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    iPhone 15 Pro Max'in sevilen özelliği iPhone 16 Pro'ya geliyor

    iPhone 15 Pro Max'in öne çıkan özelliği gelecek yıl iPhone 16 Pro'da kullanılabilir. Her iki telefon daha fazla iyileştirme ile benzer kamera sistemine sahip olacak. İşte detaylar.
    iPhone 15 Pro Max'in sevilen özelliği iPhone 16 Pro'ya geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple tarafından 12 Eylül tarihinde görücüye çıkan iPhone 15 serisi bildiğiniz gibi halen gündemde. Ancak şimdiden 2024’te tanıtılacak iPhone 16 ve 16 Pro modelleri hakkında bilgiler duymaya başladık. Öyle ki son iddialar, iPhone 15 Pro Max'te yer verilen bir özelliğin iPhone 16 Pro'da kullanılacağını gösteriyor. Her iki telefon, benzer kamera donanımı ile karşımıza çıkabilir. İşte detaylar...

    iPhone 15 Pro Max'in sevilen özelliği iPhone 16 Pro'ya geliyor

    Bilmeyenler için iPhone 15 serisi, çok çeşitli yenilikler ve değişikliklerle birlikte tanıtıldı. Bu noktada iPhone 15 Pro ve Pro Max, Apple A17 Pro işlemci ile gelirken, standart modeller iPhone 14 Pro'da karşımıza çıkan A16'dan güç alıyor. Ayrıca fark bu kadarla sınırlı değil. iPhone 15 Pro, geçen yıldan kalma yalnızca 3x özellikli optik yakınlaştırma lensi koruruken, yalnızca iPhone 15 Pro Max'te 5x tetraprizma lens bulunuyor. 

    Bugünse tanınan Apple analisti Ming-Chi Kuo, gelecek nesil iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin kamera donanımı açısından tekdüzelik taşıyacağını bildirdi. Buna göre her iki telefon, birbirleri ile benzer yeni tetraprim lens ile tanıtılacak. Ayrıca bu bilgiyi ilk kez duymuyoruz. Daha önce Medium'daki blog yazısında Kuo, kamera bölümünde planlanan yükseltmeler nedeniyleiPhone 16 Pro serisinin çok daha maliyetli olacağını söylemişti. 

    Öte yandan iPhone 15 Pro Max'te kullanılan 5x telefoto lensi, kullanıcılar için en önemli belirleyici noktalardan biri konumunda. Dolayısıyla Apple'ın en azından iPhone 16 Pro Max özelinde yeni bir özellik getirdiğini görebiliriz. Ancak tüm bunlar için henüz erken. Niketim Apple'ın ön görülen fiyat artışını müşterilere yansıtıp yansıtmayacağı da belli değil. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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