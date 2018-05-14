İnternet sitelerine ve oyunlara “kamu spotu” geliyor

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TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda taslak rapor hazırlandı. Madde bağımlılığına karşı internet ve oyunlarda uyarıcı içerikler yayınlanacak

Komisyon tarafından oluşturulan tasarıda sadece televizyonda değil, gençlerin vakit geçirdiği diğer platformlarda da uyarıcı içeriklerin kullanılması sağlanacak.

Geniş kitlelerin ziyaret ettiği internet siteleri, internet oyunları, online alışveriş siteleri ve sosyal medya fenomenlerinin hesaplarına zorunlu videoların yerleştirilmesi için çalışma yürütülecek. İnternet sitelerindeki minik oyunların yükleme ekranına koyulması için 5 ile 10 saniye uzunluğunda reklam veya kısa filmler hazırlanacak. İnternet üzerinden oynanan oyunlara ek olarak bilgisayar oyunlarına da uyarılar eklenecek.





Madde bağımlılığının zararının anlatılması için YouTube fenomenleri üzerinden mesaj verilmesi sağlanacak. Gençlerin ilgisini çeken kişilere ulaşılacak ve birlikte içerik üretilecek.

Madde bağımlılığına karşı uyarıcı içeriklerin yanında sosyal medya üzerindeki içeriklerin denetimi arttırılacak. Gençlerin internet üzerinden uyuşturucu maddeye erişiminin önlenmesi sağlanacak. Komisyon tarafından hazırlanan tasarının hangi maddelerinin hayata geçirileceği ve çalışmaların ne zaman başlayacağı bilinmiyor.