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    Anlık Bildirim

    iOS 16.4.1 yakında geliyor: Hataları giderecek

    Apple'ın iOS 16.4'ten sonra ortaya çıkan hataları giderecek bir güncelleme üzerinde çalıştığı bildiriliyor. iOS 16.4.1 kullanıcıların karşılaştığı can sıkıcı sorunları ortadan kaldıracak.
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    iOS 16.4.1 yakında geliyor: Hataları giderecek Tam Boyutta Gör

    iOS güncellemeleri kullanıcılara daha iyi bir deneyim ve bazen de birkaç yeni özellik sunmak amacıyla yayınlansa da zaman zaman istenmeyen hatalara neden olabiliyor. MacRumors internet sitesine göre iOS 16.4.1 sürümü çok uzakta değil.

    iOS 16.4 güncellemesinde hatalarla karşılaşan iPhone kullanıcıları için iyi haberler var. Apple şu anda sorunları giderecek bir güncelleme hazırlıyor. İşletim sisteminin en son sürümünde ortaya çıkan hatalardan haberdar edilen şirketin hedefi iOS 16.4.1 ile bunları ortadan kaldırmak.

    Yaşanan sorunlar

    Büyük güncellemelerin aksine iOS 16.4.1'in yeni özellikler getirmesi beklenmiyor. Bunun yerine, hataları düzeltmeye ve iOS 16.4 ile ilgili sorunları çözmeye odaklanacak. Güncellemenin özellikle Hava Durumu uygulamasında yaşanan ve kullanıcıların hava tahminlerini görmelerini engelleyen sorunu gidermesi bekleniyor.

    iOS 16.4.1 yakında geliyor: Hataları giderecek Tam Boyutta Gör

    Geçen hafta yayınlanan iOS 16.4'ten bu yana WiFi bağlantı sorunları da yaşanıyordu. Birçok kullanıcı iPhone'larının artık otomatik olarak kişisel WiFi ağlarına bağlanmadığını ve zaten kayıtlı olsa bile sık sık WiFi şifresi istediğini bildirdi. iOS 16.4.1 muhtemelen bu sıkıntıyı da ortadan kaldıracak.

    iOS 16.4.1'in çıkış tarihi henüz belli değil. Ancak güncellemenin bu hafta içinde ya da en geç önümüzdeki hafta sunulabileceği söyleniyor. Bu arada iOS 16.5'in test aşamasında olduğunu da hatırlatalım.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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