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    Anlık Bildirim

    iOS 16 ile rehberinizdeki yinelenen kişileri bulmanızı kolaylaştıracak bir özellik geliyor

    WWDC 2022’de duyurulan iOS 16 birçok yenilik getiriyor. Bu yeniliklerden biri ise rehberinizi düzeltmenize yardım ediyor. Artık kopyası bulunan kişiler kolayca birleştirilebilecek.
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    iOS 16 ile yinelenen kişiler otomatik tespit edilecek
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    Apple’ın WWDC 2022 konferansı sevilen işletim sistemlerinin yeni sürümlerini kullanıcılara gösterdi. En çok ilgi çeken duyurulardan olan iOS 16, kullanıcılara bir sürü yenilik ve kolaylık sunuyor. Bu yeniliklerden biri ise telefon uygulamasındaki rehberinizi düzeltmenizi sağlıyor.

    iOS 16 ile yinelenen kişilerden kolayca kurtulabileceksiniz

    iOS'in yeni sürümü birçok yenilik getiriyor. Bu yeniliklerden biri ise kişileri düzeltmenize yardımcı oluyor. iOS 16 ile beraber, rehberinizde yinelenen kişiler olması halinde sistem bunu otomatik olarak tespit edecek ve size bildirecek. Kopya kişilerin bulunması halinde uygulama, tek bir tuşla bunu düzeltmenizi sağlayacak ve rehberdeki iki veri birleştirilerek tek bir kişi oluşturulacak.

    iOS 16’dan önce sistem yinelenen kişileri otomatik olarak tespit edemiyordu. Yinelenen kişileri otomatik tespit etme özelliği, macOS'te de bulunuyordu ve sonunda iOS 16 ile iPhone için de çıkış yapacak. iOS 16, sonbaharda iPhone 14 serisinin tanıtımı ile kullanıma sunulacak.

    iOS 16 ile yinelenen kişiler otomatik tespit edilecek
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