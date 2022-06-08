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    iOS 16 ile Face ID artık yatay da kullanılabiliyor

    iOS 16 güncellemesi ile birlikte pek bahsi geçmeyen bir özellik Face ID taramasının yatay olarak da kullanılabilmesi oldu. Böylece önemli bir kullanım kolaylığı sağlandı. 
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    iOS 16
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    Uzun oyun sürelerinden veya film seanslarından sonra yatay pozisyondaki iPhone modeliniz uykuya daldığında tekrar Face ID ile uyandırmak sorun olabiliyor. Özellikle dikey konuma getirmek işin zahmetli kısmı.

    iOS 16 ile yatay Face ID

    Bir süredir iPad modelleri ile dikey veya yatay şekilde Face ID kullanımı mümkündü ancak Apple bunu iPhone modellerine sunmamıştı. iOS 16 güncellemesi ile birlikte artık bu fark da kapanmış oldu.

    iOS 16 geliştirici beta sürümünde katılımcılar yatay modda da Face ID özelliğinin kullanılabildiğini belirtiyor. Bununla birlikte yatay modda Face ID sadece belirli iPhone modelleri için geçerli.

    Ön izleme sayfasında Apple hangi modellerin tam olarak yatay modu kullacağını açıklamamış. Maske takılı iken Face ID kullanımı özelliğinde olduğu gibi iPhone 12 ve sonrası için olduğunu söyleyenler mevcut ancak iPhone 13 serisinden de başlayabilir. Beta sürümü yayıldıkça bu da netlik kazanacaktır.

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