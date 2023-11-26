iOS 17 hatası nedeniyle iPhone’lar donuyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın Eylül ayında indirmeye sunduğu iOS 17 işletim sisteminde ortaya çıkan pek çok hata, iki aylık süreçte yayınlanan güncellemelerle giderilmeye çalışılıyor. Yeni keşfedilen bir hata iPhone ekranının tamamen donmasına sebep oluyor.

iOS 17 kritik bir hata ile gündemde

iOS 17.1.1 güncellemesi ile fark edilen hata iPhone ekranlarının tamamen donmasına neden oluyor. Ses ve güç tuşlarına basmanın da bir etkisi olmuyor. Sosyal medyada paylaşılan videolara göre iPhone 13, iPhone 14 ve iPhone 15 serilerinde bu hataya rastlanmış.

Apple yeni etkinliğini duyurdu 1 ay önce eklendi

Hata belirli bir kullanım senaryosunda ortaya çıkmıyor. Kullanıcının Uygulama Kütüphanesinde bazı hareketleri yerine getirmesi gerek. Örneğin şaka yapmak isteyen bir arkadaşınız bunu kullanarak cihazınızı dondurabilir. Bundan kurtulmak için Ses yükseltme ve ses azaltma tuşlarına sırasıyla hızlıca basıp bıraktıktan sonra güç tuşuna basılı tutarak cihazı resetlemeniz gerekiyor. Apple’ın iOS 17.2 güncellemesi ile sorunu çözeceği tahmin ediliyor.

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iOS 17 sürümünde ilginç hata