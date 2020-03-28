Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, Infowars uygulamasını Play Store’dan kaldırdı

    Infowars uygulamasını 2018 yılında yasaklayan Apple'ın aksine Google, Play Store üzerinde uygulamanın barınmasına izin vermişti. Ta ki koronavirüs hakkında yanlış bilgiler çıkana dek...
    1 sa.
    495
    28
    1
    android
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Google, Infowars uygulamasını Play Store’dan kaldırdı
    Tam Boyutta Gör

    Infowars Android uygulamasını Play Store’dan kaldıran Google, bu konuyla ilişkili açıklamasını yaptı ve gerekçesini koronavirüs hakkında yanlış bilgiler yaymak olarak belirtti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Google Podcasts tasarımı beklenen özelliklerle yenilendi

    Şimdiye kadar komplo teorileriyle büyük şirketler ve devletler tarafından ağır yaptırımlara maruz bırakılmış Alex Jones tarafından Infowars’a eklenen bir içerikte, sosyal mesafeyi korumanın, evde kalmanın veya karantina eylemlerinin tamamen gereksiz olduğunu belirten Jones, uygulamanın da silinmesine sebep oldu. Uygulama Play Store’dan kaldırılmadan önce 100 bin indirme sayısına sahipti.

    Google yetkilileri, Play Store’da yanlış bilgilendirmeyle mücadele etmenin şu an tüm zamanlardan daha önemli olduğunu vurguladı ve yanlış bilgi yayan tüm uygulamaların silineceğini de belirtti.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de Koronavirüs yüzünden can kaybı 100'ü aştı! İşte son rakamlar"

    Infowars uygulamasını 2018 yılının Eylül ayında Apple, App Store üzerinden kurallara uymadığı gerekçesiyle kaldırmıştı.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    pspoor (hasan gündoğdu) 1 sa.
    Alex Jones cok iyi bir arastirmaci

    Yaptigi haberlerin, videolarin bircogu da dogruyu isaret ediyor. Bu adami youtube, twitter, facebook gibi teror destekleyen globalist olusumlar istemiyor, bu sebeple silmek, susturmak istiyorlar.

    Joe Rogan ile olan soylesisini tavsiye ederim. Nette ararsaniz bulabilirsiniz.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 14 dk. iOS 13.4'te bir garip hata: Safari'de '+' koyup arama yapılamıyor 44 dk. Kanadalı sanatçı tardigradlar hakkında yayın yaptı 1 sa. Razer Basilisk Ultimate oyuncu faresi | Video inceleme 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Google, Infowars uygulamasını Play Store’dan kaldırdı Sonraki Türkiye'de Koronavirüs yüzünden can kaybı 100'ü aştı! İşte son rakamlar 3 sa. Yeni Apple Watch modelleri ve watchOS 7'ye dair önemli bilgiler paylaşıldı 3 sa. Yeni bilek implantı geliştirildi 4 sa. 'Uzaydan internetin' ünlü şirketi OneWeb iflas etti! SpaceX rakipsiz kalıyor 4 sa. Kompakt tasarımlı OnePlus X geri dönüyor 5 sa. Google Play Store artık arama sonuçlarında uygulama indirme sayılarını gösteriyor 5 sa. Samsung’dan 65 yaş üzeri müşterilere özel teknik servis hizmeti 6 sa. Honor 30S'in tasarımını açığa çıkaran basın görselleri yayınlandı 6 sa. Teams’e geçen Brisa’nın iş süreçleri yüzde 80 güçlendi 7 sa. Zoom uygulamasının, iOS kullanıcılarının bilgilerini Facebook'a gönderdiği ortaya çıktı 7 sa. Slack, Microsoft Teams çağrı özelliğini kendi platformlarıyla entegre etmek istiyor 8 sa. Google CEO'su açıkladı: COVID-19'la mücadele için 800 milyon dolarlık bağış yapacağız 8 sa. Google Duo, görüntülü sohbetlerdeki maksimum katılımcı sayısını 12'ye çıkardı! 9 sa. Çin'de iki yeni Koronavirüs çeşidi tespit edildi 9 sa. NASA, SpaceX'i gelecekteki Lunar Gateway'e kargo ve malzeme gönderme ile görevlendirdi 10 sa. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadele için geliştirdiği MyHealth uygulamasını yayınlıyor 10 sa. Şehirler arası seyahat kısıtlamasının detayları belli oldu 11 sa. Intel Core i9-10980HK işlemcisi 5.30GHz hızları ile geliyor 12 sa. LG’nin yeni oyuncu monitörü yüksek tazeleme hızlarını uygun fiyatlara sunmayı amaçlıyor 13 sa. Galaxy M11 basın görselleri sızdırıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Huawei P40 Pro tüm ihtişamıyla karşınızda! İşte özellikleri ve...
    DonanımHaber
    TÜBİTAK'ın Covid-19 Web Portalı açıldı
    DonanımHaber
    Google Play Filmler'de ücretsiz film izleme dönemi başlıyor
    DonanımHaber
    İptal Edilen Star Wars 1313 Oyunundan Ekran Görüntüleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone için Yeni İçerikler Yo...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim