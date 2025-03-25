inZOI, Steam'de istek listesine en çok eklenen oyun oldu

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Güney Koreli geliştirici InZOI Studio'nun çalışması olan InZoi, gerçekçi grafikler ve çok çeşitli özelleştirme seçenekleri vadediyor.
Oyunun birçok mekaniği Sims oyuncularına tanıdık gelse de, oyunun odak noktası oyuncuya kendi karakterlerini, nesnelerini ve diğer öğelerini yaratması için daha fazla araç sunuyor. Oyun ayrıca oyuncuların kendilerinin veya diğer kişilerin hareketlerini yüklemelerine olanak tanıyor. Bu hareketler üretken yapay zeka kullanılarak oyun içi karakterler için animasyonlara dönüştürülüyor.
Oyunu en düşük ayarlarda oynamak için, Intel i5 10400 veya AMD Ryzen 5 3600 işlemci, 12GB RAM ve NVIDIA RTX 2060 ekran kartı yeterli olacak. Oyun, en az 40GB boş alan gerektirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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