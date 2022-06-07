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Apple dün düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iOS 16'yı tanıtmıştı. İşletim sisteminin ilk beta sürümünü yükleyen kullanıcılar şirketin etkinlikte bahsetmediği bir dizi yeni özellik keşfettiler. İşte bunlardan biri...

iOS 16 tanıtıldı! İşte iOS 16 özellikleri ve gelen yenilikler 17 sa. önce eklendi

iOS 16'nın Wi-Fi bölümünde küçük ama çok kullanışlı bir özellik ortaya çıktı. Artık bağlı olduğunuz Wi-Fi ağının şifresini görebiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere iOS 15'te önceden bağlanmış olduğunuz kablosuz ağın şifresini görmeniz mümkün değildi.

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iOS 16'da Wi-Fi şifresini nasıl görürüm?

iOS 16'da Ayarlar uygulamasının WiFi bölümünü açıp, bağlı olduğunuz ağa dokunduğunuzda şifre seçeneği karşınıza geliyor. Face ID, Touch ID veya şifre ile kimlik doğrulaması yaparak ilgili Wi-Fi ağının şifresini görebilirsiniz.

Artık bu kısımdan şifreyi kopyalayarak istediğiniz kişiye iletme imkânınız var. Başta da belirttiğimiz gibi bu daha önce mümkün değildi. Wi-Fi şifresi sadece yakınlardaki Apple cihazıyla otomatik olarak paylaşılabiliyordu.

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iOS 16'da bağlı olduğunuz Wi-Fi ağının şifresini görebiliyorsunuz