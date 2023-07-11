Apple, iOS 16.5.1 için güvenlik güncellemesini geri çekti

Önemli güvenlik güncellemesi geri çekildi
Hızlı Güvenlik Yanıtları (Rapid Security Response) güncellemelerini yükleyen bazı kullanıcılar, Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom ve diğer web sitelerine girdiklerinde “Bu web tarayıcısı artık desteklenmiyor.” uyarısıyla karşılaştı.
iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1 ve macOS Ventura 13.4.1 RSR güncellemeleri, Apple'ın aktif olarak kullanıldığını tespit ettiği WebKit güvenlik açığını düzelten bir güncellemeydi. Ne yazık ki, bazı web sitelerinin görüntülenememesine neden oldu. Apple, sorun çözüldüğünde muhtemelen yeni acil güvenlik güncellemesi yayınlayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)