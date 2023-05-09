Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 17 ile Apple Haritalar daha kullanışlı hale geliyor

    Apple'ın iOS 17 ile birlikte Apple Haritalar uygulamasını daha kullanışlı hale getireceği bildiriliyor. Navigasyon uygulaması iPhone'larda yeni bir kilit ekranı deneyimi sunacak.
    1
    iOS 17 ile Apple Haritalar daha kullanışlı hale geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple Haritalar uygulaması daha kullanışlı bir iPhone deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Güvenilir bir kaynağın aktardığı bilgilere göre navigasyon uygulaması iOS 17 ile birlikte yeni bir kilit ekranı görünümüne kavuşacak.

    Apple Haritalar'da artık navigasyon yönergeleri kilit ekranının tamamını işgal etmeyecek. Bildiğiniz üzere şu anki iOS 16'da navigasyon modu, iPhone ekranının tamamını kaplıyor ve diğer tüm kilit ekranı öğeleri gizleniyor. Ancak görünüşe bakılırsa iOS 17'de bu değişecek.

    iOS 17 ile Apple Haritalar daha kullanışlı hale geliyor Tam Boyutta Gör

    Artık kilit ekranını ele geçirmeyecek

    Yeni tasarımda yol tarifleri ve gerçek zamanlı görsel rota, tıpkı Apple Music'te şarkı dinlerken gösterilen albüm kapaklarına benzer şekilde kilit ekranının yalnızca bir bölümünü kaplayacak. Uygulama bildirimleri, kamera ve el feneri kısayolları ise ekranın alt kısmında yer alacak.

    Apple'ın yeni işletim sistemlerini duyurmasına bir aydan az bir süre kaldı. Şirket 5-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceği WWDC 2023 konferansında iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17 ve watchOS 10 sürümlerini resmi olacak tanıtacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    D
    douradoluxurcars 3 saat önce

    Dourado Luxury Cars <a href="https://douradocars.com/inventory/"> nice post </a> Dourado Luxury cars is a car dealer located in Dubai, UAE, and it offers its services worldwide. They have a large inventory of over 300 cars, including luxury, sports, and rare cars from leading brands like Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Land Rover, Range Rover, Mercedes, Porsche, Cadillac, Maserati, Rolls Royce, Maybach, Bentley, and many more. They are known for offering the best deals on their new and used cars. www.douradocars.com +971547065447

    D
    DH Misafiri 3 saat önce

    ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    taşıyıcı kolon delinir mi gsm operatörleri çekim haritası 2. el vakum bell işlemci ghz arttırma kaynak dumanı yanığına ne iyi gelir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A33 5G
    Samsung Galaxy A33 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AFK-THREE
    AFK-THREE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız