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    iOS 17, araç gösterge panelindeki uyarı lambalarının anlamını söyleyebilecek

    Apple'ın lansmanda bahsetmediği iOS 17 özellikleri ortaya çıkmaya devam ediyor. İşletim sistemi arabaların gösterge panelindeki uyarı lambalarını algılayarak ne anlama geldiğini söyleyebilecek.
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    iOS 17, araç panosundaki uyarı lambaların anlamını söyleyebilecek Tam Boyutta Gör
    iOS 17, Apple'ın WWDC 2023 etkinliğinde bahsetmediği küçük ama oldukça kullanışlı özelliklerle dolu. Bunlardan biri daha ortaya çıktı. İşletim sistemi arabaların gösterge panelindeki uyarı lambalarını algılayarak ne anlama geldikleri hakkında bilgi verebilecek.

    iPhone kullanıcıları artık araçlarının gösterge panelindeki sembollerin anlamını kolayca öğrenebilecekler. Apple, iOS 17 ile "Görsel Araştır" işlevini daha da geliştirdi. Bildiğiniz üzere bu özellik fotoğraflarda görünen turistik yerleri, heykelleri, sanat eserlerini, bitkileri ve evcil hayvanları tanımlayabiliyordu. Cupertinolu şirket bunların arasına otomobillerde yer alan sembolleri de ekledi.

    iOS 17, araç panosundaki uyarı lambaların anlamını söyleyebilecek Tam Boyutta Gör

    Araçlardaki tüm semboller hakkında bilgi verebilecek

    Söz konusu özellik, gösterge paneli haricinde ön konsoldaki klima kontrolü simgeleri, far seçenekleri ve buz çözme gibi diğer işaretler hakkında da bilgi sağlayabiliyor. iOS 17 kullanıcıları bu sembollerin fotoğrafını çekerek ne anlama geldiklerini pratik bir şekilde görebilecekler.

    Bunun için fotoğrafı açarak alt kısımdaki direksiyon simidi şeklindeki küçük simgeye dokunmak yeterli olacak. Hatta bu özelliğin aynı görüntüdeki birden fazla sembolü bile algılayabildiğini belirtelim. iOS 17 şu anda geliştirici beta testinde. Halka açık beta sürümü ise Temmuz ayında yayınlanacak. İşletim sistemi Eylül ayında genel kullanıma sunulacak.

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