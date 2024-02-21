iOS 17.4, iPhone'ların pil sağlığının normal olup olmadığını gösterecek

iPhone'un pil sağlığının normal olup olmadığını gösterecek
Apple, ilk kez kullanıcılara iPhone’un pil sağlığının normal olup olmadığına ilişkin bilgi sağlıyor. Önceden pil sağlığı yüzdesi hakkında bilgi alınabiliyordu ancak yalnızca servis gerektirecek düzeye geldiğinde uyarı çıkıyordu. Apple, iOS 17.4 beta 4’ta kullanıcılara iPhone bataryaları ve garanti bilgileri hakkında bilgi veren yeni bir ekran sunuyor ancak şarj döngüsü noktasında bir çelişki var; iPhone’da çıkan ekranda “İdeal koşullar altında 1000 döngü” ifadesi kullanılırken, Apple destek sayfasında 500 tam şarj döngüsü ifadesi yer alıyor.
iPhone 15 kullanıcıları pil sağlığına dokunduklarında şarj döngü sayısı, batarya üretim tarihi ve ilk kullanım gibi bilgilere erişebiliyor. Bu bilgiler daha önce Ayarlar uygulamasının Genel - Hakkında bölümündeydi. Şarj Optimizasyonu bölümüne ilişkin bir değişiklik yok.
Söz konusu değişiklikler iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleriyle sınırlı. Eski iPhone modellerinde pil ayarları değişmedi.Kaynakça https://9to5mac.com/2024/02/20/ios-17-4-battery-health-changes/ https://www.macrumors.com/2024/02/20/ios-17-4-iphone-15-battery/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.