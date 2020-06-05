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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google ve Samsung "lanetli" duvar kağıdını düzeltmeye çalışıyor

    Geçtiğimiz günlerde, Android cihazları kilitleyen ve kapanmasına neden olan bir duvar kağıdı ortaya çıkmıştı. Kullanıcıları zor durumda bırakan bu durum için Google ve Samsung seferber oldu.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Son zamanlarda yayılmaya başlayan bir duvar kağıdı, Android cihazların kilitlenmesine ve kapanmasına neden oldu. Bildirilen vakaların çoğu Samsung modelleri olsa da, tüm Android cihazların bu durumdan etkilendiği ortaya çıkmıştı.

    Neyse ki, bir Google temsilcisine göre hem Google hem de Samsung hatayı düzeltmeye çalışıyor. Düzeltmenin, muhtemelen Temmuz ayında bir güvenlik güncelleştirmesi biçiminde yayımlanması bekleniyor. Şimdilik yapmanız gereken tek şey, görüntüyü bir duvar kağıdı olarak ayarlamamaya dikkat etmek olacaktır.

    Lanetli duvar kağıdını kullandıysanız ne yapmalısınız?

    Herhangi bir nedenle arka plan resmini tanımladıysanız ve telefonunuz etkilendiyse, bazı çözümleri denemeniz önerilir. Birincisi akıllı telefonunuzu Güvenli Modda açmak ve görüntüyü değiştirmek.

    Kullandığınız özel bir ROM varsa, duvar kağıdı verilerinizi temizlemek için kurtarma ayarlarını kullanmanız gerekiyor. Bunun özel bir çözüm olduğunu ve çoğu kullanıcıyı kapsamadığını da belirtelim.



    https://twitter.com/luca020400/status/1268303881345392648 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    MHEC 4 sa.
    LineageOS düzeltme yayınladı bile. Sorun resimin içerdiği Skia renk uzayının sistem tarafından sRGB ye çevirilirken algoritmanın bozulmasından kaynaklanıyormuş. Pikseller 8 bit formatında hesaplandığı için en fazla 255 değerlik alabiliyor ama renk uzayının 255 255 243 dizilimi yüzünden algoritmanın hesaplaması 256 çıkarak sistemin kararsız kalmasına yol açıyor.
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    emsalsszz (batu ) 4 sa.
    Nedenini merak eden olursa

    https://twitter.com/MishaalRahman/status/1267940360967327746
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