Oyunculara güzel haber: iOS 16'da desteklenen kontrolcü sayısı artıyor

Tam Boyutta Gör

6 Haziran tarihinde düzenlenen WWDC22 etkinliğinde yeni iOS 16 işletim sistemini tanıtan Apple, geliştiricilerin yeni özellikleri test etmeye başlamaları için beta programının da kullanıma açıldığını duyurmuştu. Şimdi de iOS 16’nın etkinlikte bahsedilmeyen yeni bir özelliği ortaya çıktı.

Yeni kontrolcülere destek eklendi

Bilindiği üzere Apple, iOS 14.5 sürümü ile popüler Playstation 5 DualSense ve Xbox Series X/S oyun kontrolcülerine destek sunmaya başladı. iOS 16'nın Geliştirici Beta’sına katılan ve Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Delta oyun emulatoru geliştiricisi Riley Testut tarafından, yeni işletim sisteminin artık Nintendo Switch'in Joy-Con, Pro Controller ve yeni kontrolcülere destek sunduğu keşfedildi.

iOS 16 tanıtıldı! İşte iOS 16 özellikleri ve gelen yenilikler 23 sa. önce eklendi

Açıklamalarında iOS 16'nın ''hem tek hem de tek bir denetleyici olarak Joy-Con'ları desteklediğini'' söyleyen Testut, ''Joy Con'daki Yakala ve Ana Sayfa düğmelerini basılı tutarak tek veya çift kullanım modlarına geçiş yapılabildiğini'' belirtti. Kaynaklara göre Nintedo dışında BADA MOGA XP5-X Plus, Logitech F710 ve 8Bitdo kontrolcülerine de destek sunan iOS 16 mobil oyuncuları sevindirecek gibi gözüküyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 16'nın oyuncuları sevindirecek yeni bir özelliği ortaya çıktı