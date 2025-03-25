2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Oyunun 28 Mart'taki Erken Erişim sürümü yaklaşırken, popülerliğinde artış görüldü. Steam’de istek listesine en çok eklenen oyun olan Hollow Knight: Silksong'u geride bıraktı. inZOI, geçtiğimiz hafta Steam'de 50.000'den fazla takipçi kazanarak toplamda 244.000 oyuncuya ulaştı.

244.000 kişi istek listesine ekledi

Güney Koreli geliştirici InZOI Studio'nun çalışması olan InZoi, gerçekçi grafikler ve çok çeşitli özelleştirme seçenekleri vadediyor.

Oyunun birçok mekaniği Sims oyuncularına tanıdık gelse de, oyunun odak noktası oyuncuya kendi karakterlerini, nesnelerini ve diğer öğelerini yaratması için daha fazla araç sunuyor. Oyun ayrıca oyuncuların kendilerinin veya diğer kişilerin hareketlerini yüklemelerine olanak tanıyor. Bu hareketler üretken yapay zeka kullanılarak oyun içi karakterler için animasyonlara dönüştürülüyor.

inZoi indirme ve erken erişim oynanış nasıl elde edilir? 3 gün önce eklendi

Oyunu en düşük ayarlarda oynamak için, Intel i5 10400 veya AMD Ryzen 5 3600 işlemci, 12GB RAM ve NVIDIA RTX 2060 ekran kartı yeterli olacak. Oyun, en az 40GB boş alan gerektirecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

inZOI, Steam'de istek listesine en çok eklenen oyun oldu