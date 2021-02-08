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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İnternet hızı düşük olanlar için emsal karar

    İnternet hızınız, tarifenizdeki internete göre düşükse cayma bedeli olmadan taahhüdünüzü iptal edebilirsiniz. Konya'da bu durum hakkında emsal karar alındı.
    08 Şubat 2021, 16:00 (Güncellendi, 1 hf.)
    21,8b
    1
    114
    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    214

    İnternet hızı düşük olanlar için emsal karar
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    Türkiye’deki pek çok sabit internet abonesi, tarifesindeki hızdan çok daha düşük hızda internet kullanıyor. İnternet servis sağlayıcı firmalar, gerekçe olarak altyapı yetersiz diyor. Müşteri, taahhüdünü iptal edip başka firmaya geçmek istediğinde cayma bedeli adında yüklü miktarda bir ceza ile karşılaşıyor. İnternetin yavaş olması durumunda cayma bedelini geri almak mümkün. Konya’da bu durumla ilgili emsal bir karar alındı.

    Konya’da Onur Kızılçay isminde bir vatandaş, aylık 90 TL karşılığında bir internet sağlayıcıya abone oldu. Ancak aldığı internet hızı, tarifede belirtilen hızdan düşüktü. Müşteri hizmetlerine ulaşıp çözüm bulamayan Kızılçay, üst pakete geçip aylık 150 TL ödemeye başladı ancak yine aynı durumlar karşılaştı. İnternet hızı, belirtilenden düşük olduğu gerekçesiyle aboneliğini iptal ettiren Kızılçay, 1200 TL cayma bedeli ile karşılaştı ve bu ücreti ödedi.

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    Cayma bedelini geri almak için avukatı aracılığıyla 14 Ekim 2020’de Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran Kızılçay, verdiği hukuk mücadelesini 31 Ocak 2021’de kazandı. Tüketici Hakem Heyeti, paranın iade edilmesine karar verdi.

    Onur Kızılçay, başına gelenleri ve hukuk mücadelesini şöyle anlattı:

    "İnternet sağlayıcımızla bir abonelik sözleşmesi yaptık. Aradan 2-3 ay geçtikten sonra internette yavaşlamalar oldu. Bunun üzerine müşteri hizmetlerini birkaç kez aradım. Sorun çözülmedi. Onun ardından internet paketini yükselttim. 90 TL’lik paketi 150 TL’ye çıkardık. İnternetimin hızı 1 ay yükseldi 2’nci ayda tekrar bir önceki haline geri döndü. Olayı delillendirmek üzerine ilerledim. İnternetin hız testini yaparak düzenli olarak kayıt altına aldım ve belgeledim. Daha sonra avukatımla görüştüm. Birlikte kanunları inceledik. Daha sonra tüketici hakem heyetine sunduk. Bunun sonucunda da adalet yerini buldu. Ödediğim paranın iadesini kazandım. Tüm vatandaşlara diyeceğim; bu tür konularda hakkınızı arayın. Bu tip firmalara göz açtırmayın." dedi.

    Siz de benzer sorun yaşıyorsanız bu kararı emsal göstererek Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurabilirsiniz. e-Devlet’ten online olarak başvuru formu doldurulabiliyor.



    https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/milyonlarca-kisiyi-ilgilendiriyor-internet-aboneliginde-emsal-cayma-bedeli-karari-41735291 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    M Musty3535123 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen WB
    çok doğru, bu mantıkla firmanın ne zararıvar ki ? uğraşırım en kötü parayı öderim der. müşteri uğraşmak istemezsede para cebinde kalır. yaptırım olması lazım ama devlet yok.
    çok doğru, bu mantıkla firmanın ne zararıvar ki ? uğraşırım en kötü parayı öderim der. müşteri uğraşmak istemezsede para cebinde kalır. yaptırım olması lazım am...
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    Yanıtla +254
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence sadece cayma bedelinin iptali yada geri odeme yeterli degil. Bu isle ugrasmakla o kisi zaman kaybediyor efor harciyor. Buna hic bir firmanin hakki yok. O saglayiciya caydirici bir de ceza kesilmeli..



    Cunku kendi basima da geldi. Benzer bir olayda Telekom’un ardindan 3 ay kostum. Toplami saatleri bulan musteri hizmetleri telefonlarinda bekledim. Cidden artik sinirlerim yipranmisti. Sikayet ederek kurtulabildim. O gun bugundur de telekoma ait hic bir hizmeti kullanmiyorum..
    Bence sadece cayma bedelinin iptali yada geri odeme yeterli degil. Bu isle ugrasmakla o kisi zaman kaybediyor efor harciyor. Buna hic bir firmanin hakki yok. O ...
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    3 Yanıt Yanıtla +136
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    ynryilmaz (yener yılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Niye vatandaş uğraşıyor ??? Niye devlet hepi topu üç firmaya birsey diyemiyor ??
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    Yorumlar (74) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Gatetrans (.. .) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Taahhütsüz paketler var, bir sürü firma var. Hepsi TT altyapısını kullanıyor. TT evine giriyorsa oda giriyor demektir. Bir sürü insan yazıp çiziyor artıları eksileri. Hadi yaşlıdır anlamaz anlarım da, bu forumdan da bir sürü adam var böyle. La okuma yazmanız yok mu sizin.

    Araştırmayan adama, araştırdığı halde okuyup anlamayan adama acımam. Enayi olmayın kardeşim, kaç defa yazılacak çizilecek bu anlamadım yani.
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    StalkerReborn (Murat ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    https://github.com/arielf/speedtests/

    aylık olarak böyle kayıt alabilirsiniz.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Noxy77 (Burak Ünver) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bütün issler nerdeyse aynı turknet kullanıyorum ilk aylar 80-90 arası hız alırken 7 - 8 ay kullanımdan sonra 30u geçemedi şikayet ettim hızı tekrar yükselttiler bu sefer alt yapınız yetersiz diyip sürekli kopmalar yaşandı altyapı derken neyi kastediyorsunuz dedim kutudan gelen binanızdaki kablo eski olduğu için söylendi kabloyu yeniledim gram değişiklik olmadı kaç metre cat6 çektirdim onca masraf yaptım yine aynı denetim olmadığı için bu böyle yıllarca gidecek muhtemelen.
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    UltrAslan_06 (Eren ZARARSIZ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Merhaba aynı durum benim başımda türk nete geçeceğim türk telekomdan 2700 tl cayma bedeli çıkarıyorlar ayın 18 inde tüketici hakem heyetine başvuracağım cayma bedelini de ödemeyeceğim.1 senem ayın 18 inde doluyor.
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    K kayamtky 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Dikkat TTnet kullanan arkadaşlara önemli uyarı:
    TT aboneliğinizi sonlandırdığınız da kesinlikle TT den "borcu yoktur" resmi belgesi alınız.
    Çünkü;
    Ben tüm borcumu ödeyip abonelikten ayrıldıktan 2 yıl sonra 20 TL borç çıkardılar ve ödemezsem avukatla tehdit ettiler, TT Dünya nın en şerefsiz firmasıdır.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    C CSB yazmayan adam (Abdürrezak Mataramasuko) 6 gün ( Mesaj Silindi ) kayamtky
    O ne ki, benim devlete 5000 lira borcum var, 200 bin liralık araca haciz koydurmuş bir de ben taksitlendirdim bunları, ama anlamıyorlar.
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    K kayamtky 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    ADSL kullananlar bilir, 20 yıldır çoğunluk vaat edilen hızı alamaz, en sonunda birisi cesaret etmiş mahkemeye vermeyi.
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    D disclosure (Volkan Tok) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu karar çoğu kişi için geçersiz aslında. Çoğumuz şu kadar'a kadar hız hizmeti aldığımız için bize faydasız.
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    R retro61 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Limitsiz İnternet adı altında ;
    Hız ve Kotası LİMİTLİ internet pazarlaması kalkmalı. AKN zamanında dile getirilen buydu ama sümen altı oldu.
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    Dietime (Emre Akman) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Merhabalar.

    Ben Av. Emre Akman.

    Kararı aldık. Kamuoyu oluşması bizim için önemliydi ve bunu başardık.

    Cayma bedeli hususunda yardımcı olurum.

    Boyun eğmeyin.

    Teşekkürler. İyi günler.
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    Mine Güçlü6 6 gün ( Mesaj Silindi )
    kesinlikle yaptırım gerekiyor evden çalışıyorum internet hızım çok düşük bir dosyayı aktarmam yarım saat alıyor :/
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    21833 kez okundu.
    70 kişi, toplam 74 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    emsal karar, internet ve
    5 etiket daha cayma bedeli ev interneti taahhüt iptali taahhüt Mobil Teknolojiler
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