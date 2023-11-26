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    Anlık Bildirim

    iOS 17 hatası nedeniyle iPhone’lar donuyor

    iOS 17.1.1 güncellemesinde ortaya çıkan ilginç bir hata, Uygulama Kütüphanesinde bazı hareketleri yerine getirdiğinizde iPhone ekranlarının donmasına neden oluyor. 
    iOS 17 Tam Boyutta Gör
    Apple’ın Eylül ayında indirmeye sunduğu iOS 17 işletim sisteminde ortaya çıkan pek çok hata, iki aylık süreçte yayınlanan güncellemelerle giderilmeye çalışılıyor. Yeni keşfedilen bir hata iPhone ekranının tamamen donmasına sebep oluyor.

    iOS 17 kritik bir hata ile gündemde

    iOS 17.1.1 güncellemesi ile fark edilen hata iPhone ekranlarının tamamen donmasına neden oluyor. Ses ve güç tuşlarına basmanın da bir etkisi olmuyor. Sosyal medyada paylaşılan videolara göre iPhone 13, iPhone 14 ve iPhone 15 serilerinde bu hataya rastlanmış.

    Hata belirli bir kullanım senaryosunda ortaya çıkmıyor. Kullanıcının Uygulama Kütüphanesinde bazı hareketleri yerine getirmesi gerek. Örneğin şaka yapmak isteyen bir arkadaşınız bunu kullanarak cihazınızı dondurabilir. Bundan kurtulmak için Ses yükseltme ve ses azaltma tuşlarına sırasıyla hızlıca basıp bıraktıktan sonra güç tuşuna basılı tutarak cihazı resetlemeniz gerekiyor. Apple’ın iOS 17.2 güncellemesi ile sorunu çözeceği tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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