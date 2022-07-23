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    Anlık Bildirim

    iOS 15.6 güncellemesi AirTag pil göstergesini ortadan kaldırdı

    Apple kısa bir süre önce iOS 15.6 güncellemesini kullanıma sunmuştu. Şirketin yeni sürümde AirTag pil göstergesini ortadan kaldırması dikkat çekti.             
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    iOS 15.6 güncellemesi AirTag pil göstergesini ortadan kaldırdı
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    Apple, iOS 15.6'da ve iOS 16'nın genel beta sürümünde Bul (Find My) uygulamasından AirTag pil göstergesini kaldırdı. Mobil işletim sisteminin önceki sürümlerinde hala AirTag adı ve konumu altında iPhone pil durumuna benzeyen bir simge yer alıyor.

    Pil göstergesi yüzde şeklinde bir değer sunmasa da AirTag'deki CR2032 düğme pilin durumu hakkında kabaca bir fikir veriyordu. Artık sadece AirTag pil seviyesi çok düşük olduğunda bir bildirim görünecek. Böylece kullanıcılara pil değişim vaktinin geldiği hatırlatılacak.

    iOS 15.6 güncellemesi AirTag pil göstergesini ortadan kaldırdı
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    Tekrar geri gelebilir

    iOS 15.6 güncellemesi ile birlikte AirTag'in pil seviyesini kontrol etmek artık mümkün değil. Göstergenin doğru çalışmaması nedeniyle şarj simgesinin tamamen kaldırılmış olabileceği düşünülüyor. Apple sorunu çözünce pil göstergesi tekrar geri gelebilir. Bekleyip göreceğiz.

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