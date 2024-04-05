Tam Boyutta Gör Apple ve Google, geçen yıl iOS ve Android kullanıcılarını istenmeyen takip aksesuarlarını tespit edip uyaracak yeni bir evrensel sistem oluşturacaklarını açıklamıştı. Bunun bir parçası olarak iOS 17.5, kullanıcıyı takip eden izleme aksesuarlarını tespit edip uyarı verecek.

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iOS, Apple veya Bul (Find My) sertifikalı olmasalar bile takip aksesuarlarını tanımlayabilecek ve kullanıcının bu cihazları devre dışı bırakmasına yardıcı olacak. iPhone, “Bu öğeyi devre dışı bırakabilir ve konumunu sahibiyle paylaşmasını engelleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, bu öğenin üreticisi tarafından bir web sitesinde sağlanan talimatları takip edin.” uyarısında bulunacak.

Bu özellik şimdilik etkin değil ancak iOS 17.5 güncellemesinin yayınlanmasıyla birlikte kullanıma sunulacak. Apple, iOS 17.5 güncellemesini Mayıs ayında yayınlayacak.

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iOS 17.5, istenmeyen takip cihazlarına karşı uyaracak