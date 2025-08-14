Giriş
    Sims'e rakip olan InZOI'nin PlayStation'a ne zaman geleceği belli oldu

    Mart ayında erken erişim sürümüyle PC'ye gelen InZoi'nin PlayStation 5'e ne zaman geleceği belli oldu. Krafton'un çıkardığı oyun, The Sims'in daha gerçekçi bir versiyonu olarak görülüyor.

    InZOI Tam Boyutta Gör
    The Sims'in çok daha gerçekçi bir versiyonu olarak lanse edilen InZOI, Mart ayında oyunseverlerle buluştu. İlk aşamada "erken erişim" sürümüyle satışa sunulan oyun, daha tam hazır olmadan çıkmasının da etkisiyle beklenen etkiyi yaratamadı. Ancak InZOI'nin bu gidişatı tersine çevirmek için ikinci bir şansı daha olacak. Çünkü oyun önümüzdeki yıl hem Mac'e hem de PlayStation'a gelecek. Tabii bu sırada oyun tam sürümüne de yaklaşmış olacak.

    InZOI, 2025'te PlayStation 5'e Gelecek

    PUBG'nin de yayıncısı olan Krafton, dün bir açıklama yaparak InZOI'nin 2026'da PlayStation 5'e geleceğini duyurdu. Krafton şimdilik net bir tarih vermektense kaçındı. Diğer yandan Krafton'un Xbox hakkında herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Oyunun Xbox Series X/S'e gelip gelmeyeceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Stüdyo, Xbox versiyonunun hâlâ gündemlerinde olduğunu ama net bir karar verilmediğini açıkladı.

    The Sims'in daha fotorealistik görünen bir versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz InZoi'de oyuncular kendi karakterlerini oluşturup farklı hayatlar sürebiliyorlar. Oyunda iş hayatı, romantik ilişkiler, hobiler gibi pek çok farklı mekanik bulunuyor. Ayrıca modlarla birlikte oyuna farklı deneyimler de dâhil edilebiliyor.

