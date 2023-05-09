Tam Boyutta Gör iPhone 15 serisinin tanıtılmasına daha birkaç ay kalmışken şimdiden iPhone 16 serisi hakkında önemli bilgiler paylaşılmaya başlandı. iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max için ortaya çıkan yeni bilgiler ekran boyutlarında bir artışında olacağını gösteriyor. İddialar gerçekleşirken gelecek yılki iPhone'lar şimdiye kadarki en büyük ekranlı iPhone'lar olacak.

iPhone 16 Pro ekranları büyüyor

Display Supply Chain Consultants'dan ekran endüstrisi analisti Ross Young'a göre, 2024 yılında piyasaya sürülecek iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri sırasıyla yaklaşık 6,3 inç ve 6,9 inç ekran boyutlarına sahip olacak. Young, ekran boyutlarının yuvarlanmış değerler olduğunu belirtirken daha net detayları yakında açıklayacağını söyledi.

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Akıllı telefonlar gitgide daha fazla büyürken eğer yeni ekran boyutları doğruysa iPhone 16 Pro ailesi şimdiye kadarki en büyük iPhone’lar olacaktır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max sırasıyla 6,1 inç ve 6,7 inç ekranlara sahip ve bu boyutların bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek iPhone 15 Pro modelleriyle değişmesi beklenmiyor. Bununla birlikte Young’un ortaya çıkardığı bilgiler genellikle doğru oluyor. Geçmişte, ProMotion'ın iPhone 13 Pro ve MacBook Pro'ya geleceğini, altıncı nesil iPad mini'nin daha büyük bir 8.3 inç ekranla donatılacağını ve diğer birçok ayrıntıyı ilk defa kendisi paylaşmıştı.

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iPhone 16 Pro ve Pro Max ile ekran boyutu yine büyüyecek