Tam Boyutta Gör Apple Haritalar uygulaması daha kullanışlı bir iPhone deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Güvenilir bir kaynağın aktardığı bilgilere göre navigasyon uygulaması iOS 17 ile birlikte yeni bir kilit ekranı görünümüne kavuşacak.

iPhone 16 Pro ve Pro Max ile ekran boyutu yine büyüyecek 11 sa. önce eklendi

Apple Haritalar'da artık navigasyon yönergeleri kilit ekranının tamamını işgal etmeyecek. Bildiğiniz üzere şu anki iOS 16'da navigasyon modu, iPhone ekranının tamamını kaplıyor ve diğer tüm kilit ekranı öğeleri gizleniyor. Ancak görünüşe bakılırsa iOS 17'de bu değişecek.

Tam Boyutta Gör

Artık kilit ekranını ele geçirmeyecek

Yeni tasarımda yol tarifleri ve gerçek zamanlı görsel rota, tıpkı Apple Music'te şarkı dinlerken gösterilen albüm kapaklarına benzer şekilde kilit ekranının yalnızca bir bölümünü kaplayacak. Uygulama bildirimleri, kamera ve el feneri kısayolları ise ekranın alt kısmında yer alacak.

Apple'ın yeni işletim sistemlerini duyurmasına bir aydan az bir süre kaldı. Şirket 5-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceği WWDC 2023 konferansında iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17 ve watchOS 10 sürümlerini resmi olacak tanıtacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iOS 17 ile Apple Haritalar daha kullanışlı hale geliyor