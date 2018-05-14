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İnternet sitelerine ve oyunlara “kamu spotu” geliyor

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu tarafından oluşturulan taslak rapor yayınlandı. Sosyal medya platformlarında, web sitelerde ve videolarda kamu spotu yayınlanması planlanıyor.
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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İnternet sitelerine ve oyunlara “kamu spotu” geliyor
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TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda taslak rapor hazırlandı. Madde bağımlılığına karşı internet ve oyunlarda uyarıcı içerikler yayınlanacak

Komisyon tarafından oluşturulan tasarıda sadece televizyonda değil, gençlerin vakit geçirdiği diğer platformlarda da uyarıcı içeriklerin kullanılması sağlanacak.

Geniş kitlelerin ziyaret ettiği internet siteleri, internet oyunları, online alışveriş siteleri ve sosyal medya fenomenlerinin hesaplarına zorunlu videoların yerleştirilmesi için çalışma yürütülecek. İnternet sitelerindeki minik oyunların yükleme ekranına koyulması için 5 ile 10 saniye uzunluğunda reklam veya kısa filmler hazırlanacak. İnternet üzerinden oynanan oyunlara ek olarak bilgisayar oyunlarına da uyarılar eklenecek.

İnternet sitelerine ve oyunlara “kamu spotu” geliyor


Madde bağımlılığının zararının anlatılması için YouTube fenomenleri üzerinden mesaj verilmesi sağlanacak. Gençlerin ilgisini çeken kişilere ulaşılacak ve birlikte içerik üretilecek.

Madde bağımlılığına karşı uyarıcı içeriklerin yanında sosyal medya üzerindeki içeriklerin denetimi arttırılacak. Gençlerin internet üzerinden uyuşturucu maddeye erişiminin önlenmesi sağlanacak. Komisyon tarafından hazırlanan tasarının hangi maddelerinin hayata geçirileceği ve çalışmaların ne zaman başlayacağı bilinmiyor.



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keremec 1 yıl en beğenilen
Sadece ücretsiz oyunlara koyacaklar herhalde zira bir oyuna 300tl verince zaten uyuşturucuya verecek para kalmıyor.
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WienerWald 1 yıl
Kamu spotu koyana kadar Türkçe dil seçeneği için uğraşsalar keşke
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Rachsuchtig 1 yıl
Devlet ne yaparsa yapsın bik bik bik boş ötüyorsunuz bu gayet önemli ve iyi bir hamle. Sonuçta gençler TV izlemiyor. Ama gençler arasında uyuşturucu madde bağımlılığı da gittikçe artıyor. Devlet de gençlerin daha aktif olduğu mecralarda farkındalık uyandırmaya çalışıyor.
Devlet ne yaparsa yapsın bik bik bik boş ötüyorsunuz bu gayet önemli ve iyi bir hamle. Sonuçta gençler TV izlemiyor. Ama gençler arasında uyuşturucu madde bağı...
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4 Yanıt Yanıtla +14
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Oruç Tutan Ateist 1 yıl
iyi.
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Mete Can Karahasan 1 yıl
Size soracak değiller tabii ki... Yetkili şahıslar sizin yerinize uyuşturucuyu bırakmasını da size öğretir. Üstüne ölçme seçme biçme sınavı da yapar. Üstüne de mülakat yaptırırlar bıraktığınızı notlarlar. Bürokratik kafa olduğu için bunları normal karşılamanız gerekli, takım elbiseli kişileri muhattap aldığınızı unutmayın. Kabus gibi çökerler üzerinize, yetkileri ne de olsa bunu emrediyor.
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huhuq 1 yıl
insanları eğitsen daha iyi değil mi , anaokulu ilkokul sağlam bilgilerle temelle eğit gelecek kuşaklarda o şekilde eğitim versin çocuklarına, ailelere eğitim ver. herkes olmuş çakal sonra önüne 30sn lik bir video koy milletin düzelmesini bekle
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Mellkor 1 yıl
Gelmese daha iyiydi
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Rachsuchtig 1 yıl mrmrmrmr
Birkaç saniyelik kısa bir spot göz zevki muhabbeti yapma.
Tabi gördüğünde vazgeçmeyecek ama bir bilinç oluşabilir özellikle küçük çocuklar için.
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esmerbuyucu 1 yıl
ABD 90lar zihniyeti
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hayansame 1 yıl
Korkutucu. daha nelere kalkisacaklar bakalim.
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amma velakin 1 yıl
Onun yerine uyuşturucuya özendirici özellikle rap şarkılara yaş kısıtlaması gelebilir. Hatta ceza almaları lazım bu şekilde şarkı yapanların. Kamu spotunun pek işe yarayacağını sanmıyorum bu konuda.
Ayrıca bu iş bilgisayar oyunlarına uzanırsa GTA yasağıyla karşılaşabiliriz.
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amma velakin 1 yıl amma velakin
Birileri sesimi duydu sanırım Ezhel hapse girdi.

Darısı diğerlerinin başına.
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They Killed Kenny 1 yıl
Saçma bir kamu spotu. Kimse yav kamu spotuna bak adamlar haklı diye uyuşturucu bırakmaz. Veya oyunun ortasında zırt pırt çıkınca uyuşturucuyu bırakmam lâzım demez. Ayrıca küçüklere uyuşturucu uyuşturucu der durursan eşeğin aklına karpuz kabuğu sokarsın
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We Will Dominate 1 yıl
eğitim ile düzelteceklerine böyle saçma işlere başvuruyorlar. komedi ülkesi başka bir şey değil.
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