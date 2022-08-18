Beş yıllık evrim: iPhone X, 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro ve iPhone 14 Pro karşılaştırıldı

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iPhone 14 serisinin tanıtılmasına bir aydan kısa bir süre kaldı. Akıllı telefonun tasarımları uzun süredir içeriden sızdırılıyor ve aksesuar üreticilerinin eline geçen çizimler de yeni cihazların üç boyutlu modellerinin oluşturulmasına olanak sağladı.

iPhone 14'ten ilk izlenimler: Ne gibi bir deneyim sunuyor? 1 gün önce eklendi

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in ana yeniliği, iPhone X'de ortaya çıkan çentiğin ortadan kaldırılması ve bunun yerine iki küçük deliğe sahip bir ekranla gelecek olmaları. Zira geçtiğimiz günlerde iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro ve iPhone 12 Pro ekranlarındaki bu değişimi gösteren karşılaştırmaları yayınlamıştık.

Her yeni iPhone serisinde kamera modülü büyüyor

iPhone 14 serisi akıllı telefonlar bir kez daha, daha büyük bir ana kamera ünitesine sahip olacaklar. Kamera modülü bu kez, sadece alan olarak daha büyük olmakla kalmayacak, aynı zamanda arka panel yüzeyinin üzerinde daha kalın bir şekilde çıkıntı yapacak (4,17 mm kadar).

Görselde son beş nesil iPhone modellerindeki ana kamera modüllerinin bir karşılaştırmasını görüyorsunuz: iPhone X, iPhone 11 Pro, iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro ve yakında çıkacak olan iPhone 14 Pro.

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iPhone 14 Pro'daki kamera modülünün boyutunun, özellikle yeni 48 megapiksel kamera kullanılması nedeniyle artırıldığını belirtelim. iPhone 11 Pro modeline göre kamera modülünün ebatı, yatay olarak arka panelin yarısını bile geçmiş durumda. Apple'ın önümüzdeki iPhone serilerinde kamera modülünü daha da büyütüp büyütmeyeceği ise merak konusu.

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iPhone X, 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro ve iPhone 14 Pro karşılaştırıldı