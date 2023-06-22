iOS 16.5.1 güncellemesi yayınlandı: İşte detaylar

iOS 16.5.1 güncellemesi neler getiriyor?
Apple’ın güncellemeye ilişkin notlarına göre, iOS 16.5.1 ile çözülmesi beklenen hatalar sonraki sürüme kaldı. Lightning USB 3 Kamera Adaptörü ile yaşanan şarj sorununun giderildiği belirtildi. Mayıs ayında bildirilen bu sorun dışında çözülmesi beklenen birçok sorun vardı. Örneğin; kablosuz ağdan bağlanıldığında kesintilerin yaşanması, hava durumu uygulamasının boş ekran veya yanlış veriler göstermesi ve pil sorununa ilişkin güncelleme notlarında hiçbir bilgi yok.
Apple, güvenlik açısından iOS 16.5.1 güncellemesinin yüklenmesini öneriyor. Çekirdek ayrıcaklarıyla rastgele kod yürütülmesine izin veren bir güvenlik açığıyla birlikte kötü amaçla oluşturulmuş web içeriğinin rastgele kod yürütmesini engelleyen WebKit açığı düzeltildi. Apple, her iki güvenlik açığının da aktif olarak kullanıldığını belirtiyor.
iOS 15.7.7 yayınlandı
iOS 16 güncellemesini yüklemeyen/almayan cihazlar için de iOS 15.7.7 güvenlik güncellemesi yayınlandı.
iOS 17 beta 2 çıktıKaynakça https://www.macrumors.com/2023/06/21/apple-releases-ios-16-5-1-with-fix-for-lightning-to-usb-camera-adapter-bug/ https://www.macrumors.com/2023/06/21/everything-new-in-ios-17-beta-2/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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