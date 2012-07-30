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Ion Audio'dan iPad kullanıcılarına özel taşınabilir tarayıcı: Docs 2 Go

6 yıl
4,5b
1
2
iPad
knight
Haber Editörü
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Apple iPad için farklı üreticilerden birbirinden ilginç aksesuarlar gelmeye devam ediyor. Ion Audio, iPad kullanıcılarına özel hazırladığı taşınabilir tarayıcısının duyurusunu gerçekleştirdi. Firmanın ''Docs 2 Go'' olarak isimlendirdiği tarayıcı sayesinde maksimum A4 boyutundaki dökümanlarınızı veya fotoğraflarınızı iPad'inize aktarabiliyorsunuz.
300 Dpi çözünürlük sunan tarayıcıya gerekli enerjiyi iPad'in 10 wattlık adaptörü sağlıyor. Apple AppStore üzerinden indirebileceğiniz ücretsiz uygulama ile taradığınız dökümanları, fotoğrafları gerçek zamanlı olarak iPad'inizin ekranından görebiliyorsunuz.
Docs 2 Go için, 149.99 Pound'dan (~235.86$) ön sipariş alınıyor.
 

http://www.ionaudio.com/products/details/docs2go Yorum Yaz
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IceRulez 6 yıl
Ion Audio ne alaka scanner ?
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[C_a_N_e_R] 6 yıl
Güzel bir ürünmüş
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