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iOS güncellemeleri kullanıcılara daha iyi bir deneyim ve bazen de birkaç yeni özellik sunmak amacıyla yayınlansa da zaman zaman istenmeyen hatalara neden olabiliyor. MacRumors internet sitesine göre iOS 16.4.1 sürümü çok uzakta değil.

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iOS 16.4 güncellemesinde hatalarla karşılaşan iPhone kullanıcıları için iyi haberler var. Apple şu anda sorunları giderecek bir güncelleme hazırlıyor. İşletim sisteminin en son sürümünde ortaya çıkan hatalardan haberdar edilen şirketin hedefi iOS 16.4.1 ile bunları ortadan kaldırmak.

Yaşanan sorunlar

Büyük güncellemelerin aksine iOS 16.4.1'in yeni özellikler getirmesi beklenmiyor. Bunun yerine, hataları düzeltmeye ve iOS 16.4 ile ilgili sorunları çözmeye odaklanacak. Güncellemenin özellikle Hava Durumu uygulamasında yaşanan ve kullanıcıların hava tahminlerini görmelerini engelleyen sorunu gidermesi bekleniyor.

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Geçen hafta yayınlanan iOS 16.4'ten bu yana WiFi bağlantı sorunları da yaşanıyordu. Birçok kullanıcı iPhone'larının artık otomatik olarak kişisel WiFi ağlarına bağlanmadığını ve zaten kayıtlı olsa bile sık sık WiFi şifresi istediğini bildirdi. iOS 16.4.1 muhtemelen bu sıkıntıyı da ortadan kaldıracak.

iOS 16.4.1'in çıkış tarihi henüz belli değil. Ancak güncellemenin bu hafta içinde ya da en geç önümüzdeki hafta sunulabileceği söyleniyor. Bu arada iOS 16.5'in test aşamasında olduğunu da hatırlatalım.

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iOS 16.4.1 yakında geliyor: Hataları giderecek