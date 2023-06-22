Tam Boyutta Gör Apple, hem iOS 16 hem de iOS 17 beta kullanıcıları için yeni güncellemeyi verdi. iOS 16.5 sürümünde yaşanan birçok sorunun ardından beklenen iOS 16.5.1 güncellemesi yayınlandı. Apple’ın sürüm notlarına göre iOS 16.5.1, hata düzeltmelerinden daha çok güvenliğe odaklanan bir güncelleme. İşte detaylar:

iOS 16.5.1 güncellemesi neler getiriyor?

Apple’ın güncellemeye ilişkin notlarına göre, iOS 16.5.1 ile çözülmesi beklenen hatalar sonraki sürüme kaldı. Lightning USB 3 Kamera Adaptörü ile yaşanan şarj sorununun giderildiği belirtildi. Mayıs ayında bildirilen bu sorun dışında çözülmesi beklenen birçok sorun vardı. Örneğin; kablosuz ağdan bağlanıldığında kesintilerin yaşanması, hava durumu uygulamasının boş ekran veya yanlış veriler göstermesi ve pil sorununa ilişkin güncelleme notlarında hiçbir bilgi yok.

Apple, güvenlik açısından iOS 16.5.1 güncellemesinin yüklenmesini öneriyor. Çekirdek ayrıcaklarıyla rastgele kod yürütülmesine izin veren bir güvenlik açığıyla birlikte kötü amaçla oluşturulmuş web içeriğinin rastgele kod yürütmesini engelleyen WebKit açığı düzeltildi. Apple, her iki güvenlik açığının da aktif olarak kullanıldığını belirtiyor.

iOS 15.7.7 yayınlandı

iOS 16 güncellemesini yüklemeyen/almayan cihazlar için de iOS 15.7.7 güvenlik güncellemesi yayınlandı.

Apple, hataları düzelten iOS 16.5.1 güncellemesini yayınlayacak 1 hf. önce eklendi

iOS 17 beta 2 çıktı

Tam Boyutta Gör Apple, aynı gün iOS 17 developer beta 2 sürümü de yayınladı. Yenilenen yazılım güncelleme ekranı, iOS 17 ile yeni gelen NameDrop’un nasıl kullanıldığını gösteren ipucu, yeni konum ayarı MicroLocation, Apple Müzik şarkı geçişi özelliği için sürenin ayarlanabilmesi, Bekleme modunda bildirimleri kapatmak için yeni seçenek, iOS 17 dev beta 2 sürümle gelen ufak değişiklikler arasında.

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iOS 16.5.1 güncellemesi yayınlandı: İşte detaylar