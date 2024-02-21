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    Anlık Bildirim

    iOS 17.4, iPhone'ların pil sağlığının normal olup olmadığını gösterecek

    Apple, iOS 17.4'te iPhone 15 kullanıcıları için Ayarlarda gösterilen pil sağlığı bölümünde ufak değişiklikler yaptı. Artık iPhone'ların batarya sağlığının normal olup olmadığı gösteriliyor.
    ios 17.4 iphone 15 pil sağlığı normal Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 17.4 son güncellemesiyle iPhone pil sağlığının bildirilme biçiminde değişiklik yaparak kullanıcıların telefonlarının pil durumlarını bir bakışta anlamalarını kolaylaştırdı. Ayarlar uygulamasında Pil bölümünde Pil Sağlığı kısmında artık Pil Sağlığı ve Şarj Etme’ye dokunmadan erişilebilen Normal ibaresi çıkıyor.

    iPhone'un pil sağlığının normal olup olmadığını gösterecek

    Apple, ilk kez kullanıcılara iPhone’un pil sağlığının normal olup olmadığına ilişkin bilgi sağlıyor. Önceden pil sağlığı yüzdesi hakkında bilgi alınabiliyordu ancak yalnızca servis gerektirecek düzeye geldiğinde uyarı çıkıyordu. Apple, iOS 17.4 beta 4’ta kullanıcılara iPhone bataryaları ve garanti bilgileri hakkında bilgi veren yeni bir ekran sunuyor ancak şarj döngüsü noktasında bir çelişki var; iPhone’da çıkan ekranda “İdeal koşullar altında 1000 döngü” ifadesi kullanılırken, Apple destek sayfasında 500 tam şarj döngüsü ifadesi yer alıyor.

    iPhone 15 kullanıcıları pil sağlığına dokunduklarında şarj döngü sayısı, batarya üretim tarihi ve ilk kullanım gibi bilgilere erişebiliyor. Bu bilgiler daha önce Ayarlar uygulamasının Genel - Hakkında bölümündeydi. Şarj Optimizasyonu bölümüne ilişkin bir değişiklik yok.

    Söz konusu değişiklikler iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleriyle sınırlı. Eski iPhone modellerinde pil ayarları değişmedi.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2024/02/20/ios-17-4-battery-health-changes/ https://www.macrumors.com/2024/02/20/ios-17-4-iphone-15-battery/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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