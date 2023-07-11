Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, iOS 16.5.1 için güvenlik güncellemesini geri çekti

    Apple, dün iPhone'lar için iOS 16.5.1 (a), Mac'ler için macOS 13.4.1 acil güvenlik güncellemesini yayınladı. Ancak, Hızlı güvenlik yanıtları olarak sunulan güncelleme geri çekildi.
    Oy Ver
    iOS 16.5.1 (a) güvenlik güncellemesi geri çekildi Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1 ve macOS Ventura 13.4.1 sürüm yüklü cihazlar için yeni hızlı güvenlik yanıtları olarak geçen önemli güvenlik iyileştirmeleri içeren bir güncelleme yayınladı. Ancak, güncellemeden sonra bazı web sitelerinde yaşanan sorunlardan ötürü Apple, güncellemeyi geri çekti.

    Önemli güvenlik güncellemesi geri çekildi

    Hızlı Güvenlik Yanıtları (Rapid Security Response) güncellemelerini yükleyen bazı kullanıcılar, Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom ve diğer web sitelerine girdiklerinde “Bu web tarayıcısı artık desteklenmiyor.” uyarısıyla karşılaştı.

    iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1 ve ‌macOS Ventura‌ 13.4.1 RSR güncellemeleri, Apple'ın aktif olarak kullanıldığını tespit ettiği WebKit güvenlik açığını düzelten bir güncellemeydi. Ne yazık ki, bazı web sitelerinin görüntülenememesine neden oldu. Apple, sorun çözüldüğünde muhtemelen yeni acil güvenlik güncellemesi yayınlayacaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vodafone data hattı coil whine çözümü ride on 2023 berserk izleme sırası depo elemanı ne iş yapar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15 B11M-021XTR
    MSI MODERN 15 B11M-021XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-ONE
    AFK-ONE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız