iOS 17 hatası nedeniyle iPhone’lar donuyor

iOS 17 kritik bir hata ile gündemde
iOS 17.1.1 güncellemesi ile fark edilen hata iPhone ekranlarının tamamen donmasına neden oluyor. Ses ve güç tuşlarına basmanın da bir etkisi olmuyor. Sosyal medyada paylaşılan videolara göre iPhone 13, iPhone 14 ve iPhone 15 serilerinde bu hataya rastlanmış.
Hata belirli bir kullanım senaryosunda ortaya çıkmıyor. Kullanıcının Uygulama Kütüphanesinde bazı hareketleri yerine getirmesi gerek. Örneğin şaka yapmak isteyen bir arkadaşınız bunu kullanarak cihazınızı dondurabilir. Bundan kurtulmak için Ses yükseltme ve ses azaltma tuşlarına sırasıyla hızlıca basıp bıraktıktan sonra güç tuşuna basılı tutarak cihazı resetlemeniz gerekiyor. Apple’ın iOS 17.2 güncellemesi ile sorunu çözeceği tahmin ediliyor.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.