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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13.4'te bir garip hata: Safari'de '+' koyup arama yapılamıyor

    iOS ve macOS son sürümü, Safari 13.1 güncellemesini getiriyor ve bu sürümdeki ilginç hata sebebiyle kullanıcılar sinir bozucu problemler yaşayabilir. Hatanın şimdilik ne zaman düzeleceği belli değil.
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    Tarayıcılar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    iOS 13.4'te bir garip hata: Safari'de '+' koyup arama yapılamıyor

    iOS ve macOS en güncel sürümlerinde garip bir yazılım hatası, bizler ve kullanıcıların yüzünü güldürdü. Bu hata yüzünden Safari tarayıcıda arama yaparken adres çubuğunu kullandığınızda, aramanıza eklediğiniz “+” işaretleri siliniyor.

    Arama çubuğunda + işaretinin silinişi her ne kadar zararsız bir hata gibi görünse de günümüzde ne kadar çok üründe kullanıldığı dikkate alındığında birçok sıkıntı ortaya çıkıyor diyebiliriz. Bunlara örnekler Apple News+, Apple TV+, Disney+ ve C++ olarak sıralanabilir.

    Ayrıca Bkz. "Google, Infowars uygulamasını Play Store’dan kaldırdı"

    Şimdilik hata sadece Safari 13.1 sürümünde ve İngilizce Google arama motorunda görünüyor. Problemi aşmak için ise alternatif bir tarayıcı kullanmak ya da + yerine plus yazmak şimdilik kullanılabilir.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    cangunner (Can Güner) 3 dk.
    Büyük ihtimalle adres çubuğunun otomatik adres tamamlamasından kaynaklı. Bazı web sayfalarında boşluk yerine +-/ falan kullanılıyor.
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