapıştırıp *.htm
olarak kaydedip üstüne tıklamanız yeterli : )
http://www.securityfocus.com/archive/1/319360/2003-04-20/2003-04-26/0 Yorum Yaz Paylaş Tweetle