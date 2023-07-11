Tam Boyutta Gör Apple, iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1 ve macOS Ventura 13.4.1 sürüm yüklü cihazlar için yeni hızlı güvenlik yanıtları olarak geçen önemli güvenlik iyileştirmeleri içeren bir güncelleme yayınladı. Ancak, güncellemeden sonra bazı web sitelerinde yaşanan sorunlardan ötürü Apple, güncellemeyi geri çekti.

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Önemli güvenlik güncellemesi geri çekildi

Hızlı Güvenlik Yanıtları (Rapid Security Response) güncellemelerini yükleyen bazı kullanıcılar, Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom ve diğer web sitelerine girdiklerinde “Bu web tarayıcısı artık desteklenmiyor.” uyarısıyla karşılaştı.

iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1 ve ‌macOS Ventura‌ 13.4.1 RSR güncellemeleri, Apple'ın aktif olarak kullanıldığını tespit ettiği WebKit güvenlik açığını düzelten bir güncellemeydi. Ne yazık ki, bazı web sitelerinin görüntülenememesine neden oldu. Apple, sorun çözüldüğünde muhtemelen yeni acil güvenlik güncellemesi yayınlayacaktır.

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Apple, iOS 16.5.1 için güvenlik güncellemesini geri çekti