iOS 13.4'te bir garip hata: Safari'de '+' koyup arama yapılamıyor

iOS ve macOS en güncel sürümlerinde garip bir yazılım hatası, bizler ve kullanıcıların yüzünü güldürdü. Bu hata yüzünden Safari tarayıcıda arama yaparken adres çubuğunu kullandığınızda, aramanıza eklediğiniz “+” işaretleri siliniyor.

Arama çubuğunda + işaretinin silinişi her ne kadar zararsız bir hata gibi görünse de günümüzde ne kadar çok üründe kullanıldığı dikkate alındığında birçok sıkıntı ortaya çıkıyor diyebiliriz. Bunlara örnekler Apple News+, Apple TV+, Disney+ ve C++ olarak sıralanabilir.

Ayrıca Bkz. "Google, Infowars uygulamasını Play Store’dan kaldırdı"

Şimdilik hata sadece Safari 13.1 sürümünde ve İngilizce Google arama motorunda görünüyor. Problemi aşmak için ise alternatif bir tarayıcı kullanmak ya da + yerine plus yazmak şimdilik kullanılabilir.

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