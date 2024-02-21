iOS 17.4, iPhone'ların pil sağlığının normal olup olmadığını gösterecek

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 17.4 son güncellemesiyle iPhone pil sağlığının bildirilme biçiminde değişiklik yaparak kullanıcıların telefonlarının pil durumlarını bir bakışta anlamalarını kolaylaştırdı. Ayarlar uygulamasında Pil bölümünde Pil Sağlığı kısmında artık Pil Sağlığı ve Şarj Etme’ye dokunmadan erişilebilen Normal ibaresi çıkıyor.

iPhone'un pil sağlığının normal olup olmadığını gösterecek

Apple, ilk kez kullanıcılara iPhone’un pil sağlığının normal olup olmadığına ilişkin bilgi sağlıyor. Önceden pil sağlığı yüzdesi hakkında bilgi alınabiliyordu ancak yalnızca servis gerektirecek düzeye geldiğinde uyarı çıkıyordu. Apple, iOS 17.4 beta 4’ta kullanıcılara iPhone bataryaları ve garanti bilgileri hakkında bilgi veren yeni bir ekran sunuyor ancak şarj döngüsü noktasında bir çelişki var; iPhone’da çıkan ekranda “İdeal koşullar altında 1000 döngü” ifadesi kullanılırken, Apple destek sayfasında 500 tam şarj döngüsü ifadesi yer alıyor.

iPhone şarj döngüsü öğrenme nasıl yapılır? 5 ay önce eklendi

iPhone 15 kullanıcıları pil sağlığına dokunduklarında şarj döngü sayısı, batarya üretim tarihi ve ilk kullanım gibi bilgilere erişebiliyor. Bu bilgiler daha önce Ayarlar uygulamasının Genel - Hakkında bölümündeydi. Şarj Optimizasyonu bölümüne ilişkin bir değişiklik yok.

Söz konusu değişiklikler iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleriyle sınırlı. Eski iPhone modellerinde pil ayarları değişmedi.

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iOS 17.4, iPhone pil sağlığının normal olup olmadığını gösterecek