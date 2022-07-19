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    iOS 15 yüklü iPhone ve iPad’ler için ilk jailbreak aracı “Cheyote” hazır

    iPhone ve iPad’ler için jailbreak çözümleri sunan Odyssey Team grubu, iOS 15 jailbreak aracını hazırladı. iOS 15 ile çalışan yeni jailbreak aracının “Cheyote” ilk görselleri paylaşıldı.
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    ios 15 jailbreak aracı

    iOS 13 güncellemesi yayınlandığında bir grup hacker, A11 Bionic’e kadar tüm A serisi çipli iPhone ve iPad’lerde kalıcı jailbreak’i etkinleştiren "yamalanamayan" bir güvenlik açığı bulmuştu. 2021’de başka bir jailbreak aracı, iPhone 12 gibi iOS 14 çalıştıran daha yeni cihazlar için destek getirdi. Şimdi, iOS 15 uyumlu ilk iPhone jailbreak aracına yaklaşıyoruz gibi görünüyor.

    iOS 15 jailbreak aracı

    Odyssey ekibinin arkasındaki geliştiricilerden biri, bir sosyal ağ platformunda araçla iyi ilerleme kaydedildiğini ve yakın gelecekte herkesin kullanımına sunulacağını doğruladı. Ne yazık ki Cheyote jaibreak aracı, Kasım 2021’de sunulan iOS 15.0’dan iOS 15.1.1’e kadar olan sürümlerle çalıştığından bazı sınırlamalara sahip.

    Ekip, iOS 15.4.1’e kadar olan sürümler için desteği genişletmek adına çalıştıklarını ancak bunun biraz zaman alacağını söylüyor. Bunun nedeni, Apple’ın jailbreak işlemini işletim sisteminin son sürümleriyle çalışmasını zorlaştırmak için iOS’ta dahili değişiklikler yapması.

    iPhone 13 serisi için ilk jailbreak

    Cheyote kullanıma sunulduğunda, iPhone 13 serisi ve iPad Mini 6 cihazlar için iOS 15 üzerinde çalışan ilk jailbreak aracı olacak. Öte yandan hacker’lar Apple cihazları için jailbreak araçları oluşturmakta zorlanıyor. Bu araçların piyasaya sürülmesi uzun sürüyor ve iOS’in en son sürümleriyle çalışmıyorlar. Bu, iPhone ve iPad’inizi en son sürüme güncelleme alışkanlığınız varsa jailbreak yapamayacağınız anlamına geliyor.

    iOS 16 final sürümü Eylül ayında yayınlanacak. iOS 15 için jailbreak aracının çıkacak olması daha az heyecan verici hale geliyor.

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    juanmata09 4 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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