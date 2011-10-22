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İnternette com uzantılı alan adları 100 milyona yaklaştı

7 yıl
3,8b
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9
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternette com uzantılı alan adları 100 milyona yaklaştı
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İnternetin hayata geçtiği ilk yıllardan bu yana yeni açılan siteleri kategorize etmek ve yerini belirlemek amacıyla alan adı ve uzantıları sistemi kullanılıyor. Ticari, eğitim, kurumsal, hükümete ait, ülkeye özgü şeklinde sınıflanmış com, org, net, tr, edu, gov gibi uzantılar site adlarına yön verdi. Bunların arasında en fazla kullanılan alan adı uzantısı elbetteki com.

Adres yazmada CTRL+Enter kombinasyonuyla kolaylık sağlayan com uzantısı internette büyük rağbet görüyor. Özellikle alan adı satın alma sürecinin kolaylaşması ve ucuzlaması site sahiplerini bu uzantıya daha kolay erişmesini sağlıyor. Pingdom alan adı analiz firmasının son raporuna göre com uzantılı alan adları 100 milyon sınırına yaklaştı. Bu internet için önemli bir köşetaşı olarak görülüyor.

Firma yayınladığı iki adet grafikle hem com uzantısının ne kadar popüler olduğunu hem de belirli zamanlarda kayıt işlemlerinin yoğunluğunu gözler önüne serdi.

İnternette com uzantısı Aralık 1985 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştı. O yıl 6 adet olan com uzantılı alan adları 1990 yılında 223'e, 1995 yılında 9005'e ulaştı.

İnternet kullanımının yaygınlaşmaya başladığı 2000 yılında 21 milyona yükselen sayı Aralık 2010 itibariyle 90 milyon oldu.

Alan adı kayıt ajanslarından eNom tarafından sağladığı bilgilere dayanarak Pingdom, 100 milyon sınırının birkaç ay içinde aşılacağını belirtiyor.

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DH Misafiri 7 yıl
mc_fosil
boçi ne yazsam hepsi alınmış arkadaş...hayır alanlara bakıyorum almış ama site felan yok ortada...
nerden bakıyosun alınıp alınmadığına

http://www.natro.com/DomainNames/?gclid=CNuj3vLXpKwCFelXmAod6GMmAg
buradan sorgulayabilirsin ..
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SystemApps 7 yıl
www.com.com
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mcrew 7 yıl
yakında com uzantılı adres ismi bulamıcan
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umutarslan.com 7 yıl
V4LKyR
Acaba o 1985 yılındaki 6 tane .com uzantılı adresler hangileri? :)

umutarslan.com :D ilk ben almıştım :D
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V4LKyR 7 yıl
Acaba o 1985 yılındaki 6 tane .com uzantılı adresler hangileri? :)
1 Yanıt Yanıtla +2
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ademsadik 7 yıl V4LKyR
V4LKyR

Acaba o 1985 yılındaki 6 tane .com uzantılı adresler hangileri? :)

1985 yılında açılan siteler

1. 15-Mar-1985 SYMBOLICS.COM
2. 24-Apr-1985 BBN.COM
3. 24-May-1985 THINK.COM
4. 11-Jul-1985 MCC.COM
5. 30-Sep-1985 DEC.COM
6. 07-Nov-1985 NORTHROP.COM
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Pissoff 7 yıl
1985 de 6 tane :-) nerden nereye be...
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