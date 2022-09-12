iOS 16 çıktı! İşte yeni özellikler ve güncelleme alan telefonlar

"iOS 16 çıktı mı? iOS 16 ne zaman gelecek?" bekleyişi nihayet sona erdi ve Apple, iPhone kullacılarının merakla beklediği iOS 16 güncellemesini yayınladı. Peki iOS 16 ile iPhone'lar hangi yeni özelliklere kavuşuyor?

iOS 16, irlili ufaklı birçok yeniliğe ev sahipliği yapıyor. iOS 16 özelliklerinden bazıları şöyle:

Kilit ekranı widgetları

Türkçe çeviri desteği

Çentikli iPhone'larda pil yüzdesi gösterme

Mail zamanlama

iMessage mesajlarını gönderdikten sonra silip düzenleyebilme

Kişiselleştirilmiş uzamsal ses

iOS 16 yenilikleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgilere aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

iOS 16 tanıtıldı! İşte iOS 16 özellikleri ve gelen yenilikler 3 ay önce eklendi

iOS 16 güncellemesi alan cihazlar 📱 Tam Boyutta Gör "iOS 16 hangi telefonlara gelecek?" diye merak edenler için iOS 16 güncellemesi, iPhone 8 ve daha yeni iPhone modellerine yüklenebiliyor. iOS 16 alan telefonlar listesi ise şöyle: iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE 3

iPhone SE 2

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iOS 16 nasıl yüklenir ❓ Tam Boyutta Gör iPhone'unuzdan Ayarlar uygulamasını açın. Ardından Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını izleyin. Açılan ekrandan iOS 16 indir ve yükle butonuna basın. Bu aşamadan sonra cihazınız iOS 16 güncellemesini indirip yükleme işlemi için sizden onay isteyecek. Yükleme onayı verildikten sonra iPhone kendini yeniden başlatacak ve iOS 16 güncelleme işlemi tamamlanacaktır.

iOS 16 beta kaldırma nasıl yapılır? ❌ iPhone'dan iOS 16 beta kaldırmak için Ayarlar > Genel > VPN ve Cihaz Yönetimi > iOS 16 Beta Profili > Profili Kaldır adımlarını izleyip iOS 16 beta profilini silebilirsiniz. Beta profilini kaldırdıktan sonra yazılım güncelleme sayfasını giderek, iOS 16'nın nihai sürümünü yükleyebilirsiniz.

Apple sunucularında yaşanan yoğunluktan ötürü, iOS 16 güncellemesi henüz cihazınıza gelmemiş olabilir. Bunun için belirli aralıklarla iPhone'un Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsünden güncellemeleri kontrol etmelisiniz.

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iOS 16 güncellemesi çıktı! Nasıl yüklenir?