iOS 17, araç gösterge panelindeki uyarı lambalarının anlamını söyleyebilecek

Tam Boyutta Gör iOS 17, Apple'ın WWDC 2023 etkinliğinde bahsetmediği küçük ama oldukça kullanışlı özelliklerle dolu. Bunlardan biri daha ortaya çıktı. İşletim sistemi arabaların gösterge panelindeki uyarı lambalarını algılayarak ne anlama geldikleri hakkında bilgi verebilecek.

Call of Duty 2023'ün ilk görüntüleri internete sızdırıldı 16 sa. önce eklendi

iPhone kullanıcıları artık araçlarının gösterge panelindeki sembollerin anlamını kolayca öğrenebilecekler. Apple, iOS 17 ile "Görsel Araştır" işlevini daha da geliştirdi. Bildiğiniz üzere bu özellik fotoğraflarda görünen turistik yerleri, heykelleri, sanat eserlerini, bitkileri ve evcil hayvanları tanımlayabiliyordu. Cupertinolu şirket bunların arasına otomobillerde yer alan sembolleri de ekledi.

Tam Boyutta Gör

Araçlardaki tüm semboller hakkında bilgi verebilecek

Söz konusu özellik, gösterge paneli haricinde ön konsoldaki klima kontrolü simgeleri, far seçenekleri ve buz çözme gibi diğer işaretler hakkında da bilgi sağlayabiliyor. iOS 17 kullanıcıları bu sembollerin fotoğrafını çekerek ne anlama geldiklerini pratik bir şekilde görebilecekler.

Bunun için fotoğrafı açarak alt kısımdaki direksiyon simidi şeklindeki küçük simgeye dokunmak yeterli olacak. Hatta bu özelliğin aynı görüntüdeki birden fazla sembolü bile algılayabildiğini belirtelim. iOS 17 şu anda geliştirici beta testinde. Halka açık beta sürümü ise Temmuz ayında yayınlanacak. İşletim sistemi Eylül ayında genel kullanıma sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 17, araç panosundaki uyarı lambaların anlamını söyleyebilecek