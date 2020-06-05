Google ve Samsung "lanetli" duvar kağıdını düzeltmeye çalışıyor

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Google, Samsung Unpacked etkinliğinde "heyecan verici bir şey" duyuracak

Son zamanlarda yayılmaya başlayan bir duvar kağıdı, Android cihazların kilitlenmesine ve kapanmasına neden oldu. Bildirilen vakaların çoğu Samsung modelleri olsa da, tüm Android cihazların bu durumdan etkilendiği ortaya çıkmıştı.

Neyse ki, bir Google temsilcisine göre hem Google hem de Samsung hatayı düzeltmeye çalışıyor. Düzeltmenin, muhtemelen Temmuz ayında bir güvenlik güncelleştirmesi biçiminde yayımlanması bekleniyor. Şimdilik yapmanız gereken tek şey, görüntüyü bir duvar kağıdı olarak ayarlamamaya dikkat etmek olacaktır.

Lanetli duvar kağıdını kullandıysanız ne yapmalısınız?

Herhangi bir nedenle arka plan resmini tanımladıysanız ve telefonunuz etkilendiyse, bazı çözümleri denemeniz önerilir. Birincisi akıllı telefonunuzu Güvenli Modda açmak ve görüntüyü değiştirmek.

Kullandığınız özel bir ROM varsa, duvar kağıdı verilerinizi temizlemek için kurtarma ayarlarını kullanmanız gerekiyor. Bunun özel bir çözüm olduğunu ve çoğu kullanıcıyı kapsamadığını da belirtelim.

https://twitter.com/luca020400/status/1268303881345392648

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