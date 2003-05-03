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Internet Explorer'u çökertmenin en komik yolu : )

16 yıl
321
1
Diğer
Murat K. "infoman"
Haber Editörü
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Securityfocus.com'a atılan bir mesajda Internet Explorer'u çökertmenin inanılmaz derecede basit bir yolu aktarılmış: Tek yapmanız gereken düz HTML kodunun biraz çarpıtılmış halini bir sayfaya yerleştirmek, bahsi geçen kod ise şundan ibaret:

--------
<html>
<form>
<input type crash>
</form>
</html>
--------

Eğer bu kodun bulunduğu sayfayı IE'den açmak isterseniz "Unhandled exception in iexplore.exe (SHLWAPI.DLL): 0xC0000005: Access
Violation" şeklindeki hatayı alıyorsunuz ve IE çöküyor : )

Eğer kendiniz nasıl olduğunu görmek isterseniz Notepad'e kodu yapıştırıp *.htm olarak kaydedip üstüne tıklamanız yeterli : )

http://www.securityfocus.com/archive/1/319360/2003-04-20/2003-04-26/0 Yorum Yaz

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