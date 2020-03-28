Google, Infowars uygulamasını Play Store’dan kaldırdı

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Infowars Android uygulamasını Play Store’dan kaldıran Google, bu konuyla ilişkili açıklamasını yaptı ve gerekçesini koronavirüs hakkında yanlış bilgiler yaymak olarak belirtti.

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Şimdiye kadar komplo teorileriyle büyük şirketler ve devletler tarafından ağır yaptırımlara maruz bırakılmış Alex Jones tarafından Infowars’a eklenen bir içerikte, sosyal mesafeyi korumanın, evde kalmanın veya karantina eylemlerinin tamamen gereksiz olduğunu belirten Jones, uygulamanın da silinmesine sebep oldu. Uygulama Play Store’dan kaldırılmadan önce 100 bin indirme sayısına sahipti.

Google yetkilileri, Play Store’da yanlış bilgilendirmeyle mücadele etmenin şu an tüm zamanlardan daha önemli olduğunu vurguladı ve yanlış bilgi yayan tüm uygulamaların silineceğini de belirtti.

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Infowars uygulamasını 2018 yılının Eylül ayında Apple, App Store üzerinden kurallara uymadığı gerekçesiyle kaldırmıştı.

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