iPhone 15 Pro Max'in sevilen özelliği iPhone 16 Pro'ya geliyor
Bilmeyenler için iPhone 15 serisi, çok çeşitli yenilikler ve değişikliklerle birlikte tanıtıldı. Bu noktada iPhone 15 Pro ve Pro Max, Apple A17 Pro işlemci ile gelirken, standart modeller iPhone 14 Pro'da karşımıza çıkan A16'dan güç alıyor. Ayrıca fark bu kadarla sınırlı değil. iPhone 15 Pro, geçen yıldan kalma yalnızca 3x özellikli optik yakınlaştırma lensi koruruken, yalnızca iPhone 15 Pro Max'te 5x tetraprizma lens bulunuyor.
Bugünse tanınan Apple analisti Ming-Chi Kuo, gelecek nesil iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin kamera donanımı açısından tekdüzelik taşıyacağını bildirdi. Buna göre her iki telefon, birbirleri ile benzer yeni tetraprim lens ile tanıtılacak. Ayrıca bu bilgiyi ilk kez duymuyoruz. Daha önce Medium'daki blog yazısında Kuo, kamera bölümünde planlanan yükseltmeler nedeniyleiPhone 16 Pro serisinin çok daha maliyetli olacağını söylemişti.
Öte yandan iPhone 15 Pro Max'te kullanılan 5x telefoto lensi, kullanıcılar için en önemli belirleyici noktalardan biri konumunda. Dolayısıyla Apple'ın en azından iPhone 16 Pro Max özelinde yeni bir özellik getirdiğini görebiliriz. Ancak tüm bunlar için henüz erken. Niketim Apple'ın ön görülen fiyat artışını müşterilere yansıtıp yansıtmayacağı da belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.