iOS 17 ile Apple Haritalar daha kullanışlı hale geliyor

Apple Haritalar'da artık navigasyon yönergeleri kilit ekranının tamamını işgal etmeyecek. Bildiğiniz üzere şu anki iOS 16'da navigasyon modu, iPhone ekranının tamamını kaplıyor ve diğer tüm kilit ekranı öğeleri gizleniyor. Ancak görünüşe bakılırsa iOS 17'de bu değişecek.
Artık kilit ekranını ele geçirmeyecek
Yeni tasarımda yol tarifleri ve gerçek zamanlı görsel rota, tıpkı Apple Music'te şarkı dinlerken gösterilen albüm kapaklarına benzer şekilde kilit ekranının yalnızca bir bölümünü kaplayacak. Uygulama bildirimleri, kamera ve el feneri kısayolları ise ekranın alt kısmında yer alacak.
Apple'ın yeni işletim sistemlerini duyurmasına bir aydan az bir süre kaldı. Şirket 5-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceği WWDC 2023 konferansında iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17 ve watchOS 10 sürümlerini resmi olacak tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah